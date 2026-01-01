Spusťte aplikaci s doménou .app

493,99/rok246,99/1. ročník
Ušetřete 50 %
Pro první rok
.app

O doméně .app

Stručný průvodce výběrem a registrací domény .app

Co je doména .app?

.app je bezpečná generická doména nejvyšší úrovně určená pro aplikace, vývojáře a technologické projekty. Ve výchozím nastavení vynucuje HTTPS, takže je ideální pro softwarové, mobilní a webové aplikace.

Pro koho je doména .app určena?

Doména .app je ideální pro vývojáře aplikací, softwarové startupy, SaaS produkty a studia mobilních her, kteří chtějí bezpečný a rozpoznatelný domov pro stahování, aktualizace a stránky produktů napříč platformami.

Proč zvolit doménu .app?

Doména .app jasně signalizuje zaměření na software nebo mobilní zařízení, což pomáhá uživatelům rozpoznat váš web a důvěřovat mu. Podporuje bezpečné a zapamatovatelné URL adresy a konzistentní branding napříč webovými stránkami, e-mailovými adresami a marketingovými materiály.

Informace o doméně .app

TLD
.app
Typ TLD
gTLD
Minimální doba registrace
1 rok
Maximální doba registrace
1 rok
Ochrana soukromí domény
Zdarma
Zámek registrátora
Domény s diakritikou
DNSSEC
Poplatek ICANN
4,38 Kč

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1. Uveďte název své značky

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Často kladené otázky o doméně .app

A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
At Hostinger, a .app domain costs 246,99 Kč for the first year. After that, the renewal fee is 493,99 Kč/rok. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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