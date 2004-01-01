Asenna Lago yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin mittaus- ja käyttöön perustuva laskutusalusta SaaS-, fintech- ja infrastruktuuriyrityksille.
Lago – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Lago – mitä sillä voi rakentaa?
Lago on avoimen lähdekoodin mittaus- ja laskutusalusta, joka on rakennettu SaaS-, fintech- ja infrastruktuuriyrityksille, jotka tarvitsevat joustavaa, käyttöön perustuvaa hinnoittelua. Se tarjoaa reaaliaikaisen tapahtumien syötön, tilausten hallinnan, laskujen luonnin ja kehittäjälähtöisen API:n tukemaan monimutkaisia hinnoittelumalleja – paikkakohtaisista suunnitelmista porrastettuihin, paketti- ja prosenttipohjaisiin tasoihin.
Lago-alustan itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen asiakastapahtuman, laskun ja hinnoittelusäännön suorassa hallinnassasi, poistaa isännöityjen laskutustyökalujen veloittamat tapahtumakohtaiset maksut ja antaa sinun räätälöidä integraatiot ja tietojen säilytyksen omiin vaatimustenmukaisuus- ja tuotevaatimuksiisi.
Lago – tärkeimmät ominaisuudet
Käyttöpohjainen laskutus
Laskuta API-kutsujen, käyttäjien, gigatavujen tai minkä tahansa mittarin perusteella rakentamatta mukautettua laskutusinfrastruktuuria alusta alkaen.
Reaaliaikainen mittaus
Kerää asiakastapahtumat niiden tapahtuessa ja esitä tarkat käyttötiedot laskuja ja hallintapaneeleita varten.
Joustavat hinnoittelumallit
Yhdistä kiinteät, porrastetut, pakettipohjaiset ja prosenttiperusteiset tasot yhden suunnitelman sisällä mallintaaksesi minkä tahansa hinnoittelustrategian.
Laskun luonti
Luo ja vie PDF-laskuja automaattisesti tilausjaksojen ja mitatun käytön perusteella.
Kehittäjäkeskeinen API
Integroi laskutus tuotteeseesi puhtaan REST-rajapinnan ja webhookien kautta isännöityjen käyttöliittymien sijaan.
Lago – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.