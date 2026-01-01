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Sobre el dominio .agency
Un resumen rápido para ayudarte a elegir y registrar un dominio .agency
¿Qué es un dominio .agency?
El dominio .agency es un TLD genérico y abierto creado para agencias, empresas de servicios y equipos profesionales. Es ampliamente utilizado por empresas de marketing, creatividad, reclutamiento y consultoría.
¿Para quién es un dominio .agency?
El dominio .agency es ideal para agencias de marketing, estudios creativos, empresas de reclutamiento y equipos de consultoría que buscan una identidad online clara y profesional. Es adecuado tanto para especialistas en nichos de mercado como para agencias multiservicios.
¿Por qué elegir un dominio .agency?
Un dominio .agency comunica claramente tus servicios profesionales y facilita el reconocimiento de tu marca. Permite una nomenclatura coherente en tu sitio web, correo electrónico y campañas, lo que ayuda a mantener la claridad a medida que tu negocio crece.
Información del dominio para .agency
Dominio de nivel superior (TLD)
.agency
Tipo de TLD
gTLD
Período mínimo de inscripción
1 año
Período máximo de inscripción
1 año
Protección de privacidad de dominio
Gratis
RegistrarLock
Dominios IDN
DNSSEC
Tarifa de la ICANN
0,17 €
¿Por qué registrar tu dominio con Hostinger?
No necesitas conocimientos técnicos
Soporte por expertos las 24 horas
Protección de privacidad del dominio gratis
Página "próximamente" o de enlace en la bio gratis
Precios competitivos
Consejos
Cómo obtener el mejor nombre de dominio
1. Incluye el nombre de tu marca
Usa el nombre de tu marca o palabras clave para que te encuentren más fácilmente en buscadores.
2. Sé breve
Los nombres de dominio de menos de tres palabras son más fáciles de leer y recordar.
3. Menos es más
Evite usar guiones, números, jerga y palabras difíciles de deletrear.
4. Piensa en tu público
Elige una extensión que encaje con tu público, ya sea local o global.
5. Actúa rápido
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Preguntas frecuentes: dominio .agency
What does a .agency domain mean?
A .agency domain signals a business or service that acts as an agency. It’s commonly used by marketing, staffing, creative, real estate, and public-sector agencies.
Is a .agency domain trusted?
Yes. .agency is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your site content and security than the extension.
Is a .agency a good domain?
Yes, if your brand is an agency or serves agency clients. Search engines treat .agency the same as other TLDs for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Should I choose a .agency domain or .com domain?
Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Who can register a .agency domain?
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Are there restrictions on .agency domains?
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
How much does a .agency domain cost?
At Hostinger, a .agency domain costs 3,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 31,99 €/año. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.