InvenTree mit Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Open-Source Teile- und Bestandsverwaltungssystem zur Verfolgung von Lagerbeständen, Stücklisten und Lieferanteninformationen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit InvenTree erstellen können
InvenTree ist eine webbasierte Bestands- und Teilemanagement-Plattform, die für Entwicklungs- und Fertigungsteams entwickelt wurde. Sie ersetzt tabellenkalkulationsbasierte Nachverfolgung und getrennte Tools durch ein einheitliches System, das Lagerbestände, Teilekataloge, Stücklisten, Lieferanteninformationen, Bestellungen und Verkaufsaufträge an einem Ort verwaltet. Mit einer übersichtlichen REST-API und einer erweiterbaren Plugin-Architektur fügt es sich in bestehende Entwicklungsworkflows ein, anstatt Teams zu zwingen, sich daran anzupassen.
Das Selbst-Hosting von InvenTree auf Ihrem VPS hält Ihre Teiledatenbank, Lieferantenpreise und Produktionsstücklisten auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren – besonders wichtig für Hardware-Projekte und Hersteller, die Komponentenbeschaffungsdaten als proprietär behandeln.
Wichtige Funktionen von InvenTree
Stückliste
Definieren Sie mehrstufige Stücklisten für komplexe Baugruppen, mit automatischer Lagerbestandszuweisung und Fehlmengenberechnungen, um die Produktionsabläufe präzise zu planen.
Lagerbestandsverfolgung
Verfolgen Sie Lagerbestände über mehrere Lagerorte hinweg, mit vollständiger Bewegungshistorie und Warnmeldungen bei geringem Bestand für jedes Teil.
Lieferantenmanagement
Fügen Sie Lieferanten- und Herstellerlinks zu jedem Teil hinzu, einschließlich Preisstaffelungen, Lieferzeiten und Mindestbestellmengen für einen direkten Beschaffungsvergleich.
Bestellaufträge
Bestellungen von der Erstellung bis zur Auslieferung aufgeben und verfolgen, mit automatischen Lagerbestandsaktualisierungen bei Eingang eingehender Lieferungen.
REST API und Plugins
Eine vollständige REST-API und ein Plugin-System verbinden InvenTree mit Barcodescannern, Etikettendruckern, ERP-Systemen und benutzerdefinierten Automatisierungsworkflows.
Verkaufsaufträge
Kundenbestellungen verwalten und Bestand der Auftragsabwicklung zuweisen, um Verkäufe und Lagerbestand synchron zu halten, ohne ein separates Auftragsverwaltungstool.
Warum Sie InvenTree auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
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