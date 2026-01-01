InvenTree ist eine webbasierte Bestands- und Teilemanagement-Plattform, die für Entwicklungs- und Fertigungsteams entwickelt wurde. Sie ersetzt tabellenkalkulationsbasierte Nachverfolgung und getrennte Tools durch ein einheitliches System, das Lagerbestände, Teilekataloge, Stücklisten, Lieferanteninformationen, Bestellungen und Verkaufsaufträge an einem Ort verwaltet. Mit einer übersichtlichen REST-API und einer erweiterbaren Plugin-Architektur fügt es sich in bestehende Entwicklungsworkflows ein, anstatt Teams zu zwingen, sich daran anzupassen.

Das Selbst-Hosting von InvenTree auf Ihrem VPS hält Ihre Teiledatenbank, Lieferantenpreise und Produktionsstücklisten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – besonders wichtig für Hardware-Projekte und Hersteller, die Komponentenbeschaffungsdaten als proprietär behandeln.