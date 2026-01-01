Ứng dụng được xây dựng bởi Ship Copilot hoạt động trơn tru.

Bạn có thể sử dụng GitHub Copilot để triển khai dự án lên máy chủ Node.js mà không cần thiết lập thêm. Mã nguồn của bạn sẽ được phân phối dưới dạng ứng dụng hoặc trang web hoạt động hoàn chỉnh, với quy trình đơn giản từ môi trường phát triển cục bộ đến môi trường sản xuất. Sau khi được đưa vào hoạt động, dự án của bạn sẽ chạy trên cơ sở hạ tầng được quản lý dành riêng cho các ứng dụng Node.js, giúp bạn tiết kiệm thời gian bảo trì máy chủ và dành nhiều thời gian hơn cho việc cập nhật. Bạn sẽ có được sự ổn định và khả năng dự phòng để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống khi lưu lượng truy cập tăng lên.