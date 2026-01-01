Dịch vụ lưu trữ Nestjs

Triển khai ứng dụng NestJS chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
dịch vụ lưu trữ nestjs

Một mức giá duy nhất, không có phí ẩn.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng NestJS của bạn trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Dùng thử miễn phí với chính sách hoàn tiền trong 30 ngày của chúng tôi.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Dịch vụ lưu trữ sẵn sàng cho môi trường sản xuất dành cho NestJS.

Triển khai ứng dụng NestJS của bạn với thiết lập phù hợp với cách xây dựng và phân phối dự án Node.js. Đẩy mã nguồn của bạn lên, và Hostinger sẽ xử lý thời gian chạy để các bộ điều khiển, dịch vụ và API sẵn sàng hoạt động mà không cần thiết lập máy chủ bổ sung. Dự án của bạn luôn được đặt trên cơ sở hạ tầng được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy, với khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi dự án phát triển. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian bảo trì và dành nhiều thời gian hơn cho việc phân phối các thay đổi cho ứng dụng của mình.
dịch vụ lưu trữ nestjs

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Nestjs

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Nestjs.
Dịch vụ lưu trữ NestJS là môi trường nơi bạn triển khai và chạy ứng dụng NestJS để nó có thể nhận lưu lượng truy cập thực tế từ internet. Điều này rất quan trọng vì ứng dụng của bạn cần một môi trường chạy Node.js được quản lý, xử lý tiến trình và đủ tài nguyên để duy trì hoạt động trực tuyến sau khi triển khai.
Với VPS, bạn tự quản lý máy chủ, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ NestJS của chúng tôi, những việc đó được xử lý tự động, vì vậy bạn có thể triển khai ứng dụng mà không cần thiết lập toàn bộ hệ thống máy chủ.
Vâng. Hãy kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và chọn nhánh bạn muốn triển khai. Sau đó, bạn có thể triển khai các bản cập nhật từ các lần đẩy mới giống như với kho lưu trữ công khai.
Các gói dịch vụ đều có giới hạn tài nguyên, vì vậy nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp thay vì phải trả phí vượt mức bất ngờ. Nếu lưu lượng truy cập tăng đột biến, yếu tố hạn chế chính là CPU, bộ nhớ và dung lượng ứng dụng của gói dịch vụ bạn chọn.
Đẩy dự án NestJS của bạn lên GitHub hoặc nhập kho lưu trữ hiện có, sau đó kết nối nó với Hostinger và thiết lập lệnh khởi động cũng như các biến môi trường. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, trước tiên hãy sao chép cấu hình và cài đặt cơ sở dữ liệu, sau đó triển khai cùng một mã nguồn tại đây.

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