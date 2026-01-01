Được thiết kế dành cho màn trình diễn Gatsby.

Triển khai trang web Gatsby của bạn trên hosting Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn, và các trang tĩnh cùng logic ứng dụng của bạn sẽ được phục vụ từ một môi trường runtime sẵn sàng cho các dự án JavaScript hiện đại. Dự án của bạn luôn được quản lý trên cơ sở hạ tầng hiện đại, với việc đảm bảo thời gian hoạt động và khả năng mở rộng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có ít tác vụ triển khai hơn và nhiều thời gian hơn để xây dựng các tính năng mà người dùng thực sự có thể thấy.