Todas las plantillasPáginas webAppsNewsletters

CRM app templates

Whether you're tired of paying for expensive software or want to build a custom solution that fits your business perfectly, start with customizable CRM templates – and cut your subscription costs for good.
Productividad
Financiero
IA y herramientas creativas
Generadores
Calculadoras y conversores
Más
Todas las plantillas
CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Real estate CRM

Real estate CRM

Preguntas frecuentes: plantillas de Hostinger

Las plantillas de apps de CRM te dan una base prediseñada para crear herramientas que ayudan a gestionar la relación con los clientes, hacer seguimiento de clientes potenciales y organizar las actividades de ventas. Puedes usarlas para crear desde gestores de contactos y herramientas de seguimiento de acuerdos hasta portales de clientes y paneles de ventas. Todas incluyen una estructura inicial que puedes personalizar por completo para adaptarla a las necesidades de tu negocio, sin programar ni ocuparte de configuraciones técnicas.

Las plantillas de CRM se pueden usar para crear gestores de contactos, sistemas de seguimiento de clientes potenciales, embudos de ventas, portales de clientes, paneles de control de acuerdos, herramientas de recordatorio de seguimiento y mucho más. Son adecuadas tanto para gestionar las relaciones con tus propios clientes como para crear y ofrecer soluciones de CRM a tus clientes.

No necesitas conocimientos de programación. Con el Creador con IA de Hostinger, puedes personalizar plantillas pidiendo los cambios que deseas. La IA generará y actualizará tu app web según tus indicaciones.

Puedes crear una app web funcional en minutos y perfeccionarla en pocas horas, dependiendo del grado de personalización que desees. La plantilla proporciona la estructura inicial, mientras que la IA ayuda a generar funcionalidades y ajustar la interfaz.

Sí. Las herramientas de CRM tienen una gran demanda entre las pequeñas empresas y los freelancers que necesitan una forma sencilla de gestionar a sus clientes. Crea tu propio CRM y deja de pagar por plataformas costosas o ve un paso más allá y ofrece tu CRM personalizado como un servicio de pago a tus clientes, añadiendo así una nueva fuente de ingresos a tu negocio.

¿No encuentras la plantilla que necesitas?

Crea con el Creador con IA
Crea páginas web y apps totalmente funcionales solo chateando con la IA.

¿Te gusta lo que ves?

Hay mucho más por descubrir. Explora nuestra biblioteca completa de plantillas de Hostinger.
Explorar todas las plantillas
¿Te gusta lo que ves?

Nos importa tu privacidad

Este sitio web usa cookies necesarias para que el sitio web funcione correctamente y para obtener información sobre cómo interactúas con él, así como para fines de marketing. Al aceptar, aceptas almacenar cookies en tu dispositivo para la orientación, personalización y análisis de anuncios, como se describe en nuestra Política de cookies.