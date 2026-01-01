Softr hosting

Từ Softr đến các ứng dụng trực tiếp, nhanh hơn

Đưa các ứng dụng và trang web bạn xây dựng trên Softr từ giai đoạn nguyên mẫu lên môi trường sản xuất mà không cần phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho bạn lộ trình triển khai dự án đơn giản, giúp logic tùy chỉnh và API của bạn hoạt động trực tuyến với thiết lập tối thiểu. Sau khi ứng dụng của bạn hoạt động, cơ sở hạ tầng được quản lý sẽ duy trì sự ổn định của hệ thống khi lưu lượng truy cập tăng lên. Bạn sẽ có thời gian hoạt động đáng tin cậy, khả năng mở rộng và ít thời gian dành cho bảo trì máy chủ.