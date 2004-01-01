Ota InvenTree käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin osien ja varastonhallintajärjestelmä varaston, materiaalinimikkeiden ja toimittajatietojen seurantaan.
InvenTree – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
InvenTree – mitä sillä voi rakentaa?
InvenTree on verkkopohjainen varaston- ja osienhallintajärjestelmä suunnittelu- ja valmistustiimeille. Se korvaa taulukkolaskentaan perustuvan seurannan ja erilliset työkalut yhtenäisellä järjestelmällä, joka hallinnoi varastotasoja, osaluetteloita, materiaalinimikkeitä, toimittajatietoja, ostotilauksia ja myyntitilauksia yhdessä paikassa. Puhtaalla REST API:lla ja laajennettavalla lisäosarakenteella rakennettu, se sopii olemassa oleviin suunnittelutyönkulkuihin sen sijaan, että se pakottaisi tiimejä mukautumaan siihen.
InvenTreen itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää osatietokantasi, toimittajahinnoittelusi ja tuotannon BOM-tiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa — mikä on erityisen tärkeää laitteistoprojekteille ja valmistajille, jotka pitävät komponenttien hankintatietoja omistusoikeudellisina.
InvenTree – tärkeimmät ominaisuudet
Materiaaliluettelo
Määritä monitasoiset osaluettelot monimutkaisille kokoonpanoille automaattisella varaston kohdistuksella ja puutteen laskennalla, jotta tuotantorakenteet voidaan suunnitella tarkasti.
Varaston seuranta
Seuraa varastomääriä useissa varastopaikoissa, täydellisellä liikehistorialla ja alhaisen varastotason hälytyksillä jokaiselle osalle.
Toimittajahallinta
Liitä toimittaja- ja valmistajalinkit jokaiseen osaan, sisältäen hintatasot, toimitusajat ja tilausminimimäärät suoraa hankintojen vertailua varten.
Ostotilaukset
Luo ja seuraa ostotilauksia niiden luomisesta toimitukseen asti, ja varastosaldo päivittyy automaattisesti saapuvien lähetysten vastaanoton yhteydessä.
REST API ja lisäosat
Täysi REST-rajapinta ja liitännäisjärjestelmä yhdistävät InvenTreen viivakoodinlukijoihin, etikettitulostimiin, ERP-järjestelmiin ja mukautettuihin automaatiotyönkulkuihin.
Myyntitilaukset
Hallitse asiakastilauksia ja kohdista varastoa toimitukseen, pitäen myynnin ja varaston synkronoituna ilman erillistä tilaustenhallintatyökalua.
InvenTree – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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