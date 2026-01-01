Gatsby tổ chức

Triển khai các trang web Gatsby chỉ trong vài phút, không phải hàng giờ.

Tên miền miễn phí trong 1 năm
Email doanh nghiệp miễn phí trong 1 năm
Miễn phí SSL được quản lý
Từ69.900đ/th
Nhận ưu đãi
30 ngày đảm bảo hoàn tiền
gatsby hosting

Bảng giá đơn giản cho dịch vụ lưu trữ Gatsby.

Hãy tự tin triển khai ứng dụng Gatsby của bạn trên dịch vụ lưu trữ Node.js đáng tin cậy được xây dựng cho môi trường sản xuất. Mỗi gói dịch vụ đều bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, vì vậy bạn có thể dùng thử mà không lo rủi ro.
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Phổ biến nhất
Giảm giá 64%
Doanh nghiệp
Nhiều công cụ và sức mạnh hơn để phát triển
195.900đ
69.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 3.355.200đ (giá thường 9.403.200đ). Gia hạn với 181.900đ/th.
5 ứng dụng web
50 trang web
2 nhân CPU
3 GB RAM
50 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
5 hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Lợi ích gói Business:

Bao gồm đầu nối
MIỄN PHÍ
Xây dựng với Node.js, PHP/HTML, WordPress, AI Builder
Tên miền miễn phí trong 1 năm
Chứng chỉ SSL được quản lý
MIỄN PHÍ
Mạng phân phối nội bộ toàn cầu
MIỄN PHÍ
Tích hợp GitHub với tự động triển khai
Triển khai dựa trên IDE
MỚI
Sao lưu hàng ngày và theo yêu cầu
Tường lửa Ứng dụng Web
Quản lý lưu lượng truy cập bằng AI Bots
Băng thông không giới hạn
Quản lý cơ sở dữ liệu MySQL
Giảm giá 65%
Cloud Startup
Sức mạnh gấp 20 lần cho các trang web với Cloud hosting
475.900đ
167.900đ/th
Chọn gói
Nhận 48 tháng với giá 8.059.200đ (giá thường 22.843.200đ). Gia hạn với 447.900đ/th.
10 ứng dụng web
MỚI
Không giới hạn trang web
4 nhân CPU
4 GB RAM
100 GB lưu trữ NVMe nhanh nhất thế giới
Không giới hạn hộp thư cho mỗi trang web - miễn phí trong 1 năm

Mọi thứ trong gói Business, cộng thêm:

Tận hưởng chuyên gia hỗ trợ ưu tiên – 24/7
Nhận thêm quyền kiểm soát và ổn định với địa chỉ IP riêng
Xử lý lưu lượng truy cập cao điểm với tăng cường công suất trong một tuần/tháng
Hiệu năng cơ sở dữ liệu và giới hạn kết nối cao hơn
Xem tất cả tính năng

Giá hiển thị là giá hàng tháng chưa áp dụng thuế. Tổng giá cho gói phải trả trước khi thanh toán bao gồm giá hàng tháng nhân với số tháng trong gói cộng thêm các loại thuế.

Được thiết kế dành cho màn trình diễn Gatsby.

Triển khai trang web Gatsby của bạn trên hosting Node.js mà không cần thiết lập thêm. Chỉ cần đẩy mã nguồn, và các trang tĩnh cùng logic ứng dụng của bạn sẽ được phục vụ từ một môi trường runtime sẵn sàng cho các dự án JavaScript hiện đại. Dự án của bạn luôn được quản lý trên cơ sở hạ tầng hiện đại, với việc đảm bảo thời gian hoạt động và khả năng mở rộng. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ có ít tác vụ triển khai hơn và nhiều thời gian hơn để xây dựng các tính năng mà người dùng thực sự có thể thấy.
gatsby hosting

Gửi mã lên. Chúng tôi sẽ xử lý từ đây.

1. Kết nối dự án của bạn

1. Kết nối dự án của bạn

Kết nối GitHub, tải tệp ZIP lên hoặc triển khai từ trợ lý lập trình AI. Framework của bạn sẽ được tự động phát hiện, xây dựng các dòng lệnh xử lý và bạn sẽ sẵn sàng.

2. Triển khai ngay lập tức

2. Triển khai ngay lập tức

Khởi chạy ứng dụng web của bạn trong vài giây. Máy chủ, bảo mật và mở rộng — tất cả đều được xử lý

3. Quản lý và mở rộng

3. Quản lý và mở rộng

Tự tin kiểm soát và mở rộng. Giám sát hiệu suất, lập bản đồ tên miền và tự động triển khai lại.

Xem các gói

Vị trí máy chủ được đề xuất:

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Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Chọn vị trí máy chủ hoặc CDN gần với khán giả để tăng tốc độ tải. Chúng tôi có các trung tâm dữ liệu và CDN trên khắp thế giới: Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Nam Mỹ, Nam Phi và Úc.
Bắt đầu
Triển khai cục bộ. Phạm vi toàn cầu

Câu hỏi thường gặp về dịch vụ lưu trữ Gatsby

Tìm câu trả lời cho những câu hỏi thường gặp nhất về dịch vụ lưu trữ Gatsby.
Dịch vụ lưu trữ Gatsby nghĩa là triển khai ứng dụng hoặc trang web Gatsby lên môi trường chạy (runtime) hỗ trợ giao diện người dùng được tạo ra và các thành phần Node.js mà dự án của bạn có thể cần. Điều này rất quan trọng vì dịch vụ lưu trữ sản xuất (production hosting) đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và triển khai, giúp bạn không cần phải chạy mọi thứ từ máy tính cá nhân.
Với VPS, bạn tự quản lý máy chủ, phiên bản Node.js, trình quản lý tiến trình, cập nhật và bảo mật. Với dịch vụ lưu trữ Gatsby được quản lý, nền tảng sẽ xử lý quá trình chạy và triển khai cho bạn, vì vậy bạn có thể tập trung vào ứng dụng thay vì thiết lập máy chủ.
Có. Kết nối tài khoản GitHub của bạn, cấp quyền truy cập vào kho lưu trữ riêng tư và triển khai từ nhánh bạn muốn sử dụng. Các bản cập nhật có thể được triển khai từ các lần đẩy mã nguồn trong tương lai giống như với kho lưu trữ công khai.
Mỗi gói dịch vụ đều có giới hạn về tài nguyên và lưu lượng truy cập, và nếu dự án vượt quá giới hạn đó, bạn cần nâng cấp gói thay vì phải trả phí vượt mức ngẫu nhiên. Hãy kiểm tra chi tiết gói dịch vụ để biết các giới hạn hiện tại trước khi triển khai trên quy mô lớn.
Kết nối dự án Gatsby từ kho lưu trữ Git của bạn hoặc tải lên mã nguồn bản dựng, sau đó triển khai nó trên Hostinger. Nếu bạn đang chuyển từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác, hãy cập nhật các biến môi trường và cài đặt tên miền, sau đó xác minh bản dựng và thời gian chạy khớp với thiết lập hiện tại của bạn.

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