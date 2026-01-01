Được xây dựng cho các ứng dụng sử dụng nền tảng Vite.

Hãy lưu trữ ứng dụng được xây dựng bằng Vite của bạn trên máy chủ Node.js với thiết lập gần giống với quy trình làm việc hiện tại của bạn. Đẩy dự án lên, chạy bản dựng và phục vụ ứng dụng đã tạo mà không cần cấu hình thêm phức tạp. Trang web của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để đảm bảo hiệu suất ổn định và thời gian hoạt động đáng tin cậy, vì vậy nó tiếp tục xử lý lưu lượng truy cập khi dự án của bạn phát triển. Điều này giúp bạn có con đường đơn giản hơn từ phát triển cục bộ đến sản xuất, với ít công việc quản lý máy chủ hơn.