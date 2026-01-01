আপনার নিজস্ব কাস্টম এআই টুলস তৈরি করুন – কোনো সেটআপ নেই, কোনো ঝামেলা নেই

হরাইজনস-এর মধ্যে AI বিল্ট-ইন থাকায়, আপনি আপনার নিজস্ব AI টুল তৈরি করতে পারবেন – ব্যবহার, বিক্রি বা শেয়ার করার জন্য।
বিনামূল্যে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।

আপনার নিজস্ব কাস্টম এআই টুলস তৈরি করুন – কোনো সেটআপ নেই, কোনো ঝামেলা নেই

মজার সাইড প্রজেক্ট থেকে শুরু করে দরকারী টুলস পর্যন্ত

নিজের জন্য টুল তৈরি করুন, সাবস্ক্রিপশনে সাশ্রয় করুন, অথবা এমন কিছু তৈরি করুন যা আপনার ব্যবহারকারীরা পছন্দ করবে – এবং যার জন্য অর্থ প্রদান করবে। শুরু করার জন্য এখানে কয়েকটি ধারণা দেওয়া হলো।
টেক্সট টুলস

টেক্সট টুলস

এমন অ্যাপ তৈরি করুন যা পড়তে, লিখতে এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। চব্বিশ ঘন্টা গ্রাহকের প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম চ্যাটবট থেকে শুরু করে, এমন সহকারী পর্যন্ত যা ব্যবহারকারীদের কভার লেটার তৈরি করতে, ভ্রমণের পরিকল্পনা করতে বা নিখুঁত রেসিপি খুঁজে পেতে সহায়তা করে।

ইমেজ টুলস

এমন অ্যাপ তৈরি করুন যা ভিজ্যুয়ালকে রূপান্তরিত করে এবং তৈরি করে। ব্যবহারকারীদের ছবিকে ইলাস্ট্রেশনে পরিণত করতে দিন, কাস্টম অবতার ডিজাইন করতে দিন, রুম মেকওভার কল্পনা করতে দিন, অথবা পণ্যের মকআপ তৈরি করতে দিন – কোনো ডিজাইন দক্ষতার প্রয়োজন নেই।

ইউটিলিটি টুলস

স্মার্ট টুল তৈরি করুন যা আপনার ব্যবহারকারীদের সময় বাঁচায়। যেমন এআই-চালিত লিড ফর্ম, রেজিউমে পরীক্ষক, বাজেট উপদেষ্টা, অথবা ওয়ার্কআউট প্ল্যানার – এমন ব্যবহারিক অ্যাপ যা প্রতিবারই প্রকৃত মূল্য প্রদান করে।

মজার ও ভাইরাল টুলস

এমন টুল তৈরি করুন যা মানুষ শেয়ার না করে থাকতে পারে না। ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা, এআই ট্যারট রিডার, সেলিব্রিটি লুক-এলাইক ফাইন্ডার, শোবার সময়ের গল্পের জেনারেটর – ব্যবহার করতে মজাদার, শেয়ার করতে আরও বেশি মজাদার।

এআই-চালিত টুলস তৈরি করার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সবকিছু

যে AI ইতিমধ্যেই আছে

কোনো তৃতীয় পক্ষের অ্যাকাউন্ট বা আলাদা বিলিং নেই – এআই হরাইজনসের মধ্যে তৈরি করা হয়েছে – শুধু আপনার প্রোজেক্ট খুলুন এবং এটি ব্যবহার করুন।

কোডিং নয়, চ্যাট করে তৈরি করুন

আপনি যা চান তা সহজ ভাষায় বলুন, আর Horizons আপনার জন্য তা তৈরি করে দেবে। কোনো কোড বা টেকনিক্যাল সেটআপের প্রয়োজন নেই – শুধু আপনার ধারণা এবং একটি কথোপকথন।

