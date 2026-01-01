Từ bản dựng Typedream đến trang web hoạt động thực tế

Đưa các trang web được xây dựng bằng Typedream của bạn từ bản mẫu lên môi trường sản xuất mà không cần quy trình triển khai phức tạp. Đẩy mã ứng dụng đằng sau dự án Typedream của bạn, và dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger sẽ cung cấp cho bạn thiết lập đơn giản để chạy ứng dụng với môi trường chạy và định tuyến cần thiết. Sau khi hoạt động, dự án của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để duy trì sự ổn định khi lưu lượng truy cập tăng lên. Bạn sẽ ít phải lo lắng về việc bảo trì máy chủ, đồng thời yên tâm rằng ứng dụng của bạn có thể xử lý người dùng thực mà không cần thêm công việc vận hành.