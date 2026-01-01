Whatsapp automation hosting

Deploy WhatsApp apps and bots with Hostinger

Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
ab  3,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
whatsapp automation hosting

Simple monthly pricing, no hidden fees

Deploy the apps and automations you build for WhatsApp on reliable infrastructure, with the confidence to launch knowing every plan includes a 30-day money-back guarantee.
BESTSELLER
79 % Rabatt
Business
Mehr Tools und Leistung für Wachstum
18,99  €
3,99  € /Mon.

+2 Mon. gratis

Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.
5 verwaltete Node.js Web-Apps
Bis zu 50 Websites
5 Vibe Coding-Credits
2 CPU-Kerne
3 GB RAM
50 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
5 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Business-Vorteile:

Mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, Website-Baukasten, Horizons erstellen
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Verwaltete SSL-Zertifikate
KOSTENLOS
Globales internes CDN
KOSTENLOS
GitHub-Integration mit automatischen Bereitstellungen
IDE-basierte Bereitstellungen
NEU
Tägliche und On-Demand-Backups
Web Application Firewall
KI-Bots Traffic-Verwaltung
Unbegrenzte Bandbreite
Verwaltete MySQL-Datenbank
69 % Rabatt
Cloud Startup
20-fache Website-Leistung mit Cloud Hosting
25,99  €
7,99  € /Mon.

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Erhalten Sie 48 Monate für 383,52 € (regulärer Preis 1.247,52 €). Verlängerungspreis: 23,99 €/Mon.
10 verwaltete Node.js Web-Apps
NEU
Bis zu 100 Websites
5 Vibe Coding-Credits
4 CPU-Kerne
4 GB RAM
100 GB des weltweit schnellsten NVMe-Speichers
10 Postfächer pro Website – 1 Jahr lang kostenlos

Alles aus Business, plus:

24/7 Experten-Prioritätssupport
Mehr Kontrolle und Stabilität mit einer dedizierten IP-Adresse
Traffic-Spitzen mit Leistungs-Boost für 1 Woche/Monat verarbeiten
Höhere Datenbankleistung und Verbindungslimits
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Der angezeigte Preis ist der Preis pro Monat ohne Steuern. Der Gesamtpreis für den Plan, der im Voraus an der Kasse zu zahlen ist, umfasst die monatliche Rate multipliziert mit der Anzahl der Monate in Ihrem Plan, zusammen mit allen anfallenden Steuern.

Built for WhatsApp automation workflows

Deploy your WhatsApp app or bot on Node.js hosting without fighting server setup. Push your code and get a straightforward path from development to production, so webhooks, message handling, and API integrations are ready to run. Your project stays on managed infrastructure built for reliability, with the room to handle traffic as usage grows. That gives you fewer deployment tasks to manage and more time to focus on the logic behind your WhatsApp workflow.
whatsapp automation hosting

Einfach Code übertragen. Wir übernehmen den Rest.

1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

GitHub verbinden, ZIP-Datei hochladen oder über KI Code-Assistenten bereitstellen. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle ausgeführt und schon können Sie versenden.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles wird für Sie erledigt.

3. Verwalten und skalieren

3. Verwalten und skalieren

Behalten Sie die Kontrolle und skalieren Sie selbstsicher. Überwachen Sie Leistung, ordnen Sie Domains zu und stellen Sie automatisch neu bereit.

Empfohlener Serverstandort:

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Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Wählen Sie für bessere Ladezeiten einen Serverstandort oder ein CDN in der Nähe Ihres Publikums. Wir verfügen über Rechenzentren und CDNs auf der ganzen Welt – in Nordamerika, Europa, Asien, Südamerika, Südafrika und Australien.

Lokal bereitstellen. Global verfügbar.

Whatsapp automation hosting FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about Whatsapp automation hosting services.

What is WhatsApp automation hosting, and why do I need it?

WhatsApp automation hosting is Node.js hosting for the app that runs your WhatsApp workflows, bots, or webhook handlers in production. It matters because your automation needs a stable process, a public endpoint, and predictable uptime to keep handling messages and events.

How is WhatsApp automation hosting different from regular VPS hosting?

With a VPS, you manage the OS, Node.js version, process manager, firewall, and updates yourself. With our Node.js hosting, that infrastructure is managed for you, so you can deploy the WhatsApp automation app instead of administering the server.

Can I deploy a WhatsApp automation app from a private GitHub repository?

Yes. Connect your GitHub account, grant access to the private repo, and deploy from the branch you want. Updates work the same way as with public repositories.

Are there traffic limits or overage fees for WhatsApp automation hosting?

Yes, plans include fixed resource limits for CPU, memory, and storage, and if your app grows beyond them you need to upgrade. We do not charge hidden overage fees for normal traffic spikes, but sustained higher usage can require a larger plan.

How do I migrate a WhatsApp automation app from another host or from local development?

Push the app to a GitHub repo, connect it to Hostinger, and deploy the branch you want. If you already run it elsewhere, move your environment variables and webhook URLs, then point WhatsApp to the new endpoint.

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