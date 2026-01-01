Triển khai nhanh hơn với quy trình làm việc Google Antigravity

Lấy những gì bạn xây dựng trong Google Antigravity và chuyển nó sang môi trường sản xuất trên Node.js hosting mà không cần phải làm lại hệ thống của bạn. Đẩy mã của bạn, và Hostinger sẽ xử lý việc thiết lập runtime để ứng dụng khởi động một cách gọn gàng và hoạt động đúng như bạn mong đợi. Khi dự án của bạn hoạt động, nó sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và có không gian để phát triển. Điều đó mang lại cho bạn một cách triển khai đơn giản hơn và ít thời gian hơn dành cho việc bảo trì máy chủ.