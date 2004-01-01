Lago on avoimen lähdekoodin mittaus- ja laskutusalusta, joka on rakennettu SaaS-, fintech- ja infrastruktuuriyrityksille, jotka tarvitsevat joustavaa, käyttöön perustuvaa hinnoittelua. Se tarjoaa reaaliaikaisen tapahtumien syötön, tilausten hallinnan, laskujen luonnin ja kehittäjälähtöisen API:n tukemaan monimutkaisia hinnoittelumalleja – paikkakohtaisista suunnitelmista porrastettuihin, paketti- ja prosenttipohjaisiin tasoihin.

Lago-alustan itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen asiakastapahtuman, laskun ja hinnoittelusäännön suorassa hallinnassasi, poistaa isännöityjen laskutustyökalujen veloittamat tapahtumakohtaiset maksut ja antaa sinun räätälöidä integraatiot ja tietojen säilytyksen omiin vaatimustenmukaisuus- ja tuotevaatimuksiisi.