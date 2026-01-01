Dịch vụ lưu trữ Vite

Triển khai các ứng dụng được xây dựng bằng Vite chỉ trong vài phút.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ vite

Bảng giá đơn giản cho dịch vụ lưu trữ Vite.

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Vite trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể tự tin dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được xây dựng cho các ứng dụng sử dụng nền tảng Vite.

Hãy lưu trữ ứng dụng được xây dựng bằng Vite của bạn trên máy chủ Node.js với thiết lập gần giống với quy trình làm việc hiện tại của bạn. Đẩy dự án lên, chạy bản dựng và phục vụ ứng dụng đã tạo mà không cần cấu hình thêm phức tạp. Trang web của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để đảm bảo hiệu suất ổn định và thời gian hoạt động đáng tin cậy, vì vậy nó tiếp tục xử lý lưu lượng truy cập khi dự án của bạn phát triển. Điều này giúp bạn có con đường đơn giản hơn từ phát triển cục bộ đến sản xuất, với ít công việc quản lý máy chủ hơn.
dịch vụ lưu trữ vite

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Vite

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ hosting của Vite.
Vite hosting nghĩa là triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Vite lên môi trường Node.js trực tuyến để người dùng có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì Vite là một công cụ xây dựng, chứ không phải là môi trường chạy sản xuất, vì vậy bạn vẫn cần hosting cho ứng dụng đã biên dịch và bất kỳ phần backend nào mà nó phụ thuộc vào.
Với dịch vụ VPS thông thường, bạn tự quản lý hệ điều hành máy chủ, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của chúng tôi, nền tảng sẽ xử lý lớp máy chủ để bạn có thể tập trung vào ứng dụng thay vì bảo trì.
Có. Bạn có thể kết nối tài khoản GitHub của mình, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn chọn. Sau đó, các bản cập nhật có thể được triển khai từ GitHub mà không cần tải lên thủ công.
Có những giới hạn về tài nguyên, vì vậy nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá khả năng của gói dịch vụ, bạn sẽ cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột biến do lưu lượng truy cập tăng cao, nhưng việc sử dụng liên tục ở mức cao có thể yêu cầu nhiều tài nguyên hơn.
Kết nối kho lưu trữ Git cho ứng dụng Vite của bạn hoặc tải lên dự án đã được xây dựng, sau đó thiết lập phiên bản Node.js và các biến môi trường cần thiết. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy trỏ tên miền của bạn đến Hostinger và triển khai lại ứng dụng tại đây.

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