আপনার ধারণা সীমা নির্ধারণ করে, প্রযুক্তি নয়

চ্যাটবট, ব্যক্তিগত এআই সহকারী, ছবি জেনারেটর, লেখার সরঞ্জাম, সুপারিশ ইঞ্জিন – আপনি যা কল্পনা করতে পারেন, হরাইজনসের কাছে তা চালিত করার জন্য এআই আছে।

একবার তৈরি করুন, তা থেকে উপার্জন করুন

আপনার প্রজেক্ট একটি টেমপ্লেট হিসাবে শেয়ার করুন এবং প্রতিবার যখন কেউ এটি ব্যবহার করে তাদের নিজস্ব অ্যাপ শুরু করে এবং তাদের প্রথম হরাইজনস প্ল্যান কেনে, তখন 20% কমিশন উপার্জন করুন।

কীভাবে কাজ করে

01

আপনার হরাইজনস প্রোজেক্ট খুলুন

Horizons-এ লগ ইন করুন এবং একটি নতুন প্রজেক্ট শুরু করুন – অথবা দ্রুত শুরু করার জন্য আমাদের AI-রেডি টেমপ্লেটগুলির মধ্যে থেকে একটি বেছে নিন।
02

তৈরি করুন, পরিবর্তন করুন এবং পরীক্ষা করুন

আপনার অ্যাপ কী করতে চান তা বর্ণনা করুন, যতক্ষণ না এটি পুরোপুরি সঠিক হয় ততক্ষণ সম্পাদনা করুন এবং এটি লাইভ পরীক্ষা করুন – হরাইজনস না ছেড়েই।
03

প্রকাশ করুন এবং শেয়ার করুন

যখন আপনি প্রস্তুত, প্রকাশ করুন। আপনার এআই-চালিত টুলটি লাইভ এবং ব্যবহারকারীদের জন্য প্রস্তুত – আপনি আপনার ড্যাশবোর্ড থেকে যেকোনো সময় ক্রেডিট ব্যবহার ট্র্যাক করতে পারবেন।

আপনার টেমপ্লেট খুঁজে নিন

প্রি-মেড টেমপ্লেট

সব টেমপ্লেট
Home decor store

Home decor store

Workouts generator

Workouts generator

Creative agency site

Creative agency site

Logo maker

Logo maker

Interior studio site

Interior studio site

Restaurant site

Restaurant site

Hostinger Horizons সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা কী বলছেন

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

ভাইব কোডিং ডেভেলপমেন্টের সময় ৪৫% কমিয়ে দেয়, আর Hostinger Horizons-এর মতো টুলগুলো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজকে কয়েক সপ্তাহের বদলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কার্যকর প্রোটোটাইপে পরিণত করে। সফটওয়্যার তৈরির ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার এখন অনেক বেশি সহজ হয়ে গেছে।

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

সম্প্রতি আমার নতুন @Hostinger Horizons AI অ্যাপ বিল্ডার টুলটি পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়েছিল এবং আমাকে বলতেই হবে যে আমি মুগ্ধ। 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

মিলিয়ন ডলারের অ্যাপ তৈরির ক্ষেত্রে Hostinger Horizons হয়তো সবচেয়ে কার্যকরী ভাইব কোড টুল।

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
ডিজিটাল স্পেশালিস্ট

বড় পরিসরে কাজ শুরু করার আগে MVP তৈরি এবং আইডিয়া টেস্ট করার একটি নতুন ও উদ্ভাবনী উপায় হলো Hostinger Horizons।

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Hostinger-এর HORIZONS AI ব্যবহার করে আপনার ওয়েবসাইট এবং গ্রাহকদের জন্য পছন্দমতো সাইট বা অ্যাপ তৈরি করাটা কতটা সহজ, তা আপনি বিশ্বাসই করতে পারবেন না! সত্যিই অসাধারণ - নিজেই যাচাই করে দেখুন!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
কনটেন্ট ক্রিয়েটর

Hostinger Horizons এমন একটি টুল যার মাধ্যমে আপনি নিজের মনের আইডিয়াগুলো তৈরি করে ফেলতে পারবেন – আপনাকে শুধু বুঝিয়ে বলতে হবে, আর বাকিটা সে নিজেই করে নেবে।

techmano
techmano
@nice_gamin60974

@Hostinger Horizons-এর অগ্রগতি দেখে খুব ভালো লাগছে! নতুন AI আপডেটের সাথে কাজ করাটা বেশ মজার ছিল। এটি শুধু আমার জন্যই নয়, আরও অনেকের জন্যই একটি যুগান্তকারী বিষয় হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

RameshR
RameshR
@rezmeram

আমি অবাক হচ্ছি Hostinger কীভাবে Horizons-কে এতটা পারফেক্টভাবে তৈরি করল... যে কেউ এর মাধ্যমে ফ্রন্ট-এন্ড এবং ব্যাক-এন্ড কতটা দ্রুত ডিপ্লয় করতে পারে তা ভাবলেই পাগল হতে হয়।

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

আপনারা Horizons AI তৈরি করার আগ পর্যন্ত এই প্রজেক্টটি আমার 'কোনো এক দিন করব' লিস্টে কতদিন ধরে পড়ে ছিল তা বলে বোঝাতে পারব না। ওয়েব অ্যাপ কোডিং সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই। শূন্য জ্ঞান নিয়েই আমি করে ফেলেছি। অন্যদের সাহায্য করার জন্য আমার স্বপ্নের প্রজেক্টটি এখন লাইভ। ইয়া হু!

Jordi Robert
Jordi Robert
প্রতিষ্ঠাতা

অন্যান্য যেকোনো কিছুর তুলনায় Hostinger Horizons সত্যিই এক যুগান্তকারী বিষয়। আমার ওয়েব অ্যাপে ব্লগের জন্য একটি সাবডোমেইন সেট আপ করা এতটাই সহজ ছিল যে আমি অবাক হয়ে বলে উঠেছিলাম, 'ওয়াও!'

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

এখন আপনি Hostinger Horizons-এ শুধু একটি প্রম্পট লিখেই ওয়েব অ্যাপ তৈরি করতে পারবেন। দারুণ একটা ব্যাপার!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

আমি Hostinger Horizons ব্যবহার করে দেখেছি এবং এটি সত্যিই এক যুগান্তকারী টুল! এই নো-কোড AI অ্যাপ বিল্ডার কয়েক মিনিটের মধ্যেই চমৎকার ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ তৈরি করে দেয় — এটি আপনার হয়ে ডিজাইন করে, কোড লেখে এবং টেক্সটও লিখে দেয়। একবার ট্রাই করে দেখার মতো।

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

এটি অনেকটা এমন যে, আপনার কল্পনার যেকোনো কিছু তৈরি করে দেওয়ার জন্য একজন টপ-টিয়ার ওয়েব/সফটওয়্যার ডেভেলপার সবসময় প্রস্তুত আছে।

Brooks Boshears
Brooks Boshears
উদ্যোক্তা

Hostinger Horizons দিয়ে আপনি বেশ দারুণ কিছু জিনিস তৈরি করতে পারবেন। এটি কোনো সাধারণ ওয়েবসাইট বিল্ডারের মতো নয় – এটি তার চেয়েও বেশি কিছু।

আপনার প্রথম AI-চালিত টুল তৈরি করতে প্রস্তুত?

বিনামূল্যে শুরু করুন

কোনো ক্রেডিট কার্ডের প্রয়োজন নেই।

কাস্টম এআই টুলস তৈরির প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

হরাইজনস ব্যবহার করে এআই-চালিত টুলস তৈরি করা সম্পর্কে আমাদের কাছে আসা কিছু সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলির উত্তর এখানে দেওয়া হলো।

আমি কীভাবে আমার নিজের এআই টুলস তৈরি করতে পারি?

আপনার Horizons প্রোজেক্টটি খুলুন এবং চ্যাট করা শুরু করুন – আপনি কী তৈরি করতে চান তা সহজ ভাষায় বর্ণনা করুন এবং Horizons AI এটিকে বাস্তবে রূপ দেবে। একটি নির্বিঘ্ন জেনারেটিভ এআই ইন্টিগ্রেশন ইতিমধ্যেই আপনার প্রোজেক্টে তৈরি করা আছে, তাই কোনো থার্ড-পার্টি অ্যাকাউন্ট, কোনো মডেল নির্বাচন এবং কোনো আলাদা বিলিংয়ের প্রয়োজন নেই। আপনি যেকোনো কিছু কাস্টমাইজ করার জন্য প্রম্পট করতে পারেন, এবং যখন খুশি ম্যানুয়ালি টেক্সট এডিট বা ইমেজ আপডেট করতে পারেন, কোনো ক্রেডিট খরচ না করেই। যখন আপনি প্রস্তুত হবেন, পাবলিশ করুন – হোস্টিং এবং ডোমেইন ইতিমধ্যেই আপনার প্ল্যানে অন্তর্ভুক্ত আছে।

আমাদের Horizons ইন্টিগ্রেটেড এআই ওভারভিউ-এ আরও জানুন।

কে হরাইজনস ব্যবহার করে কাস্টম এআই টুল তৈরি করতে পারে?

Horizons AI ফিচারগুলো যেকোনো আইডিয়া আছে এমন মানুষের জন্য তৈরি করা হয়েছে – কোনো কোডিং অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। আপনি যদি একজন ছোট ব্যবসার মালিক হন যিনি থার্ড-পার্টি সলিউশনের জন্য অর্থ ব্যয় না করে কাস্টম AI টুল তৈরি করতে চান, একজন ক্রিয়েটর যিনি একটি AI-চালিত অ্যাপ দিয়ে তার দর্শকদের থেকে আয় করতে চান, অথবা একজন বিশেষজ্ঞ – যেমন একজন ফিটনেস ট্রেইনার বা নিউট্রিশনিস্ট – যিনি তার জ্ঞানকে একটি টুলে পরিণত করে ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি করতে চান, Horizons তা সম্ভব করে তোলে।

আপনি যা তৈরি করতে চান তা যদি বর্ণনা করতে পারেন, তবে আপনি তা তৈরি করতে পারবেন। আর যদি আপনি অনুপ্রেরণা খুঁজছেন বা শুধু একটি শুরু করতে চান, তবে আপনার আইডিয়ার সাথে মানানসই একটি খুঁজে পেতে আমাদের প্রি-ডিজাইন করা টেমপ্লেটগুলো ব্রাউজ করুন।

আমার অ্যাপে আমি কী ধরনের AI ফিচার যোগ করতে পারি?

হরাইজনস টেক্সট জেনারেশন এবং বিশ্লেষণ, পাশাপাশি ইমেজ জেনারেশন এবং বিশ্লেষণ (PNG, WebP, JPEG) সমর্থন করে। আপনি এগুলি ব্যবহার করে আপনার নিজস্ব এআই চ্যাটবট, ব্যক্তিগত এআই সহকারী, লেখার সরঞ্জাম, ইমেজ কনভার্টার, সুপারিশ ইঞ্জিন এবং আরও অনেক কিছু তৈরি করতে পারেন।

Horizons কি বিনামূল্যে ব্যবহার করা যায়?

আপনি বিনামূল্যে Horizons দিয়ে শুরু করতে পারেন। আপনার প্ল্যানে AI ক্রেডিট অন্তর্ভুক্ত আছে যা দিয়ে আপনি অবিলম্বে তৈরি করা এবং পরীক্ষা করা শুরু করতে পারবেন। একবার আপনার বিনামূল্যে ক্রেডিট ব্যবহার করা হয়ে গেলে, আপনি যেকোনো সময় টপ আপ করতে পারবেন যাতে তৈরি করা চালিয়ে যেতে পারেন এবং আপনার প্রকাশিত অ্যাপ বা ওয়েবসাইটের মধ্যে AI ফিচারগুলিকে শক্তি যোগাতে পারেন। কোনো অপ্রত্যাশিত চার্জ নেই, কোনো লুকানো ফি নেই – আপনি আপনার খরচের উপর সর্বদা নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারবেন।

AI ক্রেডিট কীভাবে কাজ করে?

এআই ক্রেডিট দুটি জিনিসকে শক্তি দেয়: আপনার ওয়েবসাইট বা একটি অ্যাপ তৈরি করা (১টি মেসেজ = ১টি ক্রেডিট) এবং আপনার প্রকাশিত ওয়েব প্রোজেক্টের মধ্যে থাকা এআই ফিচারগুলি। আপনার ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপের মধ্যে এআই ফিচার ব্যবহারের জন্য, আমরা ফ্র্যাকশনাল ক্রেডিট ব্যবহার করি – যার অর্থ আপনার ক্রেডিটগুলি তখনই আরও বেশি কার্যকর হবে যখন আপনার ব্যবহারকারীরা আপনার এআই টুলের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করবে।

আমার অ্যাপ কতগুলি এআই ক্রেডিট ব্যবহার করেছে তা কি আমি দেখতে পারি?

হ্যাঁ। আপনার এআই ক্রেডিট ব্যবহারের ড্যাশবোর্ড বিল্ডিং এবং এডিটিংয়ের জন্য ব্যবহৃত ক্রেডিটগুলির একটি বিস্তারিত বিবরণ দেখায়, পাশাপাশি আপনার অ্যাপের এআই ফিচারগুলি দ্বারা ব্যবহৃত ক্রেডিটও দেখায় – যাতে আপনি সর্বদা সঠিকভাবে জানতে পারেন আপনার ক্রেডিটগুলি কোথায় যাচ্ছে।

Horizons AI tools builder ব্যবহার করতে কি কোডিং দক্ষতা থাকা প্রয়োজন?

একদমই না। Horizons সবার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে – অ-প্রযুক্তিগত নির্মাতা থেকে শুরু করে অভিজ্ঞ ডেভেলপারদের জন্য। আপনি যা তৈরি করতে চান তা যদি বর্ণনা করতে পারেন, Horizons আপনাকে তা তৈরি করতে সাহায্য করতে পারে।

আমার যদি আগে থেকেই একটি প্ল্যান কেনা থাকে, তাহলে কি আমি এআই টুল তৈরি করা শুরু করতে পারব?

হ্যাঁ – যদি আপনি আগে এআই অ্যাপ বিল্ডার দিয়ে একটি প্রোজেক্ট তৈরি করে থাকেন অথবা হরাইজনস দিয়ে একটি ওয়েবসাইট ভাইব কোড করে থাকেন, তাহলে সমন্বিত এআই ফিচারটি আপনার প্ল্যানে কোনো অতিরিক্ত খরচ ছাড়াই অন্তর্ভুক্ত আছে। শুধু একটি বিদ্যমান প্রোজেক্ট খুলুন অথবা একটি নতুন শুরু করুন, আপনার এআই ক্রেডিট টপ আপ করুন, এবং আপনি প্রস্তুত।

আমরা আপনার গোপনীয়তাকে গুরুত্ব দিই

এই ওয়েবসাইটটি সঠিকভাবে কাজ করার জন্য, আপনি কীভাবে এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন তার ডেটা পেতে এবং মার্কেটিংয়ের উদ্দেশ্যে কুকিজ (cookies) ব্যবহার করে। অ্যাক্সেপ্ট করার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কুকি পলিসিতে বর্ণিত অ্যাড টার্গেটিং, পার্সোনালাইজেশন এবং অ্যানালিটিক্সের জন্য আপনার ডিভাইসে কুকিজ স্টোর করতে সম্মত হচ্ছেন।