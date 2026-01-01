Dịch vụ lưu trữ Nuxt

Triển khai ứng dụng Nuxt chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ Nuxt

Bảng giá hosting Nuxt đơn giản, không có phí ẩn.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng Nuxt của bạn trên nền tảng hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể dùng thử mà không lo rủi ro.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được thiết kế phù hợp với cách Nuxt mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng Nuxt của bạn trên dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và dự án của bạn sẽ chạy trong môi trường Node.js hỗ trợ render phía máy chủ, định tuyến API và quy trình xây dựng mà hệ thống của bạn yêu cầu. Ứng dụng của bạn vẫn dễ quản lý khi lưu lượng truy cập tăng lên, với thời gian hoạt động và dung lượng tài nguyên đủ để xử lý nhu cầu thực tế. Điều này mang lại cho bạn con đường đơn giản từ phát triển đến sản xuất, với ít thời gian dành cho bảo trì máy chủ hơn.
dịch vụ lưu trữ Nuxt

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Nuxt

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Nuxt.
Nuxt hosting là môi trường sản xuất để chạy các ứng dụng Nuxt, bao gồm cả môi trường chạy Node.js và thiết lập triển khai cần thiết. Điều này rất quan trọng vì chỉ hosting file tĩnh thôi thì không bao gồm render phía máy chủ, định tuyến API hoặc các tính năng máy chủ khác mà ứng dụng Nuxt của bạn có thể sử dụng.
Với dịch vụ lưu trữ VPS thông thường, bạn tự quản lý máy chủ, cập nhật hệ điều hành, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Nuxt của chúng tôi, lớp cơ sở hạ tầng đó được xử lý cho bạn, vì vậy bạn chỉ cần triển khai và chạy ứng dụng mà không cần duy trì toàn bộ hệ thống máy chủ.
Vâng. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và chọn nhánh bạn muốn triển khai. Sau đó, bạn có thể triển khai các bản cập nhật từ các lần đẩy mới giống như với kho lưu trữ công khai.
Lưu lượng truy cập bị giới hạn bởi tài nguyên của gói dịch vụ bạn chọn, vì vậy nếu ứng dụng Nuxt của bạn phát triển vượt quá giới hạn này, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức bất ngờ cho việc sử dụng thông thường, nhưng lưu lượng truy cập cao liên tục có thể yêu cầu gói dịch vụ lớn hơn.
Bạn có thể di chuyển ứng dụng Nuxt bằng cách đẩy dự án lên GitHub, kết nối kho lưu trữ và triển khai nó trên Hostinger. Nếu bạn đã có ứng dụng đang hoạt động ở nơi khác, hãy trỏ cùng một mã nguồn đến đây và cập nhật bất kỳ biến môi trường hoặc cài đặt xây dựng nào nếu cần.

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