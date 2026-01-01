আপনার পরিচিতিগুলোকে একটি ব্যবসা হিসেবে বিবেচনা করুন। আপনার হোয়াটসঅ্যাপ সংযুক্ত করুন। লিড পরিচালনা করুন। বিক্রয় সম্পন্ন করুন।
আপনার ব্যবসার জন্য কীভাবে একটি হোয়াটসঅ্যাপ সিআরএম তৈরি করবেন

01

আপনার ধারণাটি বর্ণনা করুন অথবা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন

আপনার ব্যবসা কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করুন এবং এআই তার উপর ভিত্তি করে একটি সিআরএম তৈরি করবে, অথবা আমাদের ডিজাইনারদের তৈরি টেমপ্লেটগুলোর একটি দিয়ে সরাসরি কাজ শুরু করুন। কোনো কোডিংয়ের প্রয়োজন নেই।
02

আপনার WhatsApp-কে আপনার CRM-এর সাথে সংযুক্ত করুন

মাত্র কয়েকটি ক্লিকেই টুইলিও ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ আপনার সিআরএম-এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে।
03

আপনার CRM কাস্টমাইজ করুন

আপনার ব্যবসার জন্য আপনার CRM-কে অনন্য করে তুলুন। ডিজাইন, কন্টেন্ট সম্পাদনা করতে এবং পেজগুলো নিজের মতো করে সাজাতে শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করুন।

একটি টেমপ্লেট বেছে নিন। এটিকে নিজের মতো করে সাজিয়ে নিন।

পেশাদারভাবে ডিজাইন করা একটি টেমপ্লেট বেছে নিন, এআই বা ভিজ্যুয়াল এডিটের মাধ্যমে এটিকে কাস্টমাইজ করুন এবং আপনার ওয়েবসাইটটি আরও দ্রুত অনলাইনে নিয়ে আসুন।

পূর্ব-নির্মিত টেমপ্লেট

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

আপনার CRM তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু — এক জায়গায়

আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী একটি CRM তৈরি করুন এবং এর মালিক হোন।

আপনার ব্যবসা কীভাবে কাজ করে তা বর্ণনা করুন এবং হরাইজনস আপনার কাজের ধারার সাথে হুবহু মানানসই একটি CRM তৈরি করে দেবে — আপনার পাইপলাইন, আপনার লেবেল, আপনার ফলো-আপের ধরণ। কোনো আইটি টিমের প্রয়োজন নেই।

সম্পূর্ণ ডেটার মালিকানা

হোয়াটসঅ্যাপ বা অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের মতো নয়, হরাইজনস-চালিত একটি সাইট আপনাকে আপনার গ্রাহকের তথ্যের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ দেয় এবং প্ল্যাটফর্মের নীতি পরিবর্তন বা অ্যাকাউন্ট নিষিদ্ধ হওয়া থেকে আপনাকে সুরক্ষিত রাখে।

অন্তর্নির্মিত এআই

ওয়ার্কফ্লো ও উত্তর স্বয়ংক্রিয় করুন এবং আপনি ঘুমিয়ে থাকলেও আপনার ব্যবসা সচল রাখুন।

একটি তৈরি টেমপ্লেট থেকে শুরু করুন

প্রথম থেকে আপনার CRM তৈরি করার কোনো প্রয়োজন নেই। টেমপ্লেটগুলো আপনাকে জটিল সেটআপ, অ্যাপের কাঠামো এবং ওয়ার্কফ্লো আগে থেকেই তৈরি করে দিয়ে এগিয়ে রাখে।

পেশাদার অবকাঠামো

প্রফেশনাল হোস্টিং, কাস্টম ডোমেইন এবং বিজনেস ইমেল এক জায়গায় — আপনার গ্রাহকদের আস্থা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু।

আমাদের ধাপে ধাপে টিউটোরিয়ালটি দেখুন।

আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়াল বা নির্দেশিকাটি অনুসরণ করুন, যেখানে ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে কীভাবে মিনিটের মধ্যে একটি ধারণাকে জীবন্ত প্রকল্পে রূপ দেবেন:
এআই ব্যবহার করে কীভাবে একটি হোয়াটসঅ্যাপ সিআরএম তৈরি করবেন

WhatsApp CRM FAQs

WhatsApp CRM তৈরি সম্পর্কে আমরা প্রায়শই যে প্রশ্নগুলো পেয়ে থাকি, তার কয়েকটি উত্তর এখানে দেওয়া হলো।

What is a WhatsApp CRM?

হোয়াটসঅ্যাপ সিআরএম হলো এমন একটি টুল যা আপনাকে সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে গ্রাহক সম্পর্ক পরিচালনা করতে সাহায্য করে। কথোপকথনের খোঁজ হারিয়ে ফেলার পরিবর্তে, আপনি কন্ট্যাক্টগুলো গুছিয়ে রাখতে, সেলস পাইপলাইনের মাধ্যমে লিড ট্র্যাক করতে এবং ডিল সম্পন্ন করতে পারেন – সবকিছু এক জায়গায়। প্রচলিত সিআরএমগুলোর থেকে ভিন্ন, এটি আপনার গ্রাহকদের কাছে সেখানেই পৌঁছায় যেখানে তারা ইতিমধ্যেই আছেন: হোয়াটসঅ্যাপে।

আমার WhatsApp CRM দিয়ে আমি কী করতে পারি?

