Erstellen Sie Ihre E-Mail mit eigener Domain

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Sichern Sie sich Domain und E-Mail für 12 Monate und verleihen Sie Ihrer Marke Glaubwürdigkeit
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E-Mail mit eigener Domain erstellen

Ihre Marke, in jeder Nachricht

Wenn Ihre E-Mail Ihre Domain verwendet, wirkt Ihr Unternehmen von der ersten Nachricht an professionell.

E-Mail, die Vertrauen schafft

Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten echt und zuverlässig wirken, sodass die Leute sie eher öffnen und beantworten.

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Wählen Sie einen längeren E-Mail-Plan, um den günstigsten Monatspreis freizuschalten – mit 48 Monaten können Sie bis zu 87 % sparen

Professionelle E-Mail in wenigen Minuten einrichten

1. Ihre Domain auswählen

1. Ihre Domain auswählen

Kaufen Sie eine neue Domain bei Hostinger oder nutzen Sie eine, die Sie bereits besitzen. Wenn Ihre Domain bei einem anderen Anbieter registriert ist, führen wir Sie durch die Verknüpfung, damit Ihre E-Mail funktioniert und Ihre Website online bleibt.

2. Ihre E-Mail hinzufügen

Erstellen Sie Ihre professionelle E-Mail-Adresse in Ihrem Hostinger-Dashboard mit nur wenigen Klicks. Um die Technik müssen Sie sich nicht kümmern, Hostinger erledigt die Einrichtung automatisch.

3. Versand starten

Greifen Sie auf Ihren Posteingang über Hostinger Webmail zu oder verbinden Sie ihn mit Gmail, Outlook oder Apple Mail. Spamschutz ist bereits aktiviert, sodass Sie sofort E-Mails senden und empfangen können.

Warum Ihren Domainnamen bei Hostinger kaufen?

Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domainendungen.

Mehr über Domains erfahren
Vertrauenswürdiger Domain-Registrar

Datenschutz

Wenn Sie eine Domain registrieren, können Ihre Kontaktdaten in öffentlichen RDAP/WHOIS-Einträgen erscheinen. Für unterstützte Erweiterungen bietet Hostinger automatisch kostenlosen Datenschutz, um Ihre persönlichen Informationen vor Dritten zu schützen.
Datenschutz

24/7-Support

Unsere Mitarbeiter sind jederzeit per Live-Chat oder E-Mail erreichbar und antworten durchschnittlich in weniger als 3 Minuten. Auch bei der Kommunikation werden Sie keine Schwierigkeiten haben, da unsere Mitarbeiter über 8 Sprachen fließend beherrschen.
24/7-Support

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort: Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.

Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung

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Beliebteste Domainendung auswählen

.de

Zeigen Sie Ihren Kunden, dass Sie im .de-Gebiet tätig sind.

11,99  €0,99  € /im 1. Jahr

.com

Schaffen Sie Vertrauen mit der bekanntesten Domain.

16,99  €0,01  € /im 1. Jahr

.online

Eine großartige Alternative zu .com.

33,99  €0,99  € /im 1. Jahr

.io

Zeigen Sie, dass Sie im Tech-Bereich arbeiten.

63,99  €29,99  € /im 1. Jahr

.icu

Weisen Sie auf Ihre kreative Einzigartigkeit hin.

14,99  €1,99  € /im 1. Jahr

.xyz

Einzigartige und trendige Domain für Ihren Erfolg.

17,99  €1,99  € /im 1. Jahr

.pro

Zeigen Sie mit einer .pro-Domain Ihre Kompetenz.

26,99  €2,99  € /im 1. Jahr

.cloud

Bewerben Sie Ihr Unternehmen in der .cloud.

24,99  €1,99  € /im 1. Jahr

Ihre E-Mail mit eigener Domain erhalten

E-Mail mit eigener Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist eine E-Mail mit einer eigenen Domain?

Es handelt sich um eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse, die Ihren Domainnamen verwendet (zum Beispiel name@ihrunternehmen.com). Sie wirkt professioneller und hilft, Vertrauen bei Kunden aufzubauen.

Kann ich eine Domain und E-Mail zusammen kaufen?

Ja. Sie können eine Domain registrieren und Ihre professionelle E-Mail in einem einfachen Bestellvorgang einrichten. Wir verbinden alles automatisch.

Was ist, wenn ich bereits eine Domain habe?

Kein Problem. Sie können Ihre bestehende Domain in wenigen Klicks mit Hostinger verbinden.

Ist die Einrichtung kompliziert?

Überhaupt nicht. Die Einrichtung ist anfängerfreundlich und dauert nur wenige Minuten. Wir kümmern uns um die technischen Aspekte.

Kann ich meine E-Mail mit Gmail oder Outlook verwenden?

Ja. Sie können Ihre E-Mail mit Gmail, Outlook, Apple Mail und anderen Apps nutzen oder über Webmail darauf zugreifen.

Kann ich mehrere E-Mail-Adressen erstellen?

Ja. Sie können so viele E-Mail-Adressen erstellen, wie Sie für Ihre Domain benötigen — perfekt für Teams oder wachsende Unternehmen.

Was ist, wenn ich Hilfe brauche?

Unser Kundenerfolgs-Team ist rund um die Uhr für Sie da und unterstützt Sie bei der Einrichtung oder bei allem, was Sie benötigen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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