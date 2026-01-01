Ship Parcel xây dựng nhanh hơn

Bạn có thể chuyển mã nguồn đã đóng gói bằng Parcel từ bản dựng cục bộ sang triển khai trực tuyến mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger cung cấp cho ứng dụng của bạn một con đường đơn giản để đưa vào sản xuất, giúp bạn có thể triển khai dự án đã xây dựng với ít bước thiết lập và triển khai hơn. Sau khi được đưa lên mạng, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế cho khối lượng công việc Node.js, với thời gian hoạt động và khả năng mở rộng được đảm bảo khi lưu lượng truy cập tăng lên. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh mã nguồn và các tính năng quan trọng.