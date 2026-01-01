Nextjs hosting

Triển khai ứng dụng Next.js chỉ trong vài phút

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
Nextjs hosting

Gói hosting Next.js với mức giá hàng tháng rõ ràng

Tự tin lưu trữ ứng dụng Next.js của bạn trên hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Dùng thử miễn phí với 30 ngày đảm bảo hoàn tiền của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được xây dựng để phù hợp với cách Next.js mở rộng

Triển khai ứng dụng Next.js của bạn mà không cần bận tâm đến việc thiết lập máy chủ. Đẩy mã của bạn lên, và Node.js hosting của Hostinger sẽ xử lý việc build, runtime và định tuyến để SSR, ISR và các API route hoạt động như mong đợi. Dự án của bạn cũng chạy trên cơ sở hạ tầng được xây dựng để có hiệu suất ổn định và thời gian hoạt động đáng tin cậy, với khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi nó tăng lên. Điều đó mang lại cho bạn một cách đơn giản hơn để đưa sản phẩm vào hoạt động và ít thời gian hơn dành cho công việc vận hành.
nextjs hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Các câu hỏi thường gặp về Nextjs hosting

Trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ Nextjs hosting.
Next.js hosting là môi trường sản xuất để chạy các ứng dụng Next.js với môi trường chạy Node.js, quy trình xây dựng và các tính năng phía máy chủ mà ứng dụng của bạn cần. Điều này quan trọng vì các dự án Next.js thường phụ thuộc vào SSR, API route và kết xuất động mà hosting tĩnh một mình không thể xử lý.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node.js, quản lý tiến trình, các bản cập nhật bảo mật và thiết lập triển khai. Với Node.js hosting của chúng tôi, các tác vụ máy chủ đó sẽ được xử lý cho bạn, để bạn có thể triển khai ứng dụng Next.js của mình mà không cần duy trì ngăn xếp máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư, và triển khai từ nhánh bạn muốn. Các bản cập nhật có thể được kéo từ Git giống như với một kho lưu trữ công khai.
Có, các gói có giới hạn tài nguyên, và nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức bất ngờ cho các đợt lưu lượng truy cập tăng đột biến thông thường, nhưng việc sử dụng liên tục vượt quá dung lượng gói của bạn có thể yêu cầu một gói cao hơn.
Đẩy ứng dụng của bạn lên kho lưu trữ Git, kết nối nó với Hostinger và triển khai nhánh bạn muốn chạy trong môi trường sản xuất. Nếu bạn đang chuyển từ một nhà cung cấp hosting khác, bạn có thể trỏ tên miền của mình sau khi triển khai và di chuyển các biến môi trường cùng cài đặt xây dựng khi cần.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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