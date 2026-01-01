Bereitstellen von Fregate in einer Installation mit einem Klick.
Open-Source-Netzwerkvideorecorder mit lokaler KI Objekterkennung in Echtzeit für Ihre IP Kameras.
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Was Sie mit Frigate erstellen können
Frigate ist ein Open-Source Netzwerk-Videorekorder, der auf Echtzeit-Objekterkennung basiert und kontinuierlich die Streams Ihrer IP-Kameras analysiert, Personen, Autos, Tiere und andere Objekte vor Ort identifiziert und nur aufzeichnet oder alarmiert, wenn tatsächlich etwas Sinnvolles passiert, anstatt auf jedem Pixel der Bewegung.
Da jedes Bild auf Ihrem eigenen Server verarbeitet wird, verlässt das Filmmaterial nie die Maschine, die Sie steuern. Es gibt kein Cloud-Abonnement, keine Gebühr pro Kamera und keinen Anbieter, der entscheidet, wie lange Ihre Aufnahmen aufbewahrt werden. Fregate arbeitet mit jeder Kamera, die einen RTSP-Stream bereitstellt, Aufnahmen auf lokaler Festplatte speichert und sich für Automatisierungen in Home Assistant und MQTT integriert.
Wichtige Funktionen von Frigate
Lokale KI-Erkennung
Objekte werden in Echtzeit auf Ihrer eigenen Hardware identifiziert, sodass die Erkennung auch dann funktioniert, wenn die Internetverbindung nicht funktioniert.
Weniger Fehlalarme
Aufzeichnungen und Benachrichtigungen werden durch tatsächliche Personen, Autos oder Tiere ausgelöst, anstatt durch Schatten, Regen oder vorbeifahrende Scheinwerfer.
Kontinuierliche Aufnahme und Überprüfung
Rund-um-die-Uhr-Aufnahmen sitzen neben einer Zeitleiste mit erkannten Ereignissen, sodass Sie direkt zu dem Moment springen können, auf den es ankommt.
Funktioniert mit jeder Kamera
Verbinden Sie Kameras jeder Marke über RTSP, anstatt an einen einzigen Hersteller oder Cloud-Dienst gebunden zu sein.
Home Assistant-Integration
Erkennungen werden über MQTT veröffentlicht, damit Lichter, Sirenen und andere Smart Home-Automatisierungen reagieren können, sobald etwas gesehen wird.
Integriertes Restreaming
Der gebündelte go2rtc Restreamer ruft jede Kamera einmal ab und teilt sie mit jedem Zuschauer, wodurch die Kamera selbst entlastet wird.
Warum Sie Frigate auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Verwalten und führen Sie mehrere Docker-Container an einem Ort aus. Aktualisieren, überwachen und stellen Sie Projekte mühelos bereit.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
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