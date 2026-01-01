Erstellen Sie Ihre E-Mail mit eigener Domain
E-Mail mit eigener Domain erstellen
Ihre Marke, in jeder Nachricht
Wenn Ihre E-Mail Ihre Domain verwendet, wirkt Ihr Unternehmen von der ersten Nachricht an professionell.
E-Mail, die Vertrauen schafft
Eine E-Mail mit eigener Domain lässt Ihre Nachrichten echt und zuverlässig wirken, sodass die Leute sie eher öffnen und beantworten.
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Vertrauenswürdiger Domain-Registrar
Hostinger ist ICANN-akkreditiert und bietet über 400 Domainendungen.Mehr über Domains erfahren
Datenschutz
24/7-Support
Schnelle Einrichtung, einfache Verwaltung
Registrieren Sie Ihre Domain mit wenigen Klicks und verwalten Sie dann alles an einem Ort: Verlängerungen, DNS-Einstellungen und Verbindungen zu Ihrer Website oder E-Mail.
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E-Mail mit eigener Domain: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist eine E-Mail mit einer eigenen Domain?
Es handelt sich um eine benutzerdefinierte E-Mail-Adresse, die Ihren Domainnamen verwendet (zum Beispiel name@ihrunternehmen.com). Sie wirkt professioneller und hilft, Vertrauen bei Kunden aufzubauen.
Kann ich eine Domain und E-Mail zusammen kaufen?
Ja. Sie können eine Domain registrieren und Ihre professionelle E-Mail in einem einfachen Bestellvorgang einrichten. Wir verbinden alles automatisch.
Was ist, wenn ich bereits eine Domain habe?
Kein Problem. Sie können Ihre bestehende Domain in wenigen Klicks mit Hostinger verbinden.
Ist die Einrichtung kompliziert?
Überhaupt nicht. Die Einrichtung ist anfängerfreundlich und dauert nur wenige Minuten. Wir kümmern uns um die technischen Aspekte.
Kann ich meine E-Mail mit Gmail oder Outlook verwenden?
Ja. Sie können Ihre E-Mail mit Gmail, Outlook, Apple Mail und anderen Apps nutzen oder über Webmail darauf zugreifen.
Kann ich mehrere E-Mail-Adressen erstellen?
Ja. Sie können so viele E-Mail-Adressen erstellen, wie Sie für Ihre Domain benötigen — perfekt für Teams oder wachsende Unternehmen.
Was ist, wenn ich Hilfe brauche?
Unser Kundenerfolgs-Team ist rund um die Uhr für Sie da und unterstützt Sie bei der Einrichtung oder bei allem, was Sie benötigen.