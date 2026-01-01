Dịch vụ lưu trữ Svelte

Triển khai ứng dụng Svelte chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ svelte

Dịch vụ lưu trữ Svelte đơn giản, giá cả minh bạch hàng tháng.

Hãy triển khai ứng dụng Svelte của bạn trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Triển khai một cách tự tin, được hỗ trợ bởi chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được thiết kế phù hợp với cách thức vận chuyển của Svelte.

Triển khai ứng dụng Svelte của bạn với thiết lập không gây cản trở. Chỉ cần đẩy mã nguồn của bạn lên, và dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger sẽ cung cấp cho dự án của bạn môi trường chạy cần thiết để các trang tải nhanh và quá trình xây dựng diễn ra dễ dàng hơn với ít thiết lập thủ công hơn. Ứng dụng của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để xử lý lưu lượng truy cập mà không cần điều chỉnh liên tục. Điều đó có nghĩa là ít tác vụ triển khai cần theo dõi hơn và nhiều thời gian hơn để phát triển các tính năng mà người dùng thực sự có thể sử dụng.
dịch vụ lưu trữ svelte

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

Đang kiểm tra...

Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Svelte

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Svelte.
Dịch vụ lưu trữ Svelte là một thiết lập lưu trữ Node.js để triển khai các ứng dụng được xây dựng bằng Svelte lên máy chủ thực. Điều này rất quan trọng vì ứng dụng của bạn cần một môi trường chạy, quy trình xây dựng và quy trình triển khai để phục vụ các trang và xử lý các bản cập nhật một cách đáng tin cậy trong môi trường sản xuất.
Với dịch vụ VPS thông thường, bạn tự quản lý hệ điều hành, Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, các tác vụ máy chủ đó sẽ được xử lý tự động, giúp bạn tập trung vào ứng dụng Svelte và quy trình triển khai.
Có. Bạn có thể kết nối tài khoản GitHub của mình, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn chọn. Sau đó, các thao tác đẩy lên nhánh đó có thể kích hoạt cập nhật giống như bất kỳ triển khai dựa trên Git nào khác.
Các gói dịch vụ có giới hạn về tài nguyên và lưu lượng truy cập, và nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức bất ngờ cho việc sử dụng thông thường, nhưng lưu lượng truy cập cao liên tục nên được ghép nối với gói dịch vụ lớn hơn.
Đẩy ứng dụng lên kho lưu trữ Git, kết nối với Hostinger và thiết lập các lệnh xây dựng và khởi chạy từ bảng điều khiển. Nếu ứng dụng của bạn đã chạy cục bộ, quá trình chuyển đổi thường chỉ cần điều chỉnh các biến môi trường và cài đặt triển khai.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

Trang web này sử dụng cookie cần thiết để trang web hoạt động bình thường và để lấy dữ liệu về cách bạn tương tác với trang web, cũng như cho mục đích tiếp thị. Bằng cách chấp nhận, bạn đồng ý lưu cookie trên thiết bị cho quảng cáo mục tiêu, cá nhân hóa và phân tích như được mô tả trong Chính sách cookie của chúng tôi.