dịch vụ lưu trữ sveltekit

Được thiết kế phù hợp với cách SvelteKit mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng SvelteKit của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thêm bất kỳ công việc triển khai nào. Chỉ cần đẩy mã của bạn lên, và Hostinger sẽ chạy quá trình xây dựng và phía máy chủ của dự án, đảm bảo các tuyến đường, điểm cuối máy chủ và các trang được hiển thị hoạt động như mong đợi. Ứng dụng của bạn được duy trì trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho Node.js, với độ tin cậy và khả năng xử lý sự phát triển mà không cần bảo trì máy chủ liên tục. Điều đó giúp bạn có một lộ trình đơn giản hơn từ phát triển cục bộ đến sản xuất, và nhiều thời gian hơn để tập trung vào các tính năng mà người dùng của bạn nhìn thấy.