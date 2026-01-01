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Entertainment app templates

Whether you want to build a fun quiz for your audience or launch a viral app you can monetize with subscriptions or ads, start with customizable templates.
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Preguntas frecuentes: plantillas de Hostinger

Las plantillas de apps de entretenimiento son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que entretienen, atraen y deleitan a los usuarios: desde cuestionarios y juegos de preguntas hasta experiencias virales y herramientas de historias interactivas. Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias apps de entretenimiento.

Las plantillas de apps de entretenimiento se pueden usar para crear tests de personalidad, juegos de preguntas, herramientas virales, generadores de historias interactivas, lectores de tarot con IA, herramientas para encontrar parecidos con famosos y más. Son ideales para proyectos personales o para crear experiencias interactivas para tu audiencia o clientes.

No necesitas conocimientos de programación. Con el Creador con IA de Hostinger, puedes personalizar plantillas pidiendo los cambios que deseas. La IA generará y actualizará tu app web según tus indicaciones.

Puedes crear una app web funcional en minutos y personalizarla en pocas horas. La plantilla te da la estructura inicial y la IA te ayuda a generar funciones y ajustar la interfaz según tus necesidades.

Sí. Las herramientas de entretenimiento son especialmente adecuadas para monetizar, porque las experiencias virales e interactivas pueden atraer mucho tráfico y mantener el interés de los usuarios. Cuando tu app esté publicada, puedes cobrar por el acceso, conectar Google AdSense o integrarla en un negocio existente como fuente de ingresos adicional.

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