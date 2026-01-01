AI and creative app templates

Las plantillas de IA y de apps creativas son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que ayudan con tareas creativas: desde la redacción y la generación de imágenes hasta el diseño y la creación de contenidos.

Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propios asistentes de IA, herramientas creativas y generadores.