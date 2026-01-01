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AdminBolt VPS-Hosting

Websites, E-Mails und Datenbanken über ein modernes Bedienfeld verwalten

Kostenlose automatische wöchentliche Datensicherung
KI-verwalteter VPS
Automatischer Malware-Scanner
5,49  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
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Wählen Sie den perfekten AdminBolt VPS-Hosting-Plan.

69 % Rabatt
KVM 1
17,99  €
5,49  € /Mon.
Verlängerungspreis 11,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
BESTSELLER
64 % Rabatt
KVM 2
21,99  €
7,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 14,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69 % Rabatt
KVM 4
35,99  €
10,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 27,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
66 % Rabatt
KVM 8
64,99  €
21,99  € /Mon.
Verlängerungspreis 49,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Kostenlose wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Das Hosting-Kontrollpanel der nächsten Generation

AdminBolt ist ein modernes Hosting-Kontrollpanel, das veraltete Lösungen durch eine übersichtlichere Benutzeroberfläche, transparente Preise und eine API-basierte Architektur ersetzt. Es bietet ein zentrales Dashboard zur Verwaltung von Websites, E-Mail-Konten, Datenbanken, DNS-Zonen, SSL-Zertifikaten und Dateisystemen.

Mit unserem AdminBolt VPS-Hosting erhalten Sie die perfekte Kombination aus einer modernen, intuitiven Benutzeroberfläche und einer soliden Performance, um jedes Hosting-Projekt zu verwalten – von einer einzelnen WordPress-Website bis hin zu einem kompletten Multi-Client-Hosting-Unternehmen.
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Wenn Modernität auf Zuverlässigkeit trifft

Kombinieren Sie die intuitive Benutzeroberfläche von AdminBolt mit unserem schnellen, sicheren und skalierbaren VPS-Hosting.

Hohe Leistung

Eine Sekunde Verzögerung beim Laden kann Sie potenzielle Kunden kosten. Deshalb setzen wir auf EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher, um die optimale Leistung Ihrer Website zu gewährleisten.

ådminbolt 2

Hohe Sicherheit

Schützen Sie Ihre Website und Ihre Kunden vor Hackern mit einem robusten DDoS-Schutz und erkennen Sie schädliche Dateien frühzeitig durch automatische Malware-Scans.

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Hohe Skalierbarkeit

Beginnen Sie klein und skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Wenn Sie mehr CPU, RAM oder Speicherplatz benötigen, können Sie Ihren VPS-Hosting-Plan mit wenigen Klicks upgraden.

adminbolt 4

Hohe Leistung

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Empfohlener Serverstandort:

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Globale Server stehen Ihnen zur Verfügung

Wir betreiben Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie einen Serverstandort in der Nähe Ihrer Zielgruppe, um Inhalte schneller bereitzustellen.

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Die erste Wahl für Webprofis

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Verwalten Sie Ihren AdminBolt VPS mit KI

Der KI-gesteuerte AdminBolt VPS vereinfacht die Serververwaltung. Steuern Sie Ihre Umgebung jetzt per natürlicher Sprachausgabe in Ihrer Muttersprache. Der KI-Agent ist permanent verfügbar und unterstützt Sie kostenlos bei allen VPS-Verwaltungsaufgaben. Ob Fehlerbehebung, Firewall-Update oder Datenverwaltung – der KI-Agent vereinfacht den Prozess und spart Ihnen Zeit, indem er einfache Eingabeaufforderungen in zuverlässige Serveroperationen umsetzt.

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30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

Google
Note:
4.8/5
1,237
Bewertungen
HostAdvice
Note:
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2,432
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4.7
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Bewertungen

Häufig gestellte Fragen zu AdminBolt VPS

Hier finden Sie Antworten auf die am häufigsten gestellten Fragen zu den AdminBolt Virtual Private Server Hosting-Diensten.

Was ist AdminBolt VPS-Hosting?

AdminBolt VPS-Hosting ist ein Service, mit dem Sie das AdminBolt-Kontrollpanel auf Ihrem eigenen virtuellen Server betreiben können. Es bietet Ihnen ein modernes All-in-One-Dashboard zur Verwaltung von Websites, E-Mail-Konten, Datenbanken, DNS-Zonen und SSL-Zertifikaten. Im Gegensatz zu herkömmlichen Panels mit Gebühren pro Konto verwendet AdminBolt eine monatliche Pauschalgebühr und eine API-basierte Architektur – Sie zahlen für Ihren VPS-Tarif und können unbegrenzt viele Hosting-Konten auf Ihrem Server verwalten.

Welche Vorteile bietet die Verwendung von AdminBolt?

AdminBolt offers several advantages over traditional hosting panels. It uses flat pricing with no per-account fees – your costs stay predictable as you grow. The panel starts at 5,49 €/month for the VPS plan, and that covers unlimited hosting accounts on your server.

AdminBolt also has a clean, modern interface that both administrators and end-users find intuitive, which means fewer support tickets. It includes built-in email hosting, a web application firewall, automatic SSL certificates, database management, DNS zone editing, and a web-based file manager – all in one place.

The panel is API-first, so every action can be automated via REST API. It integrates with WHMCS for billing, supports LiteSpeed web server for performance, and works with CloudLinux for resource isolation.

Wie installiere ich AdminBolt auf meinem VPS?

To install AdminBolt on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:

  1. Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
  2. Select the server you wish to use for the installation.
  3. Under the OS & Panel section, click Operating System.
  4. Select Applications, and choose the AlmaLinux 9 64bit with AdminBolt template from the dropdown menu.
  5. Click Change OS to install this template to your VPS.

Once installation is complete, access the AdminBolt panel by entering https://your-vps-ip:8443 in your web browser. Replace your-vps-ip with the actual IP address of your VPS.

Kann ich meine bestehenden Websites zu Hostingers AdminBolt VPS migrieren?

Ja, absolut. AdminBolt enthält ein integriertes cPanel-Konverter-Tool, das die Migration von cPanel-basierten Servern vereinfacht und Ihnen die Übertragung von Website-Dateien, Datenbanken, E-Mail-Konten und DNS-Einstellungen ermöglicht.

Bevor Sie Ihre Website zu einem Hostinger-VPS migrieren, erstellen Sie Backups der Dateien, die Sie übertragen möchten. Richten Sie anschließend Ihr neues VPS-Konto bei Hostinger mit AdminBolt ein und verwenden Sie die Migrationstools, um Ihre Daten zu importieren.

Nach erfolgreicher Migration führen Sie einen Test durch, um zu überprüfen, ob alles wie gewünscht funktioniert. Abschließend leiten Sie Ihre Domain an die neue IP-Adresse weiter – fertig!

Kann ich mehrere Websites auf AdminBolt hosten?

Selbstverständlich. AdminBolt wurde speziell für das Hosting mehrerer Websites auf einer Serverinstanz entwickelt. Sie können beliebig viele Hosting-Konten erstellen, jedes mit eigenen Websites, E-Mail-Adressen, Datenbanken und FTP-Zugang. Das Panel unterstützt Ressourcenisolation, sodass eine stark frequentierte Website die anderen nicht beeinträchtigt. Sobald Ihre Serverressourcen jedoch nicht mehr ausreichen, müssen Sie Ihren VPS-Hosting-Plan upgraden, um weiterhin optimale Leistung und maximale Geschwindigkeit zu gewährleisten.

Welche Supportoptionen stehen für AdminBolt VPS-Hosting zur Verfügung?

We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.

But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.

AdminBolt also maintains its own documentation portal, community forum, and Discord server where you can get help from the AdminBolt team and other users.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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