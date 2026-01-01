Từ bản dựng Lovable đến ứng dụng hoạt động

Đưa những gì bạn xây dựng trong Lovable lên môi trường sản xuất mà không cần thiết lập thêm. Node.js hosting của Hostinger cung cấp cho ứng dụng của bạn một lộ trình liền mạch từ nguyên mẫu đến trang web trực tuyến, giúp bạn có thể đẩy mã và vận hành dự án một cách dễ dàng. Sau khi được triển khai, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất ổn định. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để phát triển các tính năng mà người dùng có thể tin dùng.