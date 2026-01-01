Dịch vụ lưu trữ Copilot của Github

Triển khai ứng dụng được xây dựng bằng GitHub Copilot nhanh hơn.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
lưu trữ github copilot

Một giá duy nhất, không có phí ẩn.

Triển khai các ứng dụng bạn xây dựng bằng GitHub Copilot trên dịch vụ lưu trữ đáng tin cậy. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể tự tin dùng thử.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Ứng dụng được xây dựng bởi Ship Copilot hoạt động trơn tru.

Bạn có thể sử dụng GitHub Copilot để triển khai dự án lên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Mã nguồn của bạn sẽ được phân phối dưới dạng ứng dụng hoặc trang web hoạt động hoàn chỉnh, với quy trình đơn giản từ môi trường phát triển cục bộ đến môi trường sản xuất. Sau khi được đưa vào hoạt động, dự án của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho các ứng dụng Node.js, giúp bạn tiết kiệm thời gian bảo trì máy chủ và dành nhiều thời gian hơn cho việc cập nhật. Bạn sẽ có được sự ổn định và khả năng dự phòng để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống khi lưu lượng truy cập tăng lên.
lưu trữ github copilot

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ CoPilot trên Github

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Github Copilot.
Điều đó có nghĩa là Hostinger sẽ lưu trữ ứng dụng Node.js mà bạn đã xây dựng bằng GitHub Copilot để nó có thể chạy trong môi trường sản xuất và phục vụ người dùng thực. GitHub Copilot giúp bạn viết mã, nhưng Hostinger sẽ vận hành ứng dụng, quản lý thời gian chạy và đảm bảo ứng dụng luôn hoạt động trực tuyến.
Với VPS, bạn tự quản lý máy chủ, thiết lập Node.js, cập nhật và quản lý quy trình. Với dịch vụ lưu trữ Node.js của Hostinger, những phần đó được xử lý tự động, vì vậy dịch vụ lưu trữ github copilot gần giống với việc triển khai và vận hành hơn là quản trị máy chủ toàn diện.
Vâng. Hãy kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng kho lưu trữ riêng tư để kiểm soát mã nguồn và đẩy các bản cập nhật như bình thường.
Ứng dụng của bạn vẫn đang chạy, nhưng giới hạn gói cước vẫn được áp dụng, vì vậy lưu lượng truy cập cao liên tục có thể yêu cầu nâng cấp. Chúng tôi không tính phí vượt mức đột biến do lưu lượng truy cập tăng cao, nhưng bạn nên chọn gói cước phù hợp với mức sử dụng dự kiến của mình.
Đẩy ứng dụng lên GitHub, kết nối kho lưu trữ trong Hostinger và triển khai. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy cập nhật mọi biến môi trường, cài đặt cơ sở dữ liệu và bản ghi tên miền, sau đó kiểm tra bản dựng sản xuất.

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