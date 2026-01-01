Za pojedince i tvrtke
Za razvojne programere i administratore sustava
Resursi
Vaš vlastiti AI agent. Privatni, uvijek uključen i uživo za 60 sekundi.
Trenutačno postavljanje
OpenClaw je nevjerojatno jednostavan za instalaciju, donoseći AI agente svima. Bez žargona, bez složenosti, samo brz put do vaše prve automatizacije.
Nulti troškovi održavanja
Upravljani OpenClaw brine se za svu sigurnost, ažuriranja i sigurnosne kopije. Vaši AI agenti rade 24/7 bez ikakvog ručnog rada.
Ugrađeni alati
OpenClaw ima sve što vam je potrebno za jednostavan početak - AI modele, pregledavanje weba i agentski poštanski sandučić, sve ugrađeno.
OpenClaw s Hostingerom u usporedbi s drugima
Često postavljana pitanja o OpenClaw Hostingeru
Trebam li ikakvo tehničko znanje za postavljanje OpenClawa?
Nimalo. OpenClaw s 1 klikom dizajniran je za ljude koji nikada u životu nisu dotakli server. Naše postavljanje jednim klikom rješava cijelu instalaciju - od serverskog okruženja do konfiguracije umjetne inteligencije. Samo odaberite svoj plan, kliknite na postavljanje i vaš osobni AI asistent bit će dostupan za nekoliko minuta. Nema kodiranja, nema naredbenih redaka, nema kompliciranih nadzornih ploča
Kako funkcioniraju AI krediti i trebam li postaviti vanjske račune?
Vaši AI krediti dolaze unaprijed integrirani i spremni za korištenje odmah nakon raspakiranja. Za razliku od standardne OpenClaw postavke, ne morate stvarati račune kod AI pružatelja usluga poput OpenAI-a ili Anthropica, generirati API ključeve ili rukovati bilo kakvom tehničkom konfiguracijom. Jednostavno kupite kredite putem svoje Hostinger nadzorne ploče i vaš asistent će odmah biti uključen. Kada vam zatreba više, nadopunite ih izravno s iste nadzorne ploče - tako je jednostavno.
Jesu li moji podaci privatni i sigurni?
Apsolutno. Svaka instanca OpenClawa radi u vlastitom izoliranom okruženju, što znači da su vaši podaci i razgovori potpuno odvojeni od ostalih korisnika. Zaključavamo svaki spremnik kako bismo spriječili neovlašteni pristup ili vanjske promjene, a svaka instanca dolazi s prilagođenim, visokosloženim sigurnosnim pristupnikom generiranim prema zadanim postavkama. Dobivate profesionalnu zaštitu bez potrebe da sami konfigurirate bilo što.
Koja je razlika između pokretanja OpenClawa jednim klikom i pokretanja OpenClawa na VPS-u?
S VPS-om dobivate potpuni root pristup i potpunu kontrolu nad poslužiteljem - ali to također znači da ste odgovorni za postavljanje, ažuriranja i sigurnost. OpenClaw jednim klikom uklanja svu tu složenost. Mi se brinemo o infrastrukturi, održavamo vašu instancu na najnovijoj stabilnoj verziji i dodajemo dodatne slojeve sigurnosti - tako da se možete u potpunosti usredotočiti na korištenje svog AI asistenta, a ne na upravljanje poslužiteljem. Ako ste programer koji želi potpunu prilagodbu, naši VPS OpenClaw planovi su bolji izbor.
Što zapravo mogu učiniti s OpenClawom?
OpenClaw je vaš osobni AI asistent koji radi 24/7, čak i kada vam je prijenosno računalo zatvoreno. Možete ga povezati sa svojim omiljenim aplikacijama za razmjenu poruka - uključujući WhatsApp, Telegram, Slack i Discord - i koristiti ga za automatizaciju svakodnevnih zadataka, upravljanje razgovorima na različitim platformama, rukovanje potencijalnim klijentima, pokretanje automatizacije preglednika i još mnogo toga. Zamislite ga kao digitalnog člana tima koji nikad ne spava i uvijek je spreman pomoći.