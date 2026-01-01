CRM app templates

Las plantillas de apps de CRM te dan una base prediseñada para crear herramientas que ayudan a gestionar la relación con los clientes, hacer seguimiento de clientes potenciales y organizar las actividades de ventas. Puedes usarlas para crear desde gestores de contactos y herramientas de seguimiento de acuerdos hasta portales de clientes y paneles de ventas. Todas incluyen una estructura inicial que puedes personalizar por completo para adaptarla a las necesidades de tu negocio, sin programar ni ocuparte de configuraciones técnicas.