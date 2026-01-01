Erhalten Sie sofort Hilfe von Kodee – Ihrem KI-Agenten für Support

Kodee verarbeitet täglich über 45.000 Chats – verwaltet Dienste, erstellt Inhalte und überträgt Websites – alles per einfachem Chat.
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Ihr schnellster Weg zum Ergebnis

Kodee ist bei allen Hostinger-Produkten dabei – auch auf Ihrem Smartphone. Sagen Sie einfach, was Sie brauchen.

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Warum Kodee bahnbrechend ist

Mehr als 500 Aktionen – und es werden mehr

Kodee führt über 500 Aktionen auf Admin-Ebene aus – darunter Website-Umzüge, Backups und Serverstatusprüfungen.

85 % Erfolgsquote

Kodee löst die meisten Support-Anfragen direkt beim ersten Versuch – ohne Hin und Her.

Sofort für Sie da

Kodee ist immer verfügbar – ohne Warteschlangen oder Rückrufe. Hilfe genau dann, wenn Sie sie brauchen.

Kosten sparen, damit Sie weniger zahlen

Durch automatisierten Support hilft Kodee, Kosten zu senken – und gibt diese Vorteile an Sie weiter.

Lieber WhatsApp? Kodee ist dort.

Erhalten Sie Hilfe bei Plänen, Einrichtung und Fehlerbehebung – direkt in der App, die Sie bereits nutzen.
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Lieber WhatsApp? Kodee ist dort.

Schließen Sie sich Millionen zufriedener Kunden an

Kodee hat mein Anliegen schnell verstanden und klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen geliefert, die mein Problem ohne Verwirrung gelöst haben.

Anas Rk

Anas Rk

Kodee, der KI-Support, ist hervorragend. Ich bevorzuge ihn sogar gegenüber dem Kontakt mit einer Person, weil ich mich nicht unter Druck fühle.

Yvonne McChesney

Yvonne McChesney

Ihr KI-Assistent Kodee ist SEHR hilfreich. Statt mich durch endlose Hilfeartikel zu schicken, erledigt er Aufgaben direkt in meinem Konto. Es ist, als hätte man einen Junior-Systemadministrator auf Abruf.

Philip

Philip

Einfach Kodee sagen – und es ist erledigt

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Kodee: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Kodee, unserem KI-Agenten für Kundensupport.

Was ist Kodee?

Kodee ist Hostingers KI-Agent für Support – entwickelt, um Ihre Websites und Dienste per einfachem Chat zu verwalten. Er führt über 500 Aktionen auf Admin-Ebene aus – von Website-Umzügen und Backups bis zur Verwaltung von DNS-Einträgen und der Überprüfung des Serverstatus. Erfahren Sie mehr über Kodee.

Welche Hostinger-Produkte unterstützt Kodee?

Kodee funktioniert im gesamten Hostinger-Ökosystem – Webhosting, WordPress, VPS, Website-Baukasten, Hostinger Horizons, Hostinger Mail, Domains und Zahlungen. Egal, was Sie verwalten – Kodee hilft Ihnen dabei.

Kann Kodee Änderungen an meinem Konto vornehmen oder beantwortet er nur Fragen?

Beides – aber der Unterschied ist: Kodee handelt. Statt Sie an Hilfeartikel zu verweisen, verbindet Kodee Domains, aktualisiert DNS-Einstellungen, installiert Plugins und mehr – direkt in Ihrem Konto.

Ist Kodee für Mobilgeräte verfügbar?

Ja. Kodee ist überall verfügbar, wo Sie Hostinger nutzen – auch mobil und sogar über WhatsApp. Hilfe ist immer nur eine Nachricht entfernt – egal, wo Sie gerade arbeiten.

Was passiert, wenn Kodee mein Problem nicht lösen kann?

Kodee löst 85 % aller Support-Anfragen selbstständig. Wenn etwas außerhalb seines Umfangs liegt, verbindet er Sie mit einem Spezialisten – damit Sie immer eine Lösung erhalten.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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