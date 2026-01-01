Dịch vụ lưu trữ Webflow

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Webflow một cách nhanh chóng.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ webflow

Dịch vụ lưu trữ Webflow rõ ràng, chỉ với một mức giá duy nhất.

Hãy lưu trữ các trang web bạn xây dựng bằng Webflow trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, với sự tự tin để triển khai và phát triển mà không cần phải lo lắng. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Từ thiết kế Webflow đến các trang web hoạt động thực tế

Chuyển các dự án bạn xây dựng trong Webflow từ giai đoạn nguyên mẫu sang sản phẩm hoàn chỉnh mà không cần thiết lập thêm. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho ứng dụng của bạn một môi trường hoạt động đơn giản, cho phép triển khai logic backend tùy chỉnh, API và các tính năng động một cách mượt mà cùng với giao diện người dùng. Sau khi hoạt động, hệ thống của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để duy trì độ tin cậy khi lưu lượng truy cập tăng lên. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc xử lý công việc máy chủ và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh trải nghiệm người dùng.
dịch vụ lưu trữ webflow

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Webflow

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Webflow.
Điều này có nghĩa là triển khai một trang web được xây dựng bằng Webflow lên máy chủ sản xuất, nơi người dùng có thể truy cập thông qua một tên miền. Điều này rất quan trọng vì ứng dụng của bạn cần một môi trường chạy Node.js được quản lý, chứ không chỉ là lưu trữ ở giai đoạn thiết kế, để xử lý mã phía máy chủ và lưu lượng truy cập trực tiếp.
VPS cung cấp cho bạn một máy chủ Linux thô, vì vậy bạn phải tự cài đặt và bảo trì Node.js, máy chủ proxy ngược, trình quản lý tiến trình và cập nhật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, các thành phần cơ sở hạ tầng và môi trường chạy đó được xử lý cho bạn, vì vậy bạn chỉ cần triển khai trang web thay vì quản trị máy chủ.
Vâng. Hãy kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền cho kho lưu trữ riêng tư và chọn nhánh bạn muốn triển khai. Sau đó, việc đẩy mã lên nhánh đó có thể kích hoạt các lần triển khai mới.
Nếu lưu lượng truy cập hoặc mức sử dụng tài nguyên vượt quá gói cước của bạn, ứng dụng có thể hoạt động chậm hơn hoặc bị hạn chế tạm thời cho đến khi bạn nâng cấp. Hostinger không tính phí vượt mức bất ngờ cho lưu lượng truy cập vượt quá giới hạn trên sản phẩm này; thay vào đó, bạn sẽ chuyển sang gói cước lớn hơn khi cần thêm dung lượng.
Triển khai mã ứng dụng của bạn từ Git hoặc tải lên từ môi trường cục bộ, sau đó trỏ tên miền của bạn đến máy chủ Hostinger mới. Nếu dự án đã chạy cục bộ, hãy đảm bảo phiên bản Node.js và các biến môi trường khớp nhau trước khi chuyển hướng lưu lượng truy cập.

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