Dejte svému hlasu domov s doménou .blog

740,99/rok49,99/1. ročník
Ušetřete 93 %
Pro první rok
.blog
Doména .blog zdarma k webhostingu Premium na 12 měsíců.

O doméně .blog

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .blog

Co je to doména .blog?

Doména .blog je generická TLD vytvořená pro blogy a osobní nebo profesionální publikování. Je otevřená komukoli a široce ji používají autoři, značky a webové stránky zaměřené na obsah.

Pro koho je doména .blog určena?

Doména .blog je vhodná pro autory, tvůrce obsahu, marketéry a mediální týmy, kteří hledají přehledný domov pro články a myšlenkové vedení. Hodí se pro osobní blogy, firemní zpravodajská centra a specializované publikační projekty.

Proč zvolit doménu .blog?

Doména .blog jasně signalizuje weby zaměřené na obsah, což pomáhá návštěvníkům okamžitě pochopit váš web a snadno si ho zapamatovat. Poskytuje konzistentní a profesionální volbu pro vaše příspěvky, e-mailové adresy a dlouhodobý růst značky.

Informace o doméně .blog

TLD
.blog
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Poplatek ICANN
4,38 Kč

Proč si zaregistrovat doménu právě u Hostingeru?

Není zapotřebí technických znalostí
Nepřetržitá odborná podpora
Ochrana soukromí domény zdarma
Stránka „Již brzy“ nebo rozcestník zdarma
Výhodné ceny
Tipy

Jak získat tu nejlepší doménu

1. Uveďte název své značky

Použijte název své značky nebo klíčová slova, abyste byli ve výsledcích vyhledávání lépe vidět a lidé vás snáze poznali.
Domény o délce do tří slov se lépe čtou i pamatují.
Vyhněte se pomlčkám, číslicím, slangu i slovům, která se těžko píšou.
Vyberte si koncovku, která sedne vašemu publiku, ať už je lokální, nebo jde o uživatele z celého světa.
Skvělé domény jsou rychle pryč – najděte si tu svou a pořiďte si ji ještě dnes.Začít vyhledávat

Prohlédněte si další doménové koncovky

.cz

Čeští zákazníci to očekávají

666,99666,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

.com

Nejoblíbenější doména na světě

431,9969,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

.online

Vaše firma, otevřeno 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

888,9924,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

.io

Doména, kterou chce každý startup

1 850,99789,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

.icu

Ukažte klientům, že pro podnikání využíváte doménu .icu.

394,9949,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

.xyz

Svěží. Moderní. Nekonečně flexibilní.

468,9949,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

.pro

Ukaž světu, co umíš nejlépe

789,9973,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

.cloud

Kde fungují moderní firmy

641,9949,99/1. ročník
Ověřte dostupnost

Často kladené otázky o doméně .blog

A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
At Hostinger, a .blog domain costs 49,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 740,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Záleží nám na vašem soukromí

Tento web používá soubory cookie, které jsou nezbytné pro správné fungování webu a ke shromažďování údajů o tom, jak jej používáte, a také pro marketingové účely. Souhlasem s používáním souborů cookie souhlasíte s jejich ukládáním na vašem zařízení za účelem cílené reklamy, personalizace a analytiky, jak je popsáno v našich zásadách používání souborů cookie.