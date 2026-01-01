Được thiết kế phù hợp với cách Preact mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng Preact của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và hệ thống sẽ tự động xử lý ứng dụng, đảm bảo các trang và thành phần tải đúng như bạn đã xây dựng, với quy trình đơn giản từ môi trường phát triển cục bộ đến môi trường sản xuất. Dự án của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để duy trì sự ổn định khi lưu lượng truy cập tăng lên. Điều này giúp bạn giảm thiểu lo ngại về việc triển khai, tăng độ tin cậy trong hoạt động hàng ngày và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc phát triển tính năng thay vì bảo trì máy chủ.