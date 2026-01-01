OpenClaw es tu asistente personal de IA que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando tu portátil está cerrado. Puedes conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas —como WhatsApp, Telegram, Slack y Discord— y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en diferentes plataformas, atender clientes potenciales, ejecutar automatizaciones del navegador y mucho más. Imagínalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y siempre está listo para ayudar.