Dịch vụ lưu trữ Vuejs

Triển khai ứng dụng Vue.js chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
hosting vuejs

Bảng giá dịch vụ lưu trữ Vue.js đơn giản, không có phí ẩn.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng Vue.js của bạn trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Nếu không phù hợp, chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi cho bạn.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được xây dựng phù hợp với cách Vue.js mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng Vue.js của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và dự án của bạn sẽ chạy trên môi trường được xây dựng cho việc render phía máy chủ, gọi API và quy trình xây dựng mà hệ thống của bạn yêu cầu. Sau khi ứng dụng hoạt động, dịch vụ hosting sẽ không gây cản trở bạn với thời gian hoạt động ổn định và khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi ứng dụng phát triển. Bạn sẽ có một lộ trình đơn giản hơn từ phát triển đến sản xuất, với ít công việc quản lý máy chủ hơn.
hosting vuejs

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về hosting Vuejs

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Vuejs.
Dịch vụ lưu trữ Vue.js là môi trường sản xuất để triển khai và chạy các ứng dụng Vue, cho phép người dùng truy cập chúng trên web. Điều này rất quan trọng vì bạn cần một môi trường chạy Node.js, quản lý tiến trình ứng dụng và cơ sở hạ tầng ổn định khi ứng dụng Vue.js của bạn rời khỏi môi trường phát triển cục bộ.
Với VPS, bạn tự quản lý máy chủ, phiên bản Node.js, cập nhật bảo mật và giám sát tiến trình. Với dịch vụ lưu trữ Vuejs của chúng tôi, các tác vụ về runtime và cơ sở hạ tầng sẽ được xử lý giúp bạn, để bạn có thể tập trung vào ứng dụng thay vì quản trị máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Các bản cập nhật từ các lần đẩy mới có thể được triển khai theo cách tương tự như với các kho lưu trữ công khai.
Lưu lượng truy cập được bao gồm trong giới hạn gói cước của bạn. Nếu ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn này, bạn có thể cần nâng cấp lên gói cước cao hơn; chúng tôi không tính phí vượt mức đột biến do lưu lượng truy cập tăng cao.
Đẩy ứng dụng lên kho lưu trữ Git, kết nối với Hostinger và triển khai nhánh chính. Nếu ứng dụng của bạn đã chạy ở nơi khác, bạn có thể di chuyển mã và cài đặt môi trường trước, sau đó cập nhật DNS khi đã sẵn sàng.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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