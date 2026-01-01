Softr hosting

Triển khai các ứng dụng được xây dựng bằng Softr trên Hostinger.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ mềm

Giá cả đơn giản hàng tháng, không có phí ẩn.

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Softr trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy được thiết kế cho môi trường sản xuất. Hãy thử nghiệm với sự tự tin, được đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Từ Softr đến các ứng dụng trực tiếp, nhanh hơn

Đưa các ứng dụng và trang web bạn xây dựng trên Softr từ giai đoạn nguyên mẫu lên môi trường sản xuất mà không cần phải thiết kế lại toàn bộ hệ thống. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho bạn lộ trình triển khai dự án đơn giản, giúp logic tùy chỉnh và API của bạn hoạt động trực tuyến với thiết lập tối thiểu. Sau khi ứng dụng của bạn hoạt động, cơ sở hạ tầng được quản lý sẽ duy trì sự ổn định của hệ thống khi lưu lượng truy cập tăng lên. Bạn sẽ có thời gian hoạt động đáng tin cậy, khả năng mở rộng và ít thời gian dành cho bảo trì máy chủ.
dịch vụ lưu trữ mềm

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về Softr Hosting

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Softr.
Dịch vụ lưu trữ Softr nghĩa là triển khai ứng dụng hoặc trang web Node.js mà bạn đã xây dựng bằng Softr lên máy chủ hoạt động thực tế, nơi người dùng có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì dịch vụ lưu trữ sản xuất đảm bảo tính ổn định, cấu hình thời gian chạy và quyền truy cập vào ứng dụng của bạn từ bên ngoài máy tính cá nhân.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, các tác vụ máy chủ đó được xử lý tự động, giúp bạn tập trung vào dự án Softr thay vì quản trị máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Bạn có thể kéo các bản cập nhật từ kho lưu trữ mà không cần công khai mã nguồn.
Đúng vậy, mỗi gói dịch vụ đều có giới hạn tài nguyên, và nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức bất ngờ cho việc sử dụng thông thường, nhưng lưu lượng truy cập hoặc mức sử dụng tài nguyên cao liên tục có thể yêu cầu gói dịch vụ lớn hơn.
Kết nối mã nguồn hiện có của bạn với Git hoặc tải lên, sau đó trỏ Hostinger đến điểm khởi chạy ứng dụng và các biến môi trường. Nếu bạn đang chuyển từ một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, bạn có thể di chuyển cùng một dự án Node.js với những thay đổi mã nguồn tối thiểu.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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