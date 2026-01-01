Erhalten Sie sofort Hilfe von Kodee – Ihrem KI-Agenten für Support
Ihr schnellster Weg zum Ergebnis
Webhosting
Warum Kodee bahnbrechend ist
Mehr als 500 Aktionen – und es werden mehr
85 % Erfolgsquote
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Kodee hat mein Anliegen schnell verstanden und klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen geliefert, die mein Problem ohne Verwirrung gelöst haben.
Kodee, der KI-Support, ist hervorragend. Ich bevorzuge ihn sogar gegenüber dem Kontakt mit einer Person, weil ich mich nicht unter Druck fühle.
Ihr KI-Assistent Kodee ist SEHR hilfreich. Statt mich durch endlose Hilfeartikel zu schicken, erledigt er Aufgaben direkt in meinem Konto. Es ist, als hätte man einen Junior-Systemadministrator auf Abruf.
Kodee: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist Kodee?
Kodee ist Hostingers KI-Agent für Support – entwickelt, um Ihre Websites und Dienste per einfachem Chat zu verwalten. Er führt über 500 Aktionen auf Admin-Ebene aus – von Website-Umzügen und Backups bis zur Verwaltung von DNS-Einträgen und der Überprüfung des Serverstatus. Erfahren Sie mehr über Kodee.
Welche Hostinger-Produkte unterstützt Kodee?
Kodee funktioniert im gesamten Hostinger-Ökosystem – Webhosting, WordPress, VPS, Website-Baukasten, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, Domains und Zahlungen. Egal, was Sie verwalten – Kodee hilft Ihnen dabei.
Kann Kodee Änderungen an meinem Konto vornehmen oder beantwortet er nur Fragen?
Beides – aber der Unterschied ist: Kodee handelt. Statt Sie an Hilfeartikel zu verweisen, verbindet Kodee Domains, aktualisiert DNS-Einstellungen, installiert Plugins und mehr – direkt in Ihrem Konto.
Ist Kodee für Mobilgeräte verfügbar?
Ja. Kodee ist überall verfügbar, wo Sie Hostinger nutzen – auch mobil und sogar über WhatsApp. Hilfe ist immer nur eine Nachricht entfernt – egal, wo Sie gerade arbeiten.
Was passiert, wenn Kodee mein Problem nicht lösen kann?
Kodee löst 85 % aller Support-Anfragen selbstständig. Wenn etwas außerhalb seines Umfangs liegt, verbindet er Sie mit einem Spezialisten – damit Sie immer eine Lösung erhalten.