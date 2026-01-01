Lago ist eine Open-Source-Mess- und Abrechnungsplattform, die fÃ¼r SaaS-, Fintech- und Infrastrukturunternehmen entwickelt wurde, die flexible, nutzungsbasierte Preismodelle benÃ¶tigen. Sie bietet Echtzeit-Ereigniserfassung, Abonnementverwaltung, Rechnungserstellung und eine entwicklerorientierte API zur UnterstÃ¼tzung komplexer Preismodelle â€“ von Pro-Sitz-PlÃ¤nen bis hin zu gestaffelten, Paket- und prozentualen Stufen.

Das Selbst-Hosting von Lago auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt jedes Kundenereignis, jede Rechnung und jede Preisregel unter Ihrer direkten Kontrolle, eliminiert TransaktionsgebÃ¼hren, die von gehosteten Abrechnungstools erhoben werden, und ermÃ¶glicht es Ihnen, Integrationen und Datenaufbewahrung an Ihre spezifischen Compliance- und Produktanforderungen anzupassen.