Dịch vụ lưu trữ React router

Triển khai ứng dụng React Router chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
lưu trữ bộ định tuyến phản hồi

Bảng giá đơn giản cho dịch vụ lưu trữ React Router

Hãy triển khai ứng dụng React Router của bạn trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Triển khai một cách tự tin, và nếu không phù hợp, chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi sẽ đảm bảo quyền lợi cho bạn.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Các ứng dụng React Router luôn hoạt động nhanh chóng

Triển khai ứng dụng React Router của bạn với thiết lập phù hợp với cách bạn đang làm việc. Đẩy mã của bạn lên máy chủ Node.js và chạy các tuyến đường, trình tải và logic máy chủ mà không cần cấu hình thêm, giúp quá trình phát triển cục bộ chuyển sang môi trường sản xuất dễ dàng hơn. Ứng dụng của bạn được quản lý trên cơ sở hạ tầng được xây dựng để xử lý lưu lượng truy cập và hoạt động trực tuyến ổn định. Điều đó giúp bạn giảm bớt các tác vụ triển khai cần quản lý và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào giao diện người dùng, luồng dữ liệu và các thay đổi sản phẩm.
lưu trữ bộ định tuyến phản hồi

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về React router hosting

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ React Router.
Việc lưu trữ React Router có nghĩa là triển khai ứng dụng React sử dụng React Router để nó có thể chạy trong môi trường sản xuất và phục vụ người dùng thực. Điều này rất quan trọng vì định tuyến phía máy khách cần một máy chủ sẵn sàng cho Node.js để có thể phục vụ ứng dụng một cách chính xác khi tải trực tiếp URL và làm mới trang.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node, thiết lập quy trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, công việc máy chủ đó được xử lý giúp bạn, vì vậy bạn có thể tập trung vào ứng dụng thay vì bảo trì máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư, sau đó triển khai từ nhánh bạn muốn. Bạn có thể tải các bản cập nhật từ GitHub mà không cần công khai kho lưu trữ.
Đúng vậy, các gói dịch vụ lưu trữ đều có giới hạn tài nguyên nhất định, và nếu ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp. Sẽ không có phí vượt mức bất ngờ nào cho các đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập, nhưng việc sử dụng cao liên tục có thể yêu cầu gói dịch vụ cao hơn.
Đẩy ứng dụng lên GitHub hoặc nhập kho lưu trữ hiện có của bạn, sau đó kết nối với Hostinger và triển khai. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy trỏ các thiết lập xây dựng và khởi chạy của bạn đến ứng dụng Node.js hiện tại và xác minh các biến môi trường trước khi đưa vào hoạt động.

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