Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck und steigern Sie die Leistung

Beschleunigen Sie Ihre Website und reduzieren Sie den CO2-Fußabdruck Ihrer Website durch bessere Optimierungen und ein optimiertes Hosting.
Reduzieren Sie Ihren CO2-Fußabdruck und steigern Sie die Leistung
Umweltauswirkungen

Warum auf Umweltschutz setzen?

Umfangreichere Websites benötigen mehr Energie zum Laden, was das Benutzererlebnis verlangsamt und bei jedem Besuch die Kohlenstoffemissionen erhöht.

Seitenaufrufe werden summiert

Der Aufruf einer typischen Webseite kann je nach Seitengröße, Endgerät und Energiequelle etwa 0,2–0,5 g CO₂e erzeugen. Seiten mit hohem Datenaufkommen und hohem Besucheraufkommen können sich im Laufe der Zeit zu einer messbaren Umweltbelastung summieren.
Seitenaufrufe werden summiert

Daten verbrauchen Energie

Zusammen verbrauchen Rechenzentren und Datenübertragungsnetze etwa 1–2 % des weltweiten Stromverbrauchs, eine Zahl, die dem Anteil der Luftfahrt an den globalen CO₂-Emissionen ähnelt.
Daten verbrauchen Energie

Die Datennachfrage steigt ständig.

Der weltweite Datenverkehr wächst weiterhin jährlich um etwa 20–25 % und übt damit zunehmend Druck auf die weltweite Dateninfrastruktur und die Energiesysteme aus.
Die Datennachfrage steigt ständig.
Vorteile

Umweltschutz hilft den Menschen und dem Planeten.

Nutzererfahrung

Schnellere Seitenladezeiten und ein reibungsloseres Benutzererlebnis.

Rankings & Conversions

Bessere Suchmaschinenplatzierungen und höhere Konversionsraten.

Geringere Emissionen

Geringerer Energieverbrauch pro Besucher, wodurch der Energieverbrauch und die damit verbundenen CO2-Emissionen reduziert werden.

Infrastruktureffizienz

Die geringere Belastung der globalen Dateninfrastruktur trägt zu einem nachhaltigeren Internet bei.

Umweltschutz hilft den Menschen und dem Planeten.
Umsetzbare Schritte

So reduzieren Sie den CO2-Fußabdruck Ihrer Website

Egal ob Sie einen persönlichen Blog, eine Unternehmenswebsite oder einen Online-Shop betreiben, diese einfachen Schritte können Ihnen helfen, den CO2-Fußabdruck Ihrer Website zu verringern, die Leistung zu verbessern und das Benutzererlebnis zu optimieren.

Asset- und visuelle Optimierung

Vermeiden Sie unnötige Dekorations- und Hintergrundelemente; verwenden Sie ausschließlich Gestaltungselemente, die den Inhalt aufwerten.
Optimieren Sie alle Medien (Bilder und Videos) durch Größenänderung, Komprimierung und effiziente Formate (z. B. WebP).
Autoplay deaktivieren, Lazy Loading implementieren und Benutzern ermöglichen, Hintergrundvideos anzuhalten oder Versionen mit niedrigerer Qualität auszuwählen.

Kontrolle durch Dritte

Nutzen Sie Drittanbieterintegrationen (z. B. Plugins, Widgets, Feeds, Karten, Chatbots) nur dann, wenn sie dem Besucher einen echten Mehrwert bieten.
Inhalte von Drittanbietern (wie Social-Media-Feeds, eingebettete Karten oder Videos) werden erst geladen, wenn Besucher damit interagieren, anstatt automatisch geladen zu werden.
Bevorzugen Sie selbstgehostete, ressourcenschonende Alternativen gegenüber extern geladenen Skripten und Frameworks.

Kompatibilität und Langlebigkeit

Kompatibilität mit älteren Geräten, Browsern und Betriebssystemen beibehalten.
Setzen Sie auf Mobile-First-Design und progressive Verbesserung, um eine gleichbleibende Zugänglichkeit und Leistung zu gewährleisten.
Bei der Auswahl eines Designs oder einer Vorlage für den Website-Baukasten sollten Sie testen, ob diese auch auf Mobilgeräten und älteren Browsern reibungslos funktioniert.

Nachhaltiges Hosting

Wählen Sie Hosting-Anbieter, die ausschließlich mit erneuerbarer Energie betrieben werden, und überprüfen Sie deren Angaben anhand von Zertifikaten für erneuerbare Energien (RECs) oder einer gleichwertigen Zertifizierung.
Wählen Sie Anbieter, die verantwortungsvoll mit Geräten umgehen, die Hardware so lange wie möglich im Einsatz halten und veraltete Hardware und Materialien recyceln oder wiederverwerten.
Bevorzugt werden Anbieter, die wichtige Effizienzkennzahlen wie Power Usage Effectiveness (PUE), Water Usage Effectiveness (WUE) und Carbon Usage Effectiveness (CUE) überwachen und damit eine aktive Überwachung der Rechenzentrumseffizienz und der Umweltleistung nachweisen.

Hostinger example: Hostinger's infrastructure runs on renewable electricity and energy-efficient data centers, reducing carbon emissions for all hosted websites. We also apply circular economy principles by reusing or recycling 100% of decommissioned servers and switches.

Reason: Hosting infrastructure contributes significantly to both embodied and operational carbon emissions. Partnering with providers that use verified renewable energy, maintain efficient long-lifespan hardware, and recycle old equipment substantially reduces environmental impact. Continuous monitoring through metrics like Power Usage Effectiveness (PUE), Water Usage Effectiveness (WUE), and Carbon Usage Effectiveness (CUE) ensures ongoing efficiency improvements and transparency.

Leistungs- und Effizienzoptimierung

Aktivieren Sie die Dateikomprimierung (z. B. Brotli oder GZIP) über Ihr Hosting- oder Caching-Plugin – wie etwa LiteSpeed Cache –, um die Größe der an Besucher gesendeten Dateien zu reduzieren.
Aktivieren Sie das Browser-Caching, damit wiederkehrende Besucher Ihre Website schneller laden können, ohne unveränderte Dateien erneut herunterladen zu müssen.
Setzen Sie auf effizientes JavaScript, indem Sie auf moderne, leichtgewichtige Frameworks zurückgreifen und unnötige Skripte oder Abhängigkeiten vermeiden.
Führen Sie interne API-Aufrufe Ihrer Website nur dann durch, wenn dies unbedingt erforderlich ist, und vermeiden Sie das Senden oder Verarbeiten unnötiger Daten.

Typografie, Animation & alternative Assets

Setzen Sie Animationen nur dann ein, wenn sie dem Benutzererlebnis einen echten Mehrwert bieten und es den Besuchern ermöglichen, die Animation zu starten, zu stoppen, anzuhalten oder zu verkürzen.
Um die Rendering- und Downloadlast zu minimieren, sollten Sie Systemschriftarten bevorzugen und benutzerdefinierte Schriftarten oder Varianten einschränken.
Bieten Sie textbasierte Alternativen zu Rich Media an, indem Sie HTML-Versionen von Dokumenten anstelle von PDFs bereitstellen, einschließlich aussagekräftiger Alternativtexte für Bilder und Transkripte oder Untertitel für Video und Audio.

Kontinuierliche Audits und evidenzbasierte Freigaben

Überprüfen Sie regelmäßig die Leistung Ihrer Website mithilfe zuverlässiger Tools zur Bewertung der Website-Geschwindigkeit und -Optimierung.
Identifizieren und entfernen Sie ungenutzte Plugins, Skripte oder Mediendateien, die Ihre Website verlangsamen oder unnötige Ressourcen verbrauchen.
Weniger genutzte Funktionen, die unnötig Speicherplatz benötigen, sollten entfernt werden.

Möchten Sie tiefer eintauchen?

Erkunden Sie die Sustainable Web Design Guidelines und die W3C Web Sustainability Guidelines, um detaillierte Prinzipien für den Aufbau eines kohlenstoffarmen und leistungsstarken Webs zu erhalten.

Häufig gestellte Fragen zum CO2-Fußabdruck der Website

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum CO2-Fußabdruck von Websites und zur nachhaltigen Webperformance.

Was ist der CO2-Fußabdruck einer Website?

Der CO₂-Fußabdruck einer Website entspricht der Menge an CO₂-Emissionen, die beim Laden ihrer Seiten entstehen. Jeder Seitenaufruf verbraucht Energie in Rechenzentren, Netzwerken und auf Endgeräten der Nutzer und trägt somit zu den CO₂-Emissionen bei.

Wie viel CO₂ produziert eine Website?

Der Aufruf einer typischen Webseite kann je nach Übertragungsmethode etwa 0,2–0,5 g CO₂e erzeugen. Bei Webseiten mit vielen Inhalten oder hohem Besucheraufkommen können die Emissionen deutlich höher ausfallen.

Wie kann ich den CO2-Fußabdruck meiner Website reduzieren?

Sie können den Speicherbedarf Ihrer Website verringern, indem Sie Bilder und Code optimieren, Skripte von Drittanbietern reduzieren, Caching und Komprimierung aktivieren, ressourcenschonende Schriftarten verwenden und einen energieeffizienten Hosting-Anbieter wählen.

Führt eine Leistungsverbesserung zu einer nachhaltigeren Website?

Ja. Eine höhere Leistung bedeutet oft weniger Datentransfer und eine geringere Hardwareauslastung, was den Energieverbrauch und die Emissionen reduziert und gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit und das Suchmaschinenranking verbessert.

Warum beeinflusst Webhosting die Nachhaltigkeit?

Webhosting nutzt Server, die Strom verbrauchen. Die Wahl von Anbietern, die auf erneuerbare Energien setzen und effiziente Rechenzentren betreiben, reduziert die Umweltbelastung jeder gehosteten Website.

Wie arbeitet Hostinger daran, die Umweltauswirkungen von Websites zu reduzieren?

Hostinger uses renewable-powered infrastructure, energy-efficient data centers, and responsible hardware recycling to lower the carbon footprint of hosted websites. Learn more in our Sustainability Report.

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