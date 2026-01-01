Xây dựng các dự án theo phong cách truyện tranh một cách dễ dàng.

Triển khai dự án Storybook của bạn với thiết lập giúp quy trình làm việc đơn giản. Đẩy mã của bạn lên, và dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger sẽ cung cấp cho bạn một lộ trình rõ ràng từ các bản dựng cục bộ đến trang tài liệu trực tuyến hoặc môi trường thử nghiệm thành phần, mà không cần cấu hình máy chủ bổ sung. Dự án của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy, do đó các bản cập nhật luôn được dự đoán trước và lưu lượng truy cập tăng đột biến dễ dàng được xử lý hơn. Điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn cho việc bảo trì triển khai và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh các thành phần giao diện người dùng mà nhóm của bạn phụ thuộc vào.