Dịch vụ lưu trữ sách truyện

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Storybook chỉ trong vài phút.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
tổ chức trò chơi kể chuyện

Một mức giá duy nhất, không có phí ẩn.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng Storybook của bạn trên nền tảng hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng dành cho môi trường sản xuất. Dùng thử miễn phí với chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Xây dựng các dự án theo phong cách truyện tranh một cách dễ dàng.

Triển khai dự án Storybook của bạn với thiết lập giúp quy trình làm việc đơn giản. Đẩy mã của bạn lên, và dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng từ các bản dựng cục bộ đến trang tài liệu trực tuyến hoặc môi trường thử nghiệm thành phần, mà không cần cấu hình máy chủ bổ sung. Dự án của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy, do đó các bản cập nhật luôn được dự đoán trước và lưu lượng truy cập tăng đột biến dễ dàng được xử lý hơn. Điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn cho việc bảo trì triển khai và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh các thành phần giao diện người dùng mà nhóm của bạn phụ thuộc vào.
tổ chức trò chơi kể chuyện

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Storybook

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Storybook.
Việc triển khai Storybook trên máy chủ nghĩa là đưa ứng dụng hoặc trang web Node.js mà bạn đã xây dựng bằng Storybook vào môi trường hoạt động thực tế, nơi người dùng có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì việc xem trước cục bộ không đủ cho môi trường sản xuất, thử nghiệm hoặc chia sẻ phiên bản ổn định với nhóm của bạn.
Với VPS, bạn tự quản lý máy chủ, phiên bản Node, trình giám sát tiến trình và cập nhật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của chúng tôi, những phần đó sẽ được xử lý giúp bạn, để bạn có thể tập trung vào ứng dụng dựa trên Storybook thay vì bảo trì máy chủ.
Vâng. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Bạn có thể tiếp tục đẩy các bản cập nhật lên GitHub và triển khai lại từ cùng một kho lưu trữ đó.
Có những giới hạn nhất định trong gói dịch vụ, và nếu ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không giấu phí vượt mức dưới hình thức tính phí bất ngờ cho mỗi yêu cầu, nhưng bạn nên kiểm tra tài nguyên của gói dịch vụ trước khi triển khai trên quy mô lớn.
Kết nối kho lưu trữ Git hiện có của bạn hoặc tải lên dự án, thiết lập lệnh khởi động Node.js và các biến môi trường, sau đó triển khai. Nếu bạn đang chuyển từ môi trường cục bộ, hãy đảm bảo ứng dụng chạy ở chế độ sản xuất và bao gồm tất cả các bước xây dựng cần thiết.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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