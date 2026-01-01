Dịch vụ lưu trữ bưu kiện

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Parcel nhanh hơn trên Hostinger

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ bưu kiện

Giá cả minh bạch, không có phí ẩn.

Hãy tự tin lưu trữ các ứng dụng được xây dựng bằng Parcel của bạn trên dịch vụ lưu trữ Node.js đáng tin cậy. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể dùng thử mà không lo rủi ro.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Ship Parcel xây dựng nhanh hơn

Bạn có thể chuyển mã nguồn đã đóng gói bằng Parcel từ bản dựng cục bộ sang triển khai trực tuyến mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho ứng dụng của bạn một con đường đơn giản để đưa vào sản xuất, giúp bạn có thể triển khai dự án đã xây dựng với ít bước thiết lập và triển khai hơn. Sau khi được đưa lên mạng, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế cho khối lượng công việc Node.js, với thời gian hoạt động và khả năng mở rộng được đảm bảo khi lưu lượng truy cập tăng lên. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh mã nguồn và các tính năng quan trọng.
dịch vụ lưu trữ bưu kiện

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ bưu kiện

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Parcel.
Parcel hosting nghĩa là triển khai ứng dụng hoặc trang web Node.js mà bạn đã xây dựng bằng Parcel lên máy chủ trực tuyến để người dùng có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì dự án của bạn cần môi trường chạy, quản lý tiến trình và truy cập mạng bên ngoài máy tính cục bộ của bạn.
Với VPS, bạn tự quản lý máy chủ, cập nhật hệ điều hành, phiên bản Node và thiết lập triển khai. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của chúng tôi, môi trường được quản lý tự động, giúp bạn tập trung vào ứng dụng thay vì bảo trì máy chủ.
Vâng. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Sau đó, bạn có thể kéo các bản cập nhật từ Git giống như với kho lưu trữ công khai.
Các gói dịch vụ bao gồm giới hạn tài nguyên được xác định rõ, và nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp thay vì phải trả phí vượt mức bất ngờ. Nếu lưu lượng truy cập duy trì ở mức cao hoặc tiêu tốn nhiều tài nguyên, tốt hơn hết là nên chuyển sang gói dịch vụ lớn hơn trước khi hiệu suất giảm sút.
Đẩy dự án của bạn lên GitHub hoặc tải lên từ môi trường cục bộ, sau đó kết nối với kho lưu trữ và thiết lập các lệnh xây dựng và khởi chạy. Nếu bạn đang chuyển từ máy chủ khác, hãy giữ nguyên phiên bản Node.js và các biến môi trường để giảm thiểu công việc thiết lập.

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