Expensave

Expensave

แอปพลิเคชันติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Expensave

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

เกี่ยวกับ Expensave

Expensave เป็นแอปพลิเคชันติดตามค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและครอบครัวแบบโอเพนซอร์ส ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้บุคคลและครัวเรือนสามารถควบคุมการเงินของตนเองได้ผ่านการติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณที่ใช้งานง่าย สร้างขึ้นด้วยเทคโนโลยีเว็บที่ทันสมัย รวมถึง Angular สำหรับส่วนหน้า (frontend) และ PHP 8 Symfony สำหรับส่วนหลัง (backend) Expensave มอบอินเทอร์เฟซที่ตอบสนองซึ่งทำงานได้อย่างราบรื่นทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือในรูปแบบ Progressive Web App แตกต่างจากแอปติดตามค่าใช้จ่ายเชิงพาณิชย์ที่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกและจัดเก็บข้อมูลทางการเงินบนเซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่สาม Expensave มอบความเป็นเจ้าของข้อมูลอย่างสมบูรณ์ผ่านการโฮสต์ด้วยตนเอง (self-hosting) แพลตฟอร์มนี้รองรับผู้ใช้หลายคนในการแบ่งปันปฏิทินค่าใช้จ่าย ทำให้เหมาะสำหรับครอบครัวและเพื่อนร่วมห้องที่ต้องการความโปร่งใสทางการเงินร่วมกัน ด้วยปฏิทินค่าใช้จ่ายไม่จำกัด ความสามารถในการนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคาร และรายงานพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ครอบคลุม Expensave เปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมดิบให้เป็นข้อมูลเชิงลึกทางการเงินที่นำไปใช้ได้จริง ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจว่าเงินของพวกเขาไปที่ไหนและตัดสินใจจัดทำงบประมาณได้อย่างชาญฉลาด

กรณีการใช้งานทั่วไป

บุคคลทั่วไปใช้ Expensave เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้จ่ายประจำวันและระบุโอกาสในการลดค่าใช้จ่าย โดยนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารเพื่อจัดหมวดหมู่ธุรกรรมโดยอัตโนมัติและแสดงภาพรูปแบบการใช้จ่ายเมื่อเวลาผ่านไป ครอบครัวใช้ปฏิทินค่าใช้จ่ายร่วมกันเพื่อรักษาความโปร่งใสของงบประมาณครัวเรือน โดยสมาชิกแต่ละคนจะบันทึกค่าใช้จ่ายที่นำไปสู่การวางแผนทางการเงินร่วมกันและการอภิปรายเพื่อกำหนดเป้าหมาย คู่รักใช้เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายร่วมกัน ติดตามค่าใช้จ่ายที่ใช้ร่วมกัน เช่น ค่าเช่า ค่าของชำ และค่าสาธารณูปโภค ควบคู่ไปกับการใช้จ่ายส่วนบุคคลเพื่อความเป็นหุ้นส่วนทางการเงินที่เป็นธรรม เพื่อนร่วมห้องใช้เพื่อตรวจสอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ใช้ร่วมกัน และทำให้การกระทบยอดรายเดือนของค่าสาธารณูปโภคและการซื้อของส่วนรวมง่ายขึ้น ฟรีแลนซ์และเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กได้รับประโยชน์จากปฏิทินค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและธุรกิจที่แยกจากกัน เพื่อให้การเตรียมภาษีและการติดตามการหักลดหย่อนง่ายขึ้น

คุณสมบัติหลัก

  • รองรับผู้ใช้หลายคนสำหรับครอบครัวและครัวเรือนที่ใช้ร่วมกัน
  • ปฏิทินค่าใช้จ่ายไม่จำกัดสำหรับงบประมาณและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน
  • ปฏิทินค่าใช้จ่ายร่วมกันพร้อมการติดตามแบบร่วมมือ
  • การนำเข้าใบแจ้งยอดธนาคารจากสถาบันการเงินต่างๆ
  • รายงานพฤติกรรมการใช้จ่ายและรายได้พร้อมการวิเคราะห์ด้วยภาพ
  • Progressive Web App เพื่อประสบการณ์ที่ตอบสนองบนมือถือ
  • การจัดระเบียบค่าใช้จ่ายตามหมวดหมู่
  • การค้นหาและกรองธุรกรรมย้อนหลัง
  • การติดตามรายรับและรายจ่ายในแพลตฟอร์มเดียว
  • สถาปัตยกรรมแบบ self-hosted ที่เน้นความเป็นส่วนตัว

ทำไมต้องติดตั้ง Expensave บน Hostinger VPS

การติดตั้ง Expensave บน Hostinger VPS ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงแบบรวมศูนย์เพื่อบันทึกและตรวจสอบค่าใช้จ่ายได้จากทุกที่ ทำให้มั่นใจได้ถึงความโปร่งใสทางการเงินแบบเรียลไทม์ทั่วทั้งครัวเรือนโดยไม่ต้องพึ่งพาความพร้อมใช้งานของเครือข่ายท้องถิ่น สภาพแวดล้อม VPS ให้การเข้าถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถตรวจสอบงบประมาณและ

บันทึกธุรกรรมได้ทุกที่ ความสามารถในการสำรองข้อมูลอัตโนมัติที่ช่วยปกป้องประวัติทางการเงินและรูปแบบการใช้จ่ายย้อนหลังหลายปี และทรัพยากรที่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพที่ตอบสนองได้ดี แม้จะมีประวัติธุรกรรมจำนวนมากที่ครอบคลุมหลายปี คุณจะได้รับประโยชน์จากความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางการเงินอย่างสมบูรณ์ โดยข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ละเอียดอ่อนจะไม่ถูกส่งไปยังบริการเชิงพาณิชย์ของบุคคลที่สาม ความสามารถในการให้สมาชิกในครัวเรือนเข้าถึงแต่ละคนได้โดยไม่ต้องแชร์ข้อมูลประจำตัว และเป็นอิสระจากแพลตฟอร์มติดตามค่าใช้จ่ายแบบสมัครสมาชิกที่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน เทมเพลตนี้มี MariaDB สำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้พร้อมการตรวจสอบสถานะอัตโนมัติ ทำให้มั่นใจว่าการติดตามทางการเงินของคุณยังคงเข้าถึงได้และเชื่อถือได้ พร้อมทั้งรักษาความเป็นส่วนตัวและการควบคุมที่โซลูชันแบบโฮสต์เองมอบให้

เลือกแผน VPS ที่จะใช้งาน Expensave

KVM 1
1 vCPU core
RAM 4 GB
พื้นที่ดิสก์ NVMe 50 GB
แบนด์วิดท์ 4 TB
฿  149.00 /เดือน

ต่ออายุที่ ฿269.00/เดือน เป็นเวลา 2 ปี ยกเลิกได้ตลอดเวลา

สำรวจแอปอื่นๆ ในหมวดหมู่นี้

2FAuth

2FAuth

ตัวจัดการรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัยที่โฮสต์ด้วยตนเองสำหรับเว็บและมือถือ

Actual Budget

Actual Budget

แอปการเงินส่วนบุคคลที่เน้นความเป็นส่วนตัว พร้อมการจัดทำงบประมาณแบบซอง

AdventureLog

AdventureLog

Self-hosted travel tracker and trip planner with interactive maps

เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้ไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้องและเพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่คุณโต้ตอบกับไซต์ รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด เมื่อยอมรับ คุณตกลงที่จะจัดเก็บคุกกี้บนอุปกรณ์ของคุณสำหรับการกำหนดเป้าหมายโฆษณา การปรับแต่ง และการวิเคราะห์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ ของเรา