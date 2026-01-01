Dịch vụ lưu trữ Typedream

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Typedream chỉ trong vài phút.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ Typedream

Bảng giá đơn giản cho dịch vụ lưu trữ Typedream

Triển khai các ứng dụng và trang web bạn xây dựng bằng Typedream trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể tự tin dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Từ bản dựng Typedream đến trang web hoạt động thực tế

Đưa các trang web được xây dựng bằng Typedream của bạn từ bản mẫu lên môi trường sản xuất mà không cần quy trình triển khai phức tạp. Đẩy mã ứng dụng đằng sau dự án Typedream của bạn, và dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger sẽ cung cấp cho bạn thiết lập đơn giản để chạy ứng dụng với môi trường chạy và định tuyến cần thiết. Sau khi hoạt động, dự án của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để duy trì sự ổn định khi lưu lượng truy cập tăng lên. Bạn sẽ ít phải lo lắng về việc bảo trì máy chủ, đồng thời yên tâm rằng ứng dụng của bạn có thể xử lý người dùng thực mà không cần thêm công việc vận hành.
dịch vụ lưu trữ Typedream

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Typedream

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ của Typedream.
Dịch vụ lưu trữ Typedream nghĩa là triển khai ứng dụng hoặc trang web Node.js mà bạn đã xây dựng bằng Typedream lên môi trường máy chủ hoạt động. Điều này rất quan trọng vì dự án của bạn cần có môi trường chạy, truy cập mạng và thời gian hoạt động ổn định bên ngoài máy tính cục bộ của bạn trước khi người dùng có thể truy cập được.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, các tác vụ máy chủ đó được xử lý tự động, giúp việc vận hành và bảo trì dịch vụ lưu trữ Typedream trở nên đơn giản hơn.
Có. Hãy kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn sử dụng. Sau đó, các bản cập nhật từ nhánh đó có thể được triển khai mà không cần công khai kho lưu trữ.
Các gói dịch vụ bao gồm giới hạn tài nguyên cụ thể, và nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp lên gói cao hơn. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột biến do lưu lượng truy cập tăng cao, nhưng ứng dụng của bạn có thể bị hạn chế nếu vượt quá tài nguyên của gói dịch vụ.
Đẩy dự án của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai nhánh bạn muốn. Nếu bạn đang chuyển từ một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy trỏ ứng dụng của bạn đến cùng các biến môi trường và cài đặt bản dựng, sau đó chuyển hướng lưu lượng truy cập sau khi bạn xác minh việc triển khai.

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