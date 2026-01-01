Đưa sản phẩm bạn tạo ra bằng Windsurf ra thị trường nhanh hơn.

Đưa các ứng dụng bạn xây dựng trong Windsurf từ bản mẫu cục bộ lên triển khai trực tiếp mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Đẩy mã của bạn lên máy chủ Node.js của Hostinger, và dự án của bạn sẽ chạy với môi trường, quá trình xây dựng và thiết lập môi trường cần thiết để hoạt động giống như trong môi trường sản xuất. Sau khi được đưa vào hoạt động, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý với thời gian hoạt động đáng tin cậy và khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi tăng trưởng. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để hoàn thiện sản phẩm mình đã xây dựng.