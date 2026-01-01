Đưa các dự án của Ship Replit vào sản xuất nhanh hơn

Đưa các ứng dụng và nguyên mẫu bạn xây dựng trong Replit từ không gian làm việc lên môi trường sản xuất mà không cần thay đổi hệ thống. Đẩy mã Node.js của bạn lên Hostinger và chạy nó với thiết lập đơn giản, giúp dự án của bạn hoạt động ngay lập tức mà không cần cấu hình thêm hoặc thao tác trên máy chủ. Sau khi được triển khai, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để duy trì sự ổn định dưới mức tải. Bạn sẽ có thời gian hoạt động đáng tin cậy, khả năng mở rộng và ít thời gian hơn dành cho việc bảo trì máy chủ, nhờ đó bạn có thể tập trung vào mã nguồn quan trọng.