Được thiết kế phù hợp với cách thức vận chuyển của Svelte.

Triển khai ứng dụng Svelte của bạn với thiết lập không gây cản trở. Chỉ cần đẩy mã nguồn của bạn lên, và dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger sẽ cung cấp cho dự án của bạn môi trường chạy cần thiết để các trang tải nhanh và quá trình xây dựng diễn ra dễ dàng hơn với ít thiết lập thủ công hơn. Ứng dụng của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để xử lý lưu lượng truy cập mà không cần điều chỉnh liên tục. Điều đó có nghĩa là ít tác vụ triển khai cần theo dõi hơn và nhiều thời gian hơn để phát triển các tính năng mà người dùng thực sự có thể sử dụng.