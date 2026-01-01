V0.dev hosting

Triển khai các ứng dụng được xây dựng bằng vO.dev chỉ trong vài phút.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
máy chủ v0.dev

Một mức giá cố định hàng tháng, không có phí ẩn.

Triển khai ứng dụng vO.dev của bạn một cách tự tin trên dịch vụ lưu trữ Vercel đáng tin cậy. Tận hưởng hiệu năng nhanh, cơ sở hạ tầng bảo mật và sự hỗ trợ cần thiết để xây dựng ứng dụng mà không cần lo lắng — tất cả đều được đảm bảo hoàn tiền trong vòng 30 ngày.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Từ bản mẫu vO.dev đến trang web chính thức, thật nhanh chóng!

Với vO.dev, bạn có thể đưa các dự án từ nguyên mẫu đến sản phẩm hoàn chỉnh mà không cần phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho bạn lộ trình đơn giản để triển khai ứng dụng dựa trên các bản thiết kế giao diện người dùng, giúp mã nguồn của bạn chuyển từ môi trường thử nghiệm cục bộ sang môi trường hoạt động thực tế với thiết lập tối thiểu. Sau khi được đưa lên mạng, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho Node.js, với khả năng mở rộng và thời gian hoạt động được xử lý tự động. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để hoàn thiện sản phẩm mà người dùng thực sự nhìn thấy.
máy chủ v0.dev

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ V0.dev

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ V0.dev.
Dịch vụ lưu trữ v0.dev là một thiết lập để triển khai các ứng dụng được xây dựng bằng v0.dev trên nền tảng Vercel. Nó cung cấp cho bạn khả năng triển khai được quản lý, tự động mở rộng quy mô và quy trình làm việc đơn giản dựa trên Git.
Dịch vụ lưu trữ VPS cung cấp cho bạn một máy chủ ảo mà bạn tự quản lý. Dịch vụ lưu trữ v0.dev trên Vercel được quản lý hoàn toàn, vì vậy bạn không cần phải xử lý việc thiết lập máy chủ, cập nhật phần mềm hoặc mở rộng quy mô.
Có. Bạn có thể kết nối kho lưu trữ GitHub riêng tư và triển khai nó một cách an toàn thông qua Vercel. Quyền truy cập vẫn được kiểm soát thông qua quyền hạn của nhà cung cấp Git của bạn.
Các gói dịch vụ của Vercel bao gồm giới hạn sử dụng cho băng thông, thời gian xây dựng và thực thi serverless. Nếu bạn vượt quá giới hạn này, phí sử dụng vượt mức có thể được tính dựa trên gói dịch vụ đã chọn.
Vâng. Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể kết nối kho lưu trữ của mình, xem lại các biến môi trường và triển khai. Nếu cần, bạn có thể chuyển đổi tên miền và cập nhật DNS sau khi thiết lập xong.

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