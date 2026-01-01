Dịch vụ lưu trữ Vuejs

Được xây dựng phù hợp với cách Vue.js mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng Vue.js của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và dự án của bạn sẽ chạy trên môi trường được xây dựng cho việc render phía máy chủ, gọi API và quy trình xây dựng mà hệ thống của bạn yêu cầu. Sau khi ứng dụng hoạt động, dịch vụ hosting sẽ không gây cản trở bạn với thời gian hoạt động ổn định và khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi ứng dụng phát triển. Bạn sẽ có một lộ trình đơn giản hơn từ phát triển đến sản xuất, với ít công việc quản lý máy chủ hơn.