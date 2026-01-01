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OpenClaw con un solo clic

30 días de garantía de reembolso

Soporte 24/7

Cancelá cuando quieras

24 meses
Más vendido
69% off
OpenClaw administrado
AR$ 36.399
AR$ 11.299 /mes
Se renueva a AR$ 23.699/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.

Cero esfuerzo

Totalmente gestionado para ejecutar agentes de IA sin configuración, gestión de infraestructura ni ajustes.
Listo para usar
Acceso a la CLI de OpenClaw
Mantenimiento cero
Integración con Telegram y WhatsApp
Acceso integrado a la IA
Búsqueda web integrada
Email con agente de IA preconfigurado
Seguridad integrada
60% off
OpenClaw en VPS
AR$ 42.299
AR$ 17.099 /mes
Se renueva a AR$ 30.299/mes por 2 años. Cancelá cuando quieras.

Para control total

Un VPS autogestionado para usuarios que necesitan acceso root, control total y recursos asignados.
Listo para usar con una plantilla preinstalada
Acceso total a root y a la terminal
Acceso integrado a la IA
Búsqueda web integrada

Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB de NVMe
8 TB de ancho de banda
Más vendido
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OpenClaw administrado
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Cero esfuerzo

Totalmente gestionado para ejecutar agentes de IA sin configuración, gestión de infraestructura ni ajustes.
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Para control total

Un VPS autogestionado para usuarios que necesitan acceso root, control total y recursos asignados.
Listo para usar con una plantilla preinstalada
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Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB de NVMe
8 TB de ancho de banda
Todos los planes se pagan por adelantado. El precio que se muestra es el costo total dividido por la cantidad de meses del plan.

Tu propio agente de IA. Privado, siempre activo y disponible en 60 segundos.

Configuración instantánea

OpenClaw es increíblemente fácil de instalar, poniendo los agentes de IA al alcance de todos. Sin jerga técnica, sin complejidad, solo un camino rápido hacia tu primera automatización.

Mantenimiento cero

OpenClaw gestionado se encarga de toda la seguridad, las actualizaciones y las copias de seguridad. Tus agentes de IA se mantienen en funcionamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin necesidad de intervención manual.

Herramientas integradas

OpenClaw tiene todo lo que necesitas para empezar fácilmente: modelos de IA, navegación web y un buzón de correo electrónico con capacidad de agente, todo integrado.

OpenClaw con Hostinger frente a otros

¿Cuál es la diferencia entre OpenClaw en Hostinger y la competencia? Nos centramos en la simplicidad para que puedas disfrutar de tu agente de IA en segundos.
Hostinger
Otro proveedor

Velocidad de despliegue

Listo al instante.
Instalación manual y configuración del entorno.

Complejidad técnica

Todo funciona a la perfección desde el primer momento.
Requiere claves API y configuración manual.

créditos de IA

Créditos de IA preinstalados incluidos.
Se requieren cuentas de API externas.

Gestión de agentes

Interfaz visual fácil de usar para gestionar agentes y flujos de trabajo de IA.
No

Garantía de devolución de dinero de 30 días

Si no queda 100% satisfecho, puede solicitar el reembolso de su pago dentro de los 30 días posteriores a su compra. El proceso es sencillo y sin riesgos. Para más información, consulte nuestra política de reembolsos (pueden aplicarse exclusiones).

Preguntas frecuentes sobre OpenClaw Hostinger

Encuentra respuestas a las preguntas más frecuentes sobre nuestra herramienta OpenClaw de un solo clic.

¿Necesito algún conocimiento técnico para configurar OpenClaw?

En absoluto. OpenClaw con un solo clic está diseñado para personas que nunca han tocado un servidor en su vida. Nuestra implementación con un solo clic se encarga de toda la instalación, desde el entorno del servidor hasta la configuración de la IA. Simplemente elige tu plan, haz clic en implementar y tu asistente personal de IA estará activo en cuestión de minutos. Sin programación, sin líneas de comando, sin paneles complicados

¿Cómo funcionan los créditos de IA y necesito configurar cuentas externas?

Tus créditos de IA vienen preintegrados y listos para usar. A diferencia de una configuración estándar de OpenClaw, no necesitas crear cuentas con proveedores de IA como OpenAI o Anthropic, generar claves API ni gestionar ninguna configuración técnica. Simplemente compra créditos a través de tu panel de control de Hostinger y tu asistente se activará al instante. Cuando necesites más, recarga directamente desde el mismo panel de control; así de sencillo.

¿Mis datos son privados y seguros?

Por supuesto. Cada instancia de OpenClaw se ejecuta en su propio entorno aislado, lo que significa que tus datos y conversaciones están completamente separados de los de otros usuarios. Bloqueamos cada contenedor para evitar el acceso no autorizado o las modificaciones externas, y cada instancia incluye una puerta de enlace de seguridad personalizada de alta complejidad generada por defecto. Obtienes protección de nivel profesional sin tener que configurar nada tú mismo.

¿Cuál es la diferencia entre usar OpenClaw con un solo clic y ejecutar OpenClaw en un VPS?

With a VPS, you get full root access and total control over the server — but that also means you're responsible for setup, updates, and security. 1-click OpenClaw removes all of that complexity. We handle the infrastructure, keep your instance on the latest stable version, and add extra layers of security — so you can focus entirely on using your AI assistant, not managing a server. If you're a developer who wants full customization, our VPS OpenClaw plans are a better fit.

¿Qué puedo hacer realmente con OpenClaw?

OpenClaw es tu asistente personal de IA que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso cuando tu portátil está cerrado. Puedes conectarlo a tus aplicaciones de mensajería favoritas —como WhatsApp, Telegram, Slack y Discord— y usarlo para automatizar tareas diarias, gestionar conversaciones en diferentes plataformas, atender clientes potenciales, ejecutar automatizaciones del navegador y mucho más. Imagínalo como un miembro del equipo digital que nunca duerme y siempre está listo para ayudar.

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