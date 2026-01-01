AdminBolt VPS-Hosting
Websites, E-Mails und Datenbanken über ein modernes Bedienfeld verwalten
Wählen Sie den perfekten AdminBolt VPS-Hosting-Plan.
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Das Hosting-Kontrollpanel der nächsten Generation
Wenn Modernität auf Zuverlässigkeit trifft
Hohe Leistung
Eine Sekunde Verzögerung beim Laden kann Sie potenzielle Kunden kosten. Deshalb setzen wir auf EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher, um die optimale Leistung Ihrer Website zu gewährleisten.
Hohe Sicherheit
Schützen Sie Ihre Website und Ihre Kunden vor Hackern mit einem robusten DDoS-Schutz und erkennen Sie schädliche Dateien frühzeitig durch automatische Malware-Scans.
Hohe Skalierbarkeit
Beginnen Sie klein und skalieren Sie mit Ihrem Wachstum. Wenn Sie mehr CPU, RAM oder Speicherplatz benötigen, können Sie Ihren VPS-Hosting-Plan mit wenigen Klicks upgraden.
Hohe Leistung
Eine Sekunde Verzögerung beim Laden kann Sie potenzielle Kunden kosten. Deshalb setzen wir auf EPYC-Prozessoren und NVMe-Speicher, um die optimale Leistung Ihrer Website zu gewährleisten.
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Hohe Skalierbarkeit
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Die erste Wahl für Webprofis
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.
Verwalten Sie Ihren AdminBolt VPS mit KI
Häufig gestellte Fragen zu AdminBolt VPS
Was ist AdminBolt VPS-Hosting?
Welche Vorteile bietet die Verwendung von AdminBolt?
AdminBolt offers several advantages over traditional hosting panels. It uses flat pricing with no per-account fees – your costs stay predictable as you grow. The panel starts at 5,49 €/month for the VPS plan, and that covers unlimited hosting accounts on your server.
AdminBolt also has a clean, modern interface that both administrators and end-users find intuitive, which means fewer support tickets. It includes built-in email hosting, a web application firewall, automatic SSL certificates, database management, DNS zone editing, and a web-based file manager – all in one place.
The panel is API-first, so every action can be automated via REST API. It integrates with WHMCS for billing, supports LiteSpeed web server for performance, and works with CloudLinux for resource isolation.
Wie installiere ich AdminBolt auf meinem VPS?
To install AdminBolt on Hostinger's VPS hosting, follow these steps:
- Log in to your hPanel account and navigate to VPS at the top bar.
- Select the server you wish to use for the installation.
- Under the OS & Panel section, click Operating System.
- Select Applications, and choose the AlmaLinux 9 64bit with AdminBolt template from the dropdown menu.
- Click Change OS to install this template to your VPS.
Once installation is complete, access the AdminBolt panel by entering https://your-vps-ip:8443 in your web browser. Replace your-vps-ip with the actual IP address of your VPS.
Kann ich meine bestehenden Websites zu Hostingers AdminBolt VPS migrieren?
Ja, absolut. AdminBolt enthält ein integriertes cPanel-Konverter-Tool, das die Migration von cPanel-basierten Servern vereinfacht und Ihnen die Übertragung von Website-Dateien, Datenbanken, E-Mail-Konten und DNS-Einstellungen ermöglicht.
Bevor Sie Ihre Website zu einem Hostinger-VPS migrieren, erstellen Sie Backups der Dateien, die Sie übertragen möchten. Richten Sie anschließend Ihr neues VPS-Konto bei Hostinger mit AdminBolt ein und verwenden Sie die Migrationstools, um Ihre Daten zu importieren.
Nach erfolgreicher Migration führen Sie einen Test durch, um zu überprüfen, ob alles wie gewünscht funktioniert. Abschließend leiten Sie Ihre Domain an die neue IP-Adresse weiter – fertig!
Kann ich mehrere Websites auf AdminBolt hosten?
Welche Supportoptionen stehen für AdminBolt VPS-Hosting zur Verfügung?
We offer AI Assistant in every VPS hosting solution, so you can easily find answers to your questions without browsing through dozens of forums.
But if you like reading, you can also explore our vast library of VPS Tutorials and knowledge-base articles. Prefer watching? Check out Hostinger Academy; we have plenty of easy-to-follow video tutorials on virtual private server management.
AdminBolt also maintains its own documentation portal, community forum, and Discord server where you can get help from the AdminBolt team and other users.