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Vorlagen für monatliche Newsletter

Erstellen Sie monatliche Newsletter, um wichtige Aktualisierungen zusammenzufassen, Fortschritte mitzuteilen und Ihre Zielgruppe auf dem Laufenden zu halten.

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Von der Idee zum Newsletter in wenigen Minuten

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Vorlagen für monatliche Newsletter – Häufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den monatlichen Newsletter-Vorlagen von Reach.

Was ist das Hauptziel eines monatlichen Newsletters?

Monatliche Newsletter sollen die wichtigsten Aktualisierungen und Fortschritte über einen längeren Zeitraum zusammenfassen, anstatt jede kleine Änderung zu behandeln.

Wie wähle ich die Inhalte für einen monatlichen Newsletter aus?

Wählen Sie die wichtigsten Aktualisierungen, Meilensteine und Ergebnisse des letzten Monats aus und vermeiden Sie es, alles aufzulisten, was passiert ist.

Welche Länge ist für einen monatlichen Newsletter empfehlenswert?

Monatliche Newsletter dürfen etwas länger sein als wöchentliche, sollten sich aber dennoch auf die wichtigsten Punkte und nicht auf vollständige Berichte konzentrieren.

Wer profitiert am meisten von monatlichen Newslettern?

Sie eignen sich gut für kleine Unternehmen, Kreative und Gemeinschaften, die regelmäßig kommunizieren möchten, ohne mit E-Mails zu überhäufen.

Mit E-Mail-Marketing wachsen

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