Dịch vụ lưu trữ Preact

Triển khai ứng dụng Preact nhanh chóng trên Hostinger

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
lưu trữ preact

Giá cả đơn giản hàng tháng, không có phí ẩn.

Hãy triển khai ứng dụng Preact của bạn trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể triển khai một cách tự tin.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được thiết kế phù hợp với cách Preact mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng Preact của bạn trên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và hệ thống sẽ tự động xử lý ứng dụng, đảm bảo các trang và thành phần tải đúng như bạn đã xây dựng, với quy trình đơn giản từ môi trường phát triển cục bộ đến môi trường sản xuất. Dự án của bạn chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để duy trì sự ổn định khi lưu lượng truy cập tăng lên. Điều này giúp bạn giảm thiểu lo ngại về việc triển khai, tăng độ tin cậy trong hoạt động hàng ngày và có nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc phát triển tính năng thay vì bảo trì máy chủ.
lưu trữ preact

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Preact

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ hosting của Preact.
Việc lưu trữ ứng dụng Preact nghĩa là triển khai ứng dụng Preact lên môi trường sản xuất có thể chạy bản dựng Node.js của bạn và phục vụ người dùng. Điều này rất quan trọng vì bạn cần một môi trường chạy ổn định, quy trình triển khai hiệu quả và khả năng mở rộng khi ứng dụng rời khỏi máy tính cục bộ của bạn.
Với VPS, bạn tự quản lý máy chủ, phiên bản Node.js, cập nhật, trình quản lý tiến trình và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, các tác vụ về cơ sở hạ tầng đó sẽ được xử lý giúp bạn, để bạn có thể tập trung vào ứng dụng Preact thay vì bảo trì máy chủ.
Vâng. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai nhánh bạn muốn. Bạn có thể kéo các bản cập nhật từ kho lưu trữ giống như với một dự án công khai.
Gói dịch vụ của bạn có giới hạn tài nguyên, và nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột xuất cho các đợt tăng lưu lượng truy cập thông thường, nhưng việc sử dụng liên tục vượt quá giới hạn của gói dịch vụ sẽ yêu cầu gói cao hơn.
Đẩy ứng dụng của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai bản dựng. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy cập nhật các biến môi trường và cài đặt tên miền, sau đó xác minh ứng dụng trong môi trường sản xuất.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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