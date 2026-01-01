Chat e inferencia LLM
Puedes usar Ollama y Open WebUI, o traer tu propio modelo con vLLM o LangChain, y podrás disfrutar de una amplia gama de aplicaciones de bajo rendimiento en GPU.
Blackwell B200 dedicado, acceso no compartido para entrenar y ejecutar los modelos de IA más grandes.
192GB VRAM
Recomendado para:
Cargas de trabajo que requieren recursos dedicados
Inferencia de IA a escala
Entrenamiento LLM en frontera
Simulaciones científicas y computación de alto rendimiento
Último buque insignia de Blackwell para entrenar y ejecutar los modelos de IA más grandes.
192GB VRAM
Recomendado para:
Afinación de modelos grandes
Inferencia de IA a escala
Entrenamiento LLM en frontera
Simulaciones científicas y computación de alto rendimiento
Caballo de batalla probado del centro de datos para entrenamiento e inferencia serios de IA.
80GB VRAM
Recomendado para:
Formación LLM
Afinar modelos grandes
Inferencia de lote grande
Escalado multi-GPU
GPU Ada Lovelace versátil que equilibra el rendimiento de inferencia fuerte con una gran eficiencia de precio.
48GB VRAM
Recomendado para:
Inferencia de IA y IA generativa
Representación 3D y estaciones de trabajo virtuales
Afinación de modelos medianos
Transcodificación y streaming de vídeo
GPU Blackwell Enterprise diseñada para cargas de trabajo de IA y visualización profesionales exigentes.
96GB VRAM
Recomendado para:
Inferencia y ajuste de modelos grandes
Procesamiento y streaming de vídeo
Simulaciones de ingeniería y computación científica
Representación y visualización 3D intensiva
Inmejorable relación calidad-precio para la experimentación y cargas de trabajo más pequeñas - la entrada ideal en la computación de GPU.
24GB VRAM
Recomendado para:
Development and experimentation
Generación de imágenes y vídeos
Representación 3D
Inferencia para modelos pequeños y medianos
Desde su primer modelo hasta la inferencia de producción, ejecute cargas de trabajo de GPU exigentes sin comprar hardware ni justificar CapEx.
Puedes usar Ollama y Open WebUI, o traer tu propio modelo con vLLM o LangChain, y podrás disfrutar de una amplia gama de aplicaciones de bajo rendimiento en GPU.
Capacite modelos personalizados y ajuste las LLM con VRAM dedicada. Los puntos de control persisten durante los reinicios, por lo que los trabajos de larga duración pueden detenerse y reanudarse sin perder progreso.
Conecta a través de tu navegador o terminal y, a continuación, comienza a iterar de inmediato.
Ejecute trabajos de difusión estable, ComfyUI y renderización con suficiente VRAM para salida de alta resolución y procesamiento por lotes.
Codifique, transcodifique y renderice vídeo con un alto rendimiento con aceleración de hardware, sin atar sus propias máquinas.
Paga solo por lo que uses.
Listo en unos 30 segundos
Administrar desde un solo panel