একটি WhatsApp CRM-এর মাধ্যমে আপনি আপনার কন্টাক্টগুলো গুছিয়ে ও পরিচালনা করতে পারেন, একটি ভিজ্যুয়াল সেলস পাইপলাইনের মাধ্যমে লিড ট্র্যাক করতে পারেন, মেসেজ অটোমেট করতে পারেন এবং পেমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন – এই সবকিছুই আপনার WhatsApp-এর সাথে সংযুক্ত থাকে। এছাড়াও, কোনো কোডিং দক্ষতা ছাড়াই আপনি AI ব্যবহার করে এটিকে আপনার নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রয়োজন অনুযায়ী কাস্টমাইজ করতে পারেন।

এআই-সহ একটি হোয়াটসঅ্যাপ সিআরএম তৈরি করতে আমার কি কোনো কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন আছে?

কোনো কোডিং দক্ষতার প্রয়োজন নেই। Hostinger Horizons-এর vibe কোডিং প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে, আপনি শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করেই আপনার নিজস্ব WhatsApp CRM তৈরি করতে পারেন, অথবা আগে থেকে তৈরি কোনো টেমপ্লেট থেকে শুরু করে নিজের ভাষায় সেটিকে কাস্টমাইজ করতে পারেন – এটি আপনার জন্য কোড, ডিজাইন এবং কন্টেন্টের দায়িত্ব নিয়ে থাকে।

আমি কীভাবে হোস্টিংগার হরাইজনস দিয়ে একটি হোয়াটসঅ্যাপ সিআরএম তৈরি করব?

হোস্টিঙ্গার হরাইজনস-এর সাহায্যে একটি WhatsApp CRM অ্যাপ তৈরি করা সহজ। কয়েকটি ধাপে আপনি যেভাবে এটি করতে পারেন তা নিচে দেওয়া হলো:

  • বিনামূল্যে তৈরি করা শুরু করতে আমাদের AI অ্যাপ বিল্ডার অথবা আমাদের আগে থেকে তৈরি টেমপ্লেটগুলোর একটি ব্যবহার করুন।
  • AI-এর সাথে চ্যাট করে আপনার ব্যবসার প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু কাস্টমাইজ করুন – এটি ভাইব কোডিং নামে পরিচিত: কোনো প্রযুক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন নেই, শুধু সহজ ভাষায় আপনার ধারণা।
  • আরও প্রম্পট আনলক করতে এবং এক ক্লিকে আপনার CRM প্রকাশ করতে একটি প্ল্যান বেছে নিন।
  • একটি Twilio ইন্টিগ্রেশনের মাধ্যমে আপনার WhatsApp-কে আপনার CRM-এর সাথে সংযুক্ত করুন।

এছাড়াও আপনি বিক্রয়ের জন্য কীভাবে একটি CRM তৈরি করবেন-এর উপর আমাদের গাইড অনুসরণ করতে পারেন অথবা আমাদের ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ সিআরএম সেট আপ করতে কত সময় লাগে?

এটা নির্ভর করে আপনি কতটা কাস্টমাইজ করতে চান তার উপর। আপনি একটি আগে থেকে তৈরি টেমপ্লেট দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই কাজ শুরু করতে পারেন, কিন্তু যদি আপনি আপনার ব্যবসার জন্য প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিজের মতো করে সাজাতে চান, তবে আরও বেশি সময় লাগতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, Hostinger Horizons এই প্রক্রিয়াটিকে যথাসম্ভব দ্রুত এবং সহজবোধ্য করে তোলে – শুধু AI-এর সাথে চ্যাট করুন এবং বাকি কঠিন কাজগুলো এটিই সামলে নেবে।

আমি কি আমার ব্যবসার নির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুযায়ী CRM কাস্টমাইজ করতে পারি?

হ্যাঁ – Hostinger Horizons-এর মাধ্যমে আপনি সবকিছু কাস্টমাইজ করতে পারেন। আপনার কী প্রয়োজন, তা শুধু নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন এবং AI আপনার জন্য ডিজাইন, কন্টেন্ট ও কার্যকারিতা ঠিক করে দেবে। আপনার একটি নির্দিষ্ট সেলস পাইপলাইন, কাস্টম কন্টাক্ট ফিল্ড বা একটি অনন্য লেআউটের প্রয়োজন হোক না কেন, যতক্ষণ না এটি আপনার ব্যবসার জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত হচ্ছে, ততক্ষণ আপনি আলোচনার মাধ্যমে এটিকে পরিমার্জন করতে পারেন।

Hostinger Horizons কি বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়?

হোস্টিঙ্গার হরাইজনস বিনামূল্যে নয়, তবে কোনো প্ল্যান নেওয়ার আগে আপনি এটি ব্যবহার করে দেখতে পারেন। কীভাবে শুরু করবেন এবং এর সর্বোচ্চ ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে আমাদের বিস্তারিত নির্দেশিকাটি দেখুন।

