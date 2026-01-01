Dịch vụ tổ chức lướt ván buồm

Được xây dựng bằng Windsurf, lưu trữ trên Hostinger.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
tổ chức lướt ván buồm

Bảng giá minh bạch cho mọi dự án lướt ván

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Windsurf trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể dùng thử mà không lo rủi ro.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Đưa sản phẩm bạn tạo ra bằng Windsurf ra thị trường nhanh hơn.

Đưa các ứng dụng bạn xây dựng trong Windsurf từ bản mẫu cục bộ lên triển khai trực tiếp mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Đẩy mã của bạn lên máy chủ Node.js của Hostinger, và dự án của bạn sẽ chạy với môi trường, quá trình xây dựng và thiết lập môi trường cần thiết để hoạt động giống như trong môi trường sản xuất. Sau khi được đưa vào hoạt động, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý với thời gian hoạt động đáng tin cậy và khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi tăng trưởng. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để hoàn thiện sản phẩm mình đã xây dựng.
tổ chức lướt ván buồm

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ tổ chức lướt ván buồm

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ hosting lướt ván buồm.
Dịch vụ hosting cho Windsurf nghĩa là triển khai các ứng dụng Node.js mà bạn đã xây dựng trong Windsurf lên máy chủ hoạt động thực tế, nơi người dùng có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì Windsurf là công cụ phát triển, trong khi hosting là môi trường sản xuất chạy ứng dụng.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, môi trường chạy Node.js, cập nhật và quản lý tiến trình. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, các tác vụ máy chủ đó được xử lý tự động, giúp bạn tập trung vào ứng dụng được xây dựng bằng Windsurf thay vì quản trị máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai nhánh bạn muốn. Bạn có thể giữ kho lưu trữ ở chế độ riêng tư trong khi vẫn sử dụng phương pháp push-to-deploy.
Mỗi gói dịch vụ đều có giới hạn tài nguyên, vì vậy nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn này, hiệu suất có thể bị ảnh hưởng và bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức bất ngờ cho việc sử dụng thông thường, nhưng bạn nên chọn gói dịch vụ phù hợp với lưu lượng truy cập dự kiến và nhu cầu hoạt động.
Đẩy dự án của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai nhánh bạn muốn. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy cập nhật mọi biến môi trường và cài đặt cơ sở dữ liệu trước khi chuyển đổi lưu lượng truy cập.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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