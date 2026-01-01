Expensave
แอปพลิเคชันติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว
เกี่ยวกับ Expensave
Expensave เป็นแอปพลิเคชันติดตามค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและครอบครัวแบบโอเพนซอร์ส ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและครัวเรือนสามารถควบคุมการเงินของตนเองได้ผ่านการติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณที่ใช้งานง่าย สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บที่ทันสมัย รวมถึง Angular สำหรับส่วนหน้า (frontend) และ PHP 8 Symfony สำหรับส่วนหลัง (backend) Expensave มอบอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองซึ่งทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือในรูปแบบ Progressive Web App แตกต่างจากแอปติดตามค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม Expensave มอบความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ผ่านการโฮสต์ด้วยตนเอง (self-hosting) แพลตฟอร์มนี้รองรับผู้ใช้หลายคนในการแบ่งปันปฏิทินค่าใช้จ่าย ทำให้เหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนร่วมห้องที่ต้องการความโปร่งใสทางการเงินร่วมกัน ด้วยปฏิทินค่าใช้จ่ายไม่จำกัด ความสามารถในการนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคาร และรายงานพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ครอบคลุม Expensave เปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเงินของพวกเขาไปที่ไหนและตัดสินใจจัดทำงบประมาณได้อย่างชาญฉลาด
กรณีการใช้งานทั่วไป
บุคคลทั่วไปใช้ Expensave เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายประจำวันและระบุโอกาสในการลดค่าใช้จ่าย โดยนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารเพื่อจัดหมวดหมู่ธุรกรรมโดยอัตโนมัติและแสดงภาพรูปแบบการใช้จ่ายเมื่อเวลาผ่านไป ครอบครัวใช้ปฏิทินค่าใช้จ่ายร่วมกันเพื่อรักษาความโปร่งใสของงบประมาณครัวเรือน โดยสมาชิกแต่ละคนจะบันทึกค่าใช้จ่ายที่นำไปสู่การวางแผนทางการเงินร่วมกันและการอภิปรายเพื่อกำหนดเป้าหมาย คู่รักใช้เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน ติดตามค่าใช้จ่ายที่ใช้ร่วมกัน เช่น ค่าเช่า ค่าของชำ และค่าสาธารณูปโภค ควบคู่ไปกับการใช้จ่ายส่วนบุคคลเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางการเงินที่เป็นธรรม เพื่อนร่วมห้องใช้เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ใช้ร่วมกัน และทำให้การกระทบยอดรายเดือนของค่าสาธารณูปโภคและการซื้อของส่วนรวมง่ายขึ้น ฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กได้รับประโยชน์จากปฏิทินค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและธุรกิจที่แยกจากกัน เพื่อให้การเตรียมภาษีและการติดตามการหักลดหย่อนง่ายขึ้น
คุณสมบัติหลัก
- รองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับครอบครัวและครัวเรือนที่ใช้ร่วมกัน
- ปฏิทินค่าใช้จ่ายไม่จำกัดสำหรับงบประมาณและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
- ปฏิทินค่าใช้จ่ายร่วมกันพร้อมการติดตามแบบร่วมมือ
- การนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารจากสถาบันการเงินต่างๆ
- รายงานพฤติกรรมการใช้จ่ายและรายได้พร้อมการวิเคราะห์ด้วยภาพ
- Progressive Web App เพื่อประสบการณ์ที่ตอบสนองบนมือถือ
- การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่
- การค้นหาและกรองธุรกรรมย้อนหลัง
- การติดตามรายรับและรายจ่ายในแพลตฟอร์มเดียว
- สถาปัตยกรรมแบบ self-hosted ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
ทำไมต้องติดตั้ง Expensave บน Hostinger VPS
การติดตั้ง Expensave บน Hostinger VPS ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงแบบรวมศูนย์เพื่อบันทึกและตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากทุกที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสทางการเงินแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งครัวเรือนโดยไม่ต้องพึ่งพาความพร้อมใช้งานของเครือข่ายท้องถิ่น สภาพแวดล้อม VPS ให้การเข้าถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถตรวจสอบงบประมาณและ
บันทึกธุรกรรมได้ทุกที่ ความสามารถในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ช่วยปกป้องประวัติทางการเงินและรูปแบบการใช้จ่ายย้อนหลังหลายปี และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพที่ตอบสนองได้ดี แม้จะมีประวัติธุรกรรมจำนวนมากที่ครอบคลุมหลายปี คุณจะได้รับประโยชน์จากความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางการเงินอย่างสมบูรณ์ โดยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกส่งไปยังบริการเชิงพาณิชย์ของบุคคลที่สาม ความสามารถในการให้สมาชิกในครัวเรือนเข้าถึงแต่ละคนได้โดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลประจำตัว และเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มติดตามค่าใช้จ่ายแบบสมัครสมาชิกที่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน เทมเพลตนี้มี MariaDB สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้พร้อมการตรวจสอบสถานะอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าการติดตามทางการเงินของคุณยังคงเข้าถึงได้และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งรักษาความเป็นส่วนตัวและการควบคุมที่โซลูชันแบบโฮสต์เองมอบให้
