InvenTree on verkkopohjainen varaston- ja osienhallintajärjestelmä suunnittelu- ja valmistustiimeille. Se korvaa taulukkolaskentaan perustuvan seurannan ja erilliset työkalut yhtenäisellä järjestelmällä, joka hallinnoi varastotasoja, osaluetteloita, materiaalinimikkeitä, toimittajatietoja, ostotilauksia ja myyntitilauksia yhdessä paikassa. Puhtaalla REST API:lla ja laajennettavalla lisäosarakenteella rakennettu, se sopii olemassa oleviin suunnittelutyönkulkuihin sen sijaan, että se pakottaisi tiimejä mukautumaan siihen.

InvenTreen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää osatietokantasi, toimittajahinnoittelusi ja tuotannon BOM-tiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa — mikä on erityisen tärkeää laitteistoprojekteille ja valmistajille, jotka pitävät komponenttien hankintatietoja omistusoikeudellisina.