Udělejte si svou značku nezapomenutelnou s doménou .fun

962,99/rok24,99/1. ročník
Ušetřete 97 %
Pro první rok
.fun
Doména .fun zdarma k webhostingu Premium na 12 měsíců.

O doméně .fun

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .fun

Co je doména .fun?

Doména .fun je generická TLD určená pro zábavu, koníčky a hravé projekty. Je otevřená všem a často se používá pro hry, akce, humoristické weby a kreativní komunity.

Pro koho je doména .fun určena?

Doména .fun je vhodná pro zábavní blogy, herní komunity, organizátory akcí, služby pro pořádání večírků a tvůrce humoru, kteří chtějí prezentovat hravý obsah, budovat zapamatovatelné značky a signalizovat bezstarostné zážitky.

Proč si vybrat doménu .fun?

Doména .fun jasně signalizuje zábavný obsah, pomáhá návštěvníkům na první pohled pochopit váš web a činí váš název zapamatovatelnějším. Podporuje konzistentní branding napříč vašimi webovými stránkami, e-mailem a marketingovými kanály.

Informace o doméně .fun

TLD
.fun
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Prémiová ochrana domény
Doplněk
Zámek registrátora
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

Proč si zaregistrovat doménu právě u Hostingeru?

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Ochrana soukromí domény zdarma
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Jak získat tu nejlepší doménu

1. Uveďte název své značky

Použijte název své značky nebo klíčová slova, abyste byli ve výsledcích vyhledávání lépe vidět a lidé vás snáze poznali.
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Často kladené otázky o doméně .fun

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 24,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 962,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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