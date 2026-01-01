Establezca su negocio con un dominio .company.

22,99/año2,99/1er año
Ahorra 87%
Por el primer año
.company

Sobre el dominio .company

Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .company

¿Qué es un dominio .company?

.company es un dominio de nivel superior genérico diseñado para empresas de cualquier tamaño o sector. Se utiliza ampliamente para sitios web corporativos, portafolios e identidades profesionales en línea, sin restricciones geográficas.

¿Para quién es un dominio .company?

Un dominio .company es ideal para corporaciones, agencias y proveedores B2B que buscan una identidad clara y profesional. Es perfecto para grupos empresariales, filiales y equipos globales que comparten una presencia online unificada.

¿Por qué elegir un dominio .company?

Un dominio .company deja claro a qué se dedica su organización y contribuye a una imagen profesional y coherente. Ayuda a los visitantes a reconocerle rápidamente y funciona bien en sitios web, direcciones de correo electrónico y a lo largo de su estrategia de marca.

Información del dominio para .company

Dominio de nivel superior (TLD)
.company
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
0,17 €

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Preguntas frecuentes: dominio .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs 2,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 22,99 €/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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