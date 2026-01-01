Từ Google AI Studio đến ứng dụng trực tuyến nhanh chóng

Bạn có thể chuyển các ứng dụng và nguyên mẫu đã xây dựng trong Google AI Studio từ môi trường thử nghiệm cục bộ sang môi trường Node.js trực tiếp mà không cần thay đổi quy trình làm việc. Chỉ cần đẩy mã nguồn lên, Hostinger sẽ xử lý việc chạy và triển khai, giúp dự án của bạn sẵn sàng phục vụ người dùng thực với ít bước thiết lập hơn. Sau khi được đưa vào hoạt động, ứng dụng của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý, được thiết kế để đảm bảo thời gian hoạt động ổn định và có khả năng mở rộng khi lưu lượng truy cập tăng lên. Bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc bảo trì máy chủ và nhiều thời gian hơn để tinh chỉnh các tính năng mà hệ thống của bạn phụ thuộc vào.