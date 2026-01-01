Expensave est une application de suivi des dépenses personnelles et familiales open-source conçue pour aider les individus et les ménages à prendre le contrôle de leurs finances grâce à un suivi intuitif des dépenses et à la budgétisation. Développée avec des technologies web modernes, notamment Angular pour le frontend et PHP 8 Symfony pour le backend, Expensave offre une interface réactive qui fonctionne parfaitement sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles en tant qu'application web progressive (PWA). Contrairement aux traqueurs de dépenses commerciaux qui facturent des frais d'abonnement et stockent les données financières sur des serveurs tiers, Expensave offre une propriété complète des données grâce à l'auto-hébergement. La plateforme prend en charge plusieurs utilisateurs partageant des calendriers de dépenses, ce qui la rend idéale pour les familles et les colocataires qui souhaitent une visibilité financière collaborative. Avec des calendriers de dépenses illimités, des capacités d'importation de relevés bancaires et des rapports complets sur les habitudes de dépenses, Expensave transforme les données de transactions brutes en informations financières exploitables qui aident les utilisateurs à comprendre où va leur argent et à prendre des décisions budgétaires éclairées.

Cas d'utilisation courants

Les particuliers utilisent Expensave pour suivre leurs habitudes de dépenses quotidiennes et identifier les opportunités de réduire les dépenses, en important des relevés bancaires pour catégoriser automatiquement les transactions et visualiser les habitudes de dépenses au fil du temps. Les familles exploitent les calendriers de dépenses partagés pour maintenir la transparence du budget du ménage, chaque membre enregistrant les dépenses qui contribuent à la planification financière collective et aux discussions sur les objectifs. Les couples l'utilisent pour la gestion conjointe des dépenses, en suivant les coûts partagés comme le loyer, l'épicerie et les services publics, ainsi que les dépenses individuelles pour un partenariat financier équitable. Les colocataires l'utilisent pour surveiller les dépenses ménagères partagées et simplifier la réconciliation mensuelle des factures de services publics et des achats communs. Les freelances et les propriétaires de petites entreprises bénéficient de calendriers de dépenses personnels et professionnels distincts pour une préparation fiscale simplifiée et un suivi des déductions.

Fonctionnalités clés

Prise en charge de plusieurs utilisateurs pour les familles et les ménages partagés

Calendriers de dépenses illimités pour différents budgets et objectifs

Calendriers de dépenses partagés avec suivi collaboratif

Importation de relevés bancaires de diverses institutions financières

Rapports sur les habitudes de dépenses et de revenus avec analyses visuelles

Application web progressive pour une expérience mobile réactive

Organisation des dépenses par catégorie

Recherche et filtrage des transactions historiques

Suivi des revenus et des dépenses sur une seule plateforme

Architecture auto-hébergée axée sur la confidentialité

Pourquoi déployer Expensave sur un VPS Hostinger

Le déploiement d'Expensave sur un VPS Hostinger offre un accès centralisé aux membres de la famille pour enregistrer et consulter les dépenses depuis n'importe quel endroit, assurant une visibilité financière en temps réel pour tout le ménage sans dépendre de la disponibilité du réseau local. L'environnement VPS offre un accès permanent aux données de dépenses, permettant des vérifications budgétaires et

suivi des transactions en déplacement, des capacités de sauvegarde automatisées protégeant des années d'historique financier et de modèles de dépenses, et des ressources suffisantes pour des performances réactives même avec des historiques de transactions étendus sur plusieurs années. Vous bénéficiez d'une confidentialité totale des données financières, les informations de dépenses sensibles n'étant jamais transmises à des services commerciaux tiers, de la possibilité d'accorder un accès individuel aux membres du foyer sans partager les identifiants, et d'une indépendance vis-à-vis des plateformes de suivi des dépenses par abonnement avec des frais récurrents. Ce modèle inclut MariaDB pour un stockage de données fiable avec vérification automatique de l'état de santé, garantissant que votre suivi financier reste accessible et fiable, tout en conservant la confidentialité et le contrôle qu'offrent les solutions auto-hébergées.