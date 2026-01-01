Được thiết kế phù hợp với cách Nuxt mở rộng quy mô.

Triển khai ứng dụng Nuxt của bạn trên dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, và dự án của bạn sẽ chạy trong môi trường Node.js hỗ trợ render phía máy chủ, định tuyến API và quy trình xây dựng mà hệ thống của bạn yêu cầu. Ứng dụng của bạn vẫn dễ quản lý khi lưu lượng truy cập tăng lên, với thời gian hoạt động và dung lượng tài nguyên đủ để xử lý nhu cầu thực tế. Điều này mang lại cho bạn con đường đơn giản từ phát triển đến sản xuất, với ít thời gian dành cho bảo trì máy chủ hơn.