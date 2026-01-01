Replit hosting

Triển khai các ứng dụng được xây dựng bằng Replit trong vài phút

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ replit

Giá hàng tháng rõ ràng, không có phí ẩn

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Replit trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy được thiết kế cho môi trường sản xuất. Hãy tự tin dùng thử nhờ đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Đưa các dự án của Ship Replit vào sản xuất nhanh hơn

Đưa các ứng dụng và nguyên mẫu bạn xây dựng trong Replit từ không gian làm việc lên môi trường sản xuất mà không cần thay đổi hệ thống. Đẩy mã Node.js của bạn lên Hostinger và chạy nó với thiết lập đơn giản, giúp dự án của bạn hoạt động ngay lập tức mà không cần cấu hình thêm hoặc thao tác trên máy chủ. Sau khi được triển khai, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để duy trì sự ổn định dưới mức tải. Bạn sẽ có thời gian hoạt động đáng tin cậy, khả năng mở rộng và ít thời gian hơn dành cho việc bảo trì máy chủ, nhờ đó bạn có thể tập trung vào mã nguồn quan trọng.
replit hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về Replit hosting

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Replit.
Nó có nghĩa là triển khai ứng dụng hoặc trang web Node.js mà bạn đã xây dựng trong Replit lên máy chủ sản xuất mà người dùng thực có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì Replit rất tuyệt vời để xây dựng, nhưng việc lưu trữ trên máy chủ sản xuất cho phép bạn kiểm soát thời gian hoạt động, tên miền và hành vi triển khai.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, môi trường chạy Node.js, các bản vá bảo mật và xử lý tiến trình. Với Replit hosting của Hostinger, môi trường chạy và cơ sở hạ tầng được quản lý sẵn cho bạn, vì vậy bạn có thể triển khai ứng dụng mà không cần thực hiện bất kỳ công việc quản trị máy chủ nào.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn chạy. Các bản cập nhật có thể được triển khai từ GitHub mà không cần công khai kho lưu trữ.
Nếu ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn gói, nó có thể bị hạn chế bởi giới hạn tài nguyên cho đến khi bạn nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột biến do lưu lượng truy cập tăng cao; giới hạn chính là dung lượng được bao gồm trong gói cước của bạn.
Đẩy ứng dụng của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai nó. Nếu bạn đang chuyển từ máy tính cục bộ hoặc máy chủ khác, hãy đảm bảo phiên bản Node, biến môi trường và lệnh khởi động khớp với ứng dụng trước khi chuyển đổi lưu lượng truy cập.

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