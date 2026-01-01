AdminBolt VPS-Hosting

Selbstverständlich. AdminBolt wurde speziell für das Hosting mehrerer Websites auf einer Serverinstanz entwickelt. Sie können beliebig viele Hosting-Konten erstellen, jedes mit eigenen Websites, E-Mail-Adressen, Datenbanken und FTP-Zugang. Das Panel unterstützt Ressourcenisolation, sodass eine stark frequentierte Website die anderen nicht beeinträchtigt. Sobald Ihre Serverressourcen jedoch nicht mehr ausreichen, müssen Sie Ihren VPS-Hosting-Plan upgraden, um weiterhin optimale Leistung und maximale Geschwindigkeit zu gewährleisten.