Lovable hosting

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Lovable chỉ trong vài phút

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
lovable hosting

Giá cả minh bạch, không phí ẩn

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Lovable trên cơ sở hạ tầng đáng tin cậy mà bạn có thể tin tưởng. Mỗi gói đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể tự tin dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Từ bản dựng Lovable đến ứng dụng hoạt động

Đưa những gì bạn xây dựng trong Lovable lên môi trường sản xuất mà không cần thiết lập thêm. Node.js hosting của Hostinger cung cấp cho ứng dụng của bạn một lộ trình liền mạch từ nguyên mẫu đến trang web trực tuyến, giúp bạn có thể đẩy mã và vận hành dự án một cách dễ dàng. Sau khi được triển khai, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo độ tin cậy và hiệu suất ổn định. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để phát triển các tính năng mà người dùng có thể tin dùng.
lovable hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Các câu hỏi thường gặp về Lovable hosting

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Lovable.
Lovable hosting nghĩa là triển khai ứng dụng Node.js mà bạn đã xây dựng bằng Lovable lên máy chủ trực tuyến, nơi người dùng có thể truy cập. Điều này rất quan trọng vì Lovable dùng để xây dựng ứng dụng, trong khi hosting cung cấp môi trường chạy, thời gian hoạt động và quyền truy cập công khai mà ứng dụng của bạn cần trong sản xuất.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, môi trường chạy Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, các tác vụ máy chủ đó sẽ được xử lý cho bạn, giúp bạn tập trung vào ứng dụng mình đã xây dựng trên Lovable thay vì bảo trì máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai nhánh bạn muốn. Sau đó, các bản cập nhật từ kho lưu trữ đó có thể được tích hợp vào bản triển khai của bạn mà không cần công khai mã nguồn.
Có, mỗi gói đều có giới hạn tài nguyên, và nếu ứng dụng của bạn vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức ẩn cho các đợt tăng đột biến lưu lượng truy cập, nhưng bạn nên chọn gói dịch vụ phù hợp với mức sử dụng dự kiến của mình.
Đẩy ứng dụng Lovable của bạn lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai. Nếu bạn chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, bạn thường có thể sử dụng lại cùng một mã nguồn và các biến môi trường, do đó quá trình thiết lập sẽ diễn ra suôn sẻ.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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