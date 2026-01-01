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AI and creative app templates

Whether you want to build your own AI-powered tools or launch creative apps you can offer to clients, start with customizable templates – and turn your idea into a revenue stream.
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AI age progression (Oldify/Babify)

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AI fairytale generator

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AI hairstyle simulator

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AI recipe builder

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AI stylist app

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AI Writer (children's story generator)

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Blog post generator (dark)

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Image upscaler

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Slogan generator (playful)

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Social media post generator

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Preguntas frecuentes: plantillas de Hostinger

Las plantillas de IA y de apps creativas son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que ayudan con tareas creativas: desde la redacción y la generación de imágenes hasta el diseño y la creación de contenidos.

Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propios asistentes de IA, herramientas creativas y generadores.

Las plantillas de apps creativas y de IA se pueden usar para crear asistentes de escritura, generadores de imágenes, herramientas de diseño, creadores de contenido con IA y mucho más. Son adecuadas tanto para proyectos personales como para crear y ofrecer herramientas creativas a clientes o a tu público.

No necesitas conocimientos de programación. Con el Creador con IA de Hostinger, puedes personalizar plantillas pidiendo los cambios que deseas. La IA generará y actualizará tu app web según tus indicaciones.

Puedes crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en pocas horas, según el grado de personalización que desees. La plantilla proporciona la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funcionalidades y ajustar la interfaz.

Sí. Muchos creadores utilizan las plantillas del Creador con IA para crear herramientas con IA que ofrecen a sus clientes o publican para su audiencia. Una vez que tu app esté activa, puedes cobrar por el acceso, ofrecerla como un servicio o integrarla en un negocio existente.

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