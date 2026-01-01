Dịch vụ lưu trữ Remix được thiết kế cho tốc độ cao.

Triển khai ứng dụng Remix của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và các tuyến đường, trình tải và hành động của bạn sẽ chạy trong môi trường sẵn sàng máy chủ được xây dựng cho các ứng dụng web full-stack. Dự án của bạn luôn được quản lý trên cơ sở hạ tầng với thời gian hoạt động ổn định và khả năng mở rộng đáp ứng nhu cầu lưu lượng truy cập sản xuất. Điều đó có nghĩa là ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để xây dựng các tính năng cho người dùng.