dịch vụ lưu trữ nestjs

Dịch vụ lưu trữ sẵn sàng cho môi trường sản xuất dành cho NestJS.

Triển khai ứng dụng NestJS của bạn với thiết lập phù hợp với cách xây dựng và phân phối dự án Node.js. Đẩy mã nguồn của bạn lên, và Hostinger sẽ xử lý thời gian chạy để các bộ điều khiển, dịch vụ và API sẵn sàng hoạt động mà không cần thiết lập máy chủ bổ sung. Dự án của bạn luôn được đặt trên cơ sở hạ tầng được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy, với khả năng xử lý lưu lượng truy cập khi dự án phát triển. Điều này giúp bạn tiết kiệm thời gian bảo trì và dành nhiều thời gian hơn cho việc phân phối các thay đổi cho ứng dụng của mình.