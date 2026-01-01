Từ bản mẫu vO.dev đến trang web chính thức, thật nhanh chóng!

Với vO.dev, bạn có thể đưa các dự án từ nguyên mẫu đến sản phẩm hoàn chỉnh mà không cần phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho bạn lộ trình đơn giản để triển khai ứng dụng dựa trên các bản thiết kế giao diện người dùng, giúp mã nguồn của bạn chuyển từ môi trường thử nghiệm cục bộ sang môi trường hoạt động thực tế với thiết lập tối thiểu. Sau khi được đưa lên mạng, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho Node.js, với khả năng mở rộng và thời gian hoạt động được xử lý tự động. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để hoàn thiện sản phẩm mà người dùng thực sự nhìn thấy.