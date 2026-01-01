Được xây dựng để phù hợp với cách Next.js mở rộng

Triển khai ứng dụng Next.js của bạn mà không cần bận tâm đến việc thiết lập máy chủ. Đẩy mã của bạn lên, và Node.js hosting của Hostinger sẽ xử lý việc build, runtime và định tuyến để SSR, ISR và các API route hoạt động như mong đợi. Dự án của bạn cũng chạy trên cơ sở hạ tầng được xây dựng để có hiệu suất ổn định và thời gian hoạt động đáng tin cậy, với khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi nó tăng lên. Điều đó mang lại cho bạn một cách đơn giản hơn để đưa sản phẩm vào hoạt động và ít thời gian hơn dành cho công việc vận hành.