Generator app templates

Las plantillas de apps generadoras son diseños de apps web prediseñados pensados para crear herramientas que producen contenido, ideas o resultados a partir de las aportaciones de los usuarios: desde generadores de nombres y redactores de biografías hasta herramientas de ideas y creadores de contenidos.

Ofrecen una estructura inicial que se puede personalizar y potenciar con la IA integrada del Creador con IA (sin necesidad de cuentas de terceros ni de configuración técnica) para crear tus propias herramientas generadoras.