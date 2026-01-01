Dịch vụ lưu trữ Sveltekit

Triển khai ứng dụng SvelteKit chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ sveltekit

Các gói hosting SvelteKit rõ ràng, không có phí ẩn.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng SvelteKit của bạn trên nền tảng hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Dùng thử miễn phí với chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được thiết kế phù hợp với cách SvelteKit mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng SvelteKit của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thêm bất kỳ công việc triển khai nào. Chỉ cần đẩy mã của bạn lên, và Hostinger sẽ chạy quá trình xây dựng và phía máy chủ của dự án, đảm bảo các tuyến đường, điểm cuối máy chủ và các trang được hiển thị hoạt động như mong đợi. Ứng dụng của bạn được duy trì trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho Node.js, với độ tin cậy và khả năng xử lý sự phát triển mà không cần bảo trì máy chủ liên tục. Điều đó giúp bạn có một lộ trình đơn giản hơn từ phát triển cục bộ đến sản xuất, và nhiều thời gian hơn để tập trung vào các tính năng mà người dùng của bạn nhìn thấy.
dịch vụ lưu trữ sveltekit

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Sveltekit

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Sveltekit.
SvelteKit hosting nghĩa là chạy ứng dụng SvelteKit của bạn trên một máy chủ có thể thực thi runtime Node.js và các route phía máy chủ. Điều này rất quan trọng vì chỉ hosting tĩnh thôi là không đủ nếu ứng dụng của bạn sử dụng SSR, endpoint hoặc server actions.
Với VPS, bạn tự cài đặt và bảo trì Node.js, trình quản lý tiến trình, TLS, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ SvelteKit được quản lý, lớp runtime sẽ được xử lý giúp bạn, vì vậy bạn chỉ cần triển khai ứng dụng thay vì quản trị máy chủ.
Vâng. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Các bản cập nhật có thể được triển khai tự động khi bạn đẩy các thay đổi.
Nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá tài nguyên được bao gồm trong gói dịch vụ, bạn có thể cần nâng cấp lên gói lớn hơn. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột xuất cho các đợt tăng lưu lượng truy cập thông thường, nhưng việc sử dụng liên tục ở mức cao hơn sẽ cần nhiều tài nguyên hơn.
Đẩy dự án của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ và triển khai nó trên Hostinger. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy cập nhật các biến môi trường và cài đặt tên miền, sau đó kiểm tra SSR và định tuyến sau lần triển khai đầu tiên.

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