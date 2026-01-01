Dejte svému hlasu domov s doménou .blog
740,99Kč/rok49,99Kč/1. ročníkPro první rok
Ušetřete 93 %
Doména .blog zdarma k webhostingu Premium na 12 měsíců.
O doméně .blog
Stručný průvodce výběrem a registrací domény .blog
Co je to doména .blog?
Doména .blog je generická TLD vytvořená pro blogy a osobní nebo profesionální publikování. Je otevřená komukoli a široce ji používají autoři, značky a webové stránky zaměřené na obsah.
Pro koho je doména .blog určena?
Doména .blog je vhodná pro autory, tvůrce obsahu, marketéry a mediální týmy, kteří hledají přehledný domov pro články a myšlenkové vedení. Hodí se pro osobní blogy, firemní zpravodajská centra a specializované publikační projekty.
Proč zvolit doménu .blog?
Doména .blog jasně signalizuje weby zaměřené na obsah, což pomáhá návštěvníkům okamžitě pochopit váš web a snadno si ho zapamatovat. Poskytuje konzistentní a profesionální volbu pro vaše příspěvky, e-mailové adresy a dlouhodobý růst značky.
Informace o doméně .blog
TLD
.blog
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
3 let
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Poplatek ICANN
4,38 Kč
Proč si zaregistrovat doménu právě u Hostingeru?
Není zapotřebí technických znalostí
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Ochrana soukromí domény zdarma
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Jak získat tu nejlepší doménu
1. Uveďte název své značky
Použijte název své značky nebo klíčová slova, abyste byli ve výsledcích vyhledávání lépe vidět a lidé vás snáze poznali.
2. Zvolte krátký název
Domény o délce do tří slov se lépe čtou i pamatují.
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Vyhněte se pomlčkám, číslicím, slangu i slovům, která se těžko píšou.
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Často kladené otázky o doméně .blog
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 49,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 740,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.