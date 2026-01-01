Dịch vụ lưu trữ bản phối lại

Triển khai ứng dụng Remix nhanh hơn trên Hostinger

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
lưu trữ bản phối lại

Giá cả đơn giản hàng tháng, không có phí ẩn.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng Remix của bạn trên nền tảng hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng dành cho sản xuất. Dùng thử miễn phí với chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Dịch vụ lưu trữ Remix được thiết kế cho tốc độ cao.

Triển khai ứng dụng Remix của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và các tuyến đường, trình tải và hành động của bạn sẽ chạy trong môi trường sẵn sàng máy chủ được xây dựng cho các ứng dụng web full-stack. Dự án của bạn luôn được quản lý trên cơ sở hạ tầng với thời gian hoạt động ổn định và khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập sản xuất. Điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để xây dựng các tính năng cho người dùng.
lưu trữ bản phối lại

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Remix

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ hosting của Remix.
Remix hosting nghĩa là triển khai ứng dụng Remix trên môi trường Node.js có khả năng chạy mã máy chủ và xử lý lưu lượng truy cập thực tế. Điều này rất quan trọng vì Remix cần một môi trường chạy hỗ trợ đầy đủ việc xử lý yêu cầu, chứ không chỉ đơn thuần là lưu trữ tệp tĩnh.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Remix của chúng tôi, môi trường chạy và thiết lập máy chủ được xử lý tự động, vì vậy bạn có thể triển khai ứng dụng mà không cần phải bảo trì máy chủ.
Vâng. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Các lần đẩy mã nguồn trong tương lai có thể kích hoạt các bản dựng mới giống như đối với các kho lưu trữ công khai.
Không có phí vượt mức phát sinh bất ngờ. Nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn của gói cước, bạn cần chuyển sang gói cước cao hơn hoặc điều chỉnh mức sử dụng để dịch vụ có thể tiếp tục hoạt động trong phạm vi tài nguyên được phân bổ.
Đẩy dự án Remix của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai nhánh bạn muốn. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy giữ nguyên mã ứng dụng và các biến môi trường, sau đó chuyển hướng lưu lượng truy cập đến bản triển khai mới sau khi kiểm tra.

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