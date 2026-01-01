Google antigravity hosting

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng Google Antigravity nhanh hơn

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
google antigravity hosting

Một giá đơn giản cho Google Antigravity hosting

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng Google Antigravity trên dịch vụ lưu trữ Node.js đáng tin cậy mà bạn có thể tin tưởng. Mỗi gói đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể tự tin dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Triển khai nhanh hơn với quy trình làm việc Google Antigravity

Lấy những gì bạn xây dựng trong Google Antigravity và chuyển nó sang môi trường sản xuất trên Node.js hosting mà không cần phải làm lại hệ thống của bạn. Đẩy mã của bạn, và Hostinger sẽ xử lý việc thiết lập runtime để ứng dụng khởi động một cách gọn gàng và hoạt động đúng như bạn mong đợi. Khi dự án của bạn hoạt động, nó sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được xây dựng để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và có không gian để phát triển. Điều đó mang lại cho bạn một cách triển khai đơn giản hơn và ít thời gian hơn dành cho việc bảo trì máy chủ.
google antigravity hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Các câu hỏi thường gặp về Google Antigravity hosting

Trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Google Antigravity.
Google Antigravity hosting nghĩa là triển khai các ứng dụng hoặc trang web Node.js mà bạn xây dựng bằng Google Antigravity lên môi trường máy chủ hoạt động thực tế. Điều này rất quan trọng vì dự án của bạn cần có môi trường chạy, kết nối mạng và thời gian hoạt động ổn định bên ngoài máy tính cục bộ của bạn trước khi người khác có thể sử dụng nó.
Với VPS, bạn tự quản lý hệ điều hành, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, những tác vụ máy chủ đó sẽ được xử lý tự động, giúp bạn tập trung vào ứng dụng được xây dựng bằng Google Antigravity thay vì quản trị máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Bạn có thể giữ kho lưu trữ ở chế độ riêng tư trong khi vẫn sử dụng phương thức triển khai dựa trên push.
Mỗi gói dịch vụ đều có giới hạn tài nguyên, vì vậy nếu ứng dụng của bạn phát triển vượt quá giới hạn đó, bạn có thể cần nâng cấp lên gói dịch vụ lớn hơn. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột xuất cho các đợt tăng lưu lượng truy cập thông thường, nhưng việc sử dụng liên tục vượt quá dung lượng của gói dịch vụ có thể yêu cầu bạn nâng cấp lên gói cao hơn.
Nếu ứng dụng của bạn nằm trên Git hoặc máy chủ khác, hãy đẩy nó lên GitHub, kết nối kho lưu trữ và triển khai trên Hostinger. Nếu bạn bắt đầu từ mã nguồn cục bộ, hãy tải nó lên kho lưu trữ trước, sau đó sử dụng quy trình triển khai tương tự với những thay đổi tối thiểu.

Chúng tôi coi trọng quyền riêng tư của bạn